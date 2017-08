Villi luonto ja hoidettu puutarha luovat kontrastia

Mia ja Harri Joki lapsineen ovat asuneet Toijalan Tyrisevällä kahdeksan vuotta. Jokien tontilla asui alun perin mökissään 87-vuotiaaksi asti Mian mummo. Ruusujen reunustama mökki on edelleen paikallaan Mian ja Harrin talon vieressä, ja nykyään se toimii heidän viiden lapsensa leikkitalona.

– Kun olin kolmevuotias mummo sanoi minulle, että sinä jatkat tässä. Sinusta tulee mummo kakkonen. Tänne muuttaminen Tampereen keskustasta oli meille luontevaa, sillä tämä on ollut minulle aina rakas paikka ja olen viettänyt täällä kesiä, Mia kertoo.

Mian ja Harrin alkaessa rakentamaan taloaan, oli tontilla mummon mökin ja kasvimaiden lisäksi metsää, jonka he ovat raivanneet vuosien saatossa näyttäväksi pihapiiriksi. Mummon kasvimaatkin ovat väistyneet nurmen tieltä.

Mian pihassa on useita omenapuita, joiden sato on tänä vuonna niin hyvä, että yhden puun runko halkesi keskeltä kahtia

omenoiden painon takia. Tavallisten omenapuiden lisäksi pihassa kasvaa muun muassa vaaleanpunaisten kukkien takia hankittu koristeomenapuu, marjapensaita, luumupuita, ruusuangervoja ja mummon ajoilta kasvaneita punalatvoja. Mummon vanhaan pihaan on pystytetty myös kiehkurainen tunnelmakatos, jonka alla on istuinryhmä.

– Talvella siinä on tuikkuja, joiden avulla tunnelmakatoksen muoto tulee esille pimeässäkin. Täällä ei juuri ole katuvaloja, joten kaikki valo käytetään hyväksi, Mia kertoo.

Pilvikirsikka vaihtaa väriä

Mian puutarhassa huomion kiinnittävät romanttiset yksityiskohdat, joita löytyy lähes kaikkialta; kerubit koristavat kukkapenkkiä, istuinryhmissä on käytetty vaaleanpunaisia kankaita ja kauniita lyhtyjä on aseteltu pitkin pihaa.

Talon takapihalla on Mian mummon ajoilta peräisin olevasta vanhasta betonielementtien pesuhuoneesta tuunattu pikkuruinen pihasauna, jossa perhe saunoo ahkerasti. Myös saunan seinässä roikkuu lyhtyjä.

– Meidän täytyy saunoa täällä kahdessa erässä, sillä emme kaikki mahdu sinne yhtä aikaa, Mia sanoo.

Puutarhassa on myös pieni kasvimaa, jossa tosin tällä hetkellä ei ole juuri muuta jäljellä kuin salaattia.

– Siinä oli pinaattia, tilliä, persiljaa, perunaa ja hernettä, Mia luettelee.

Kasvimaan laidalla kasvaa Mian lempipuu, joka on terijoensalava.

– Se oli alkujaan pensasmainen, mutta minä leikkasin sen puumaiseksi. Sen sai kasvamaan puuksi, kun alusta asti leikkasi alaoksat pois. Se on kolmessa vuodessa kasvanut aika isoksi.

Etupihan puutarharyhmän ympärillä kasvaa pilvikirsikoita, jotka tekevät pieniä marjoja.

– Pilvikirsikka on ihan valkoisenaan kukkia joka kevät, se on aivan ihana. Syksyisin sen lehdet muuttuvat kirkkaanpunaisiksi. Se on pihan kaunistus. Olen niistäkin ottanut alemmat oksat pois, että runko ja puumainen muoto tulisi esille.

Mian mukaan puutarha on projekti, joka ei koskaan ole varsinaisesti valmis, vaan se elää ja muotoutuu uusien ideoiden ja haaveiden mukaan.

– Minulla on unelmana istuttaa puutarhaan syyshortensioita ja puutarhavadelmia. Lapset ovat ihan onnessaan, kun he löytävät metsästä vadelmia. Niitä on saatava pihaan, Mia sanoo.

Näkymän teokset päätyivät puutarhaan

Mia kertoo, että perhe viettää kesäisin kaiken mahdollisen ajan ulkona. Talon terassi jatkaa puutarhaa, ja terassilla perheelle maistuvatkin ateriat aamiaisesta päivälliseen. Eikä ihme, sillä terassi on kauniisti sisustettu valkoisin kalustein ja koristein. Terassin takorautakoristeinen penkki on kaatopaikkalöytö, joka sai Harrin käsittelyssä uuden elämän.

Seitsemän kertaa Näkymä-ympäristötaidenäyttelyyn osallistunut Mia on tuonut Näkymään tekemiään taideteoksia omaan puutarhaansa. Pihassa on muun muassa suurikokoinen puinen Daavidin tähti ja majakka.

– Se oli Toijalan torilla viitisen vuotta sitten. Sinne pääsee kiipeämään tikapuita pitkin ylös ja sinne tulee myös sähkö, Mia kertoo.

Mia kertoo tekevänsä puutarhan eteen kesäisin jotakin joka päivä. Hän on opettanut myös lapsensa puutarhatöihin pienestä asti.

– Kun he tulevat koulusta, annan heille jonkin pienen projektin, jonka jälkeen he saavat jälkiruokaa. He tekevät hommat mielellään ja usein innostuvatkin niistä. Näppäriä pikkuapureita.

Ihan pihalla -puutarhasarja päättyy tältä vuodelta tähän. Sarjaa jatketaan ensi kesänä.