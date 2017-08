Laaksolan tilkkutaidenäyttely muistaa satavuotiasta Suomea

Kulttuuritalo Laaksolassa on tämän viikon ajan esillä Osmo Saarisen lyijykynä- ja pastellitöitä. Mukana on eläin- ja maisema-aiheita sekä muotokuvia, joita hän tekee myös tilauksesta. Saarinen on signeerannut työnsä nimellä Rikhard Muotio, joka on Saarisen taiteilijanimi. Nimi on Saarisen isoisän.

– Rikhard Muotio on enemmän taiteilijanimen oloinen kuin oma nimeni, Saarinen perustelee.

Kielten opettajana työskennellyt Saarinen on ”kotoosin” Teuvalta Etelä-Pohjanmaalta. Nykyisin hän asuu Askolassa mutta viettää paljon aikaa myös Kalvolassa, jonne hänet tuo anoppila. Taideharrastuksen hän aloitti jäätyään eläkkeelle vuonna 2008. Laaksolan näyttely on yhteisnäyttelyt mukaan lukien Saarisen kymmenes näyttely. Hänen töitään on aiemmin ollut esillä myös Akaan pääkirjastossa. Saarinen kuuluu kuvataideyhdistys Hämeen Taideartteliin.

Kuvataiteen ohella myös musiikki on tärkeä harrastus Saariselle. Hän soittaa muun muassa pianoa, huuliharppua, viulua ja haitaria.

– Kuvataide ja musiikki tuntuvat jollain lailla omilta. Kummassakaan en ole käynyt kouluja, mutta tykkään molemmista, Saarinen toteaa.

Osmo Saarisen näyttely Laaksolassa päättyy sunnuntaina. Töihin voi tutustua päivittäin kello 10–18. Taiteilija on paikalla näyttelyn ajan.