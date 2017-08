Väistötilan rakennuslupa haettiin väärillä piirustuksilla

Akaan kaupunki haki ja sai itselleen Viialan yhtenäiskoulun teknisen työn väistötilojen rakennusluvan väärien rakennuspiirustusten perusteella.

Akaan tekninen johtaja Antti Kemi kysyi Rakennus Vahala Oy:n toimitusjohtajalta Vesa Vahalalta tiloja suorahankintamenettelyllä sen jälkeen, kun avoin kilpailu ei tuonut yhtään tarjousta. Suorahankinnassa täytyy kuitenkin noudattaa alkuperäisen kilpailun ehtoja.

Kaupunki oli alunperin hakenut 500–600 neliön tiloja. Tarjouksessa, jonka toimitusjohtaja Vesa Vahala lähetti sähköpostilla 22.6. Antti Kemille, oli valokuvia 300 neliön väistötilasta. Liitteenä oli myös rakennuksen pohjapiirustus, mutta ei saman rakennuksen.

Rakennus Vahalan omistama rakennus oli alun perin kooltaan 506 neliötä eli huomattavasti nykyistä pidempi. Vesa Vahalan mukaan hän kuitenkin myi siitä viime syksynä 210 neliötä Laihialle.

Vesa Vahala kertoo sähköpostitarjouksessaan Antti Kemille, että hän tarjoaa Akaalle 300 neliön osuutta piirustusten mukaisesta rakennuksesta.

– Pohjapiirroksessa vasemmalta päin 10 moduulia (neljää luokkaa, et ja WC tilat), Vahala kirjoittaa.

5.7. kokoontuneen sivistyslautakunnan esittelytekstissä luki, että Rakennus Vahalan tarjoamat tilat vastaavat kaupungin alkuperäistä tarjouspyyntöä.

– Tarjous sisältää tarjousliitteessä olevan pohjakuvan mukaisen rakennuksen. Tarjous on tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten mukainen ja näin ollen se voidaan hyväksyä, todettiin pykälän esittelytekstissä.

Kuusisto rajasi tilat huomiokynällä

Akaan kaupungin rakennustarkastus myönsi Hirvialhon koulun pihaan 30.6. rakennusluvan 506 neliön rakennukselle. Rakennuslupahakemuksen liitteenä oli samat, yli 200 neliötä suuremman rakennuksen pohjapiirustukset ja julkisivukuvat kuin Rakennus Vahalan tarjouksessa. Hakemuksen liitteenä oli myös Arkkitehtitoimisto Mikko Uotilan asemapiirros, jossa niin ikään on kyseinen liian suuri rakennus.

Antti Kemi totesi Akaan Seudussa 26. heinäkuuta, että asiassa on ilmeisimmin tapahtunut jonkinlainen virhe. Kemi on rakennuslupahakemuksessa Akaan kaupungin yhteyshenkilö, ja myös lupapäätöksen toimitusosoitteen kohdalla on Kemin nimi. Hän myös allekirjoitti vuokrasopimuksen tiloista Rakennus Vahalan kanssa.

Sivistyslautakunnalle asian valmisteli sivistysjohtaja Tero Kuusisto, jonka mukaan Rakennus Vahalan tarjouksessa näkyy virheellinen kuva. Kuusisto selvensi päättäjille lopullisen rakennuksen kokoa.

– Teksti ja kuva eivät vastaa toisiaan, mutta käytin kokouksessa pohjapiirustusta, johon olen huomiokynällä rajannut neljä luokkaa.

Tarjousta käytiin Kuusiston mukaan läpi sivistyslautakunnan kokouksessa, mutta hän ei osaa sanoa, kuinka selvä asia on ollut päätöksentekotilanteessa lautakunnan jäsenille.

– Materiaali on ollut kaikille toimitettuna, ja on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä, Kuusisto toteaa.

Antti Kemi suositteli rakennuksen ostamista omaksi

Antti Kemi ei ollut valmistelemassa Hirvialhon koulun väistötilojen vuokraamisasiaa, koska hän jäi kesä–heinäkuun vaihteessa kahdeksi viikoksi lomalle. Ennen lomaansa Kemi ehti kysyä toimitusjohtaja Vesa Vahalalta myös, olisiko siirtorakennus myytävänä. Kyllä oli. Hintapyyntö 300 neliön rakennuksesta oli 149 500 euroa. Siirto ja asennus olisivat maksaneet tämän lisäksi 30 000 euroa.

– Mun mielestä tämä kannattaisi ostaa itselle, jos vähänkään on kuviensa mukainen, Antti Kemi kirjoitti 25.6. sähköpostissaan vs. kiinteistöpäällikkö Juha Jaloselle, hallintopäällikkö Riina Kivistölle ja vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuorelle.

Sitä, tarkoittiko Kemi pienemmän rakennuksen valokuvia vai suuremman julkisivukuvia ja pohjapiirustuksia, viesti ei kerro.

Viesti ostoehdotuksesta ei lähtenyt sivistysjohtaja Tero Kuusistolle. Tälle Kemi oli kertomansa mukaan aiemmin esitellyt vuokratarjousta liitteineen kaupungin johtoryhmän kokouksessa.

Antti Kemi ei vastannut Akaan Seudun kysymykseen siitä, kertoiko hän sivistysjohtaja Kuusistolle johtoryhmässä tarjousta esitellessään, että tilat ovat yli 200 neliötä pienemmät ja luokkien lukumäärältä vähäisemmät kuin pohjapiirustuksessa on, eikä rakennus vastaa alkuperäistä tarjouspyyntöä.