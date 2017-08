Nahkialanjärven kauneus viehättää Bisteriä

Toisen kauden valtuutetun Salla Bisterin (SD.) ei tarvitse lähteä kauaksi kotoa lempipaikkaansa. Se on Nahkialanjärven ympäristö, jota Bister kuvailee todella kauniiksi. Varsinkin kaupungin puoleinen ranta saa Bisteriltä kiitosta.

– Lammella on hyvä lenkkeillä, ja lenkin pituutta on helppo säädellä. Kun olin äitiyslomalla, niin me kävimme täällä melkein joka päivä Lennin kanssa, Bister kertoo viitaten 3-vuotiaaseen poikaansa.

Lisäbonusta Nahkialanjärven ympäristöön tuo Bisterin mielestä jokavuotinen Näkymä.

Äiti ja poika kulkevat edelleenkin usein järven ympäristössä, kun vain vapaa-aikaa löytyy. Bister työskentelee Valkeakoskella K-Marketissa vastuumyyjänä. Hän tietää, että aika on kortilla varsinkin valtuuston kokousten alettua syksyllä.

Lenkkeilyn lisäksi Bister harrastaa lukemista. Eniten kuluu dekkareita, joista kelpaavat niin ulkomaalaisten kuin suomalaistenkin kirjoittamat kirjat. Suosikkikirjailija on Outi Pakkanen, jonka melkein koko tuotanto löytyy Bisterin hyllystä. Kunhan kesäloma alkaa aikoo Bister sukeltaa kunnolla dekkarien maailmaan.

Nahkialanjärven ohella Bisterillä on toinenkin lempipaikka, jota ei voita mikään. Se on koti. Siihen liittynee myös ajatus siitä, mikä Akaassa on parasta:

– Ihan asuminen ja eläminen. Luonto ja harrastusmahdollisuudet ovat hyvillä etäisyyksillä. Autolla ei tarvitse lähteä, vaan pyörällä pääsee kaikkialle. Asumme Nahkialassa, jossa asuvat myös vanhempani ja siskoni. Se on hirveän helppoa, Toijalasta kotoisin oleva 30-vuotias Bister kertoo.

Sarjassa esitellään Akaan valtuutetut ja heidän lempipaikkansa Akaassa.