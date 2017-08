Rasin ja Keskustan koulut eivät ole käyttökunnossa

Koulut alkavat Akaassa keskiviikkona 9. elokuuta, ja myös se alkaa vähitellen selvitä, missä koulua käydään. Sivistysjohtaja Tero Kuusisto kertoi Akaan Seudulle tiistaina, että Viialassa Rasin koulu ja Keskustan koulu ovat kokonaan pois käytöstä. Kummankin koulun eskarit ja luokat 1–2 siirtyvät Keskustan koulun viereen keväällä hankittuihin parakkeihin.

Rasin koulun 3.–5. luokkien oppilaat ovat sivistysjohtaja Kuusiston mukaan pääosin Viialan kirjastolla sekä nuorisotilassa.

Hirvialhon koululla ovat sekä koko Viialan alueen 6.–9. luokkien oppilaat että noin sata oppilasta Viialan yhtenäiskoulun alemmilta, normaalisti Keskustan koululla olevilta luokilta.

Hirvialhon tunnelmaa tiivistää se, että kellarikerros on kokonaan poissa käytöstä kotitalousluokan lattiasta löytyneen ja korjauksia viivästyttäneen asbestin vuoksi.

Ruokalaa odotellaan syyslomaksi

Keskustan koulun ruokala ei ole käytössä, koska kaupunki ei ole päässyt urakoitsijan kanssa yhteisymmärrykseen siitä, kuka on syypää rakennusvirheisiin. Tekninen lautakunta ei heinäkuun alussa suostunut siihen, että kaupunki korjaa lattiat omaan piikkiin ja yrittää myöhemmin saada rahansa takaisin

– Ruokalan suhteen pyritään tekemään korjaustöitä. Se kestää jonkin aikaa, ja arvio on, että syysloman tienoilla meillä olisi mahdollisuus saada ruokala käyttöön. Se helpottaisi tilannetta, sanoo sivistysjohtaja Kuusisto.

Kaupunki saattaa vuokrata Viialassa väistötiloja myös Akaan seurakunnalta kuten viime keväänä.

– Varaudumme myös siihen, että joitain oppilaita tai ryhmiä kuljetetaan Toijalan yhteiskouluun, Tero Kuusisto kertoo.

Kirkonkylän kutoset lähtivät Urjalaan

Kylmäkoskella Kirkonkylän koululle ei vielä ole saatu korjaussuunnitelmaa. Sitä odottaessa ap/ip-toiminta on siirretty pois koulun pahiten vaurioituneista tiloista. Sisäilmaongelmat ovat myös saaneet huomattavan määrän oppilaita siirtymään Urjalaan.

– Kirkonkylän oppilasmäärä on 66 lasta, kun se keväällä oli 91. Kevään 1.–4. luokkien oppilaista Urjalaan on siirtynyt 18 lasta. Nyt kuutosluokan aloittavista kymmenen on siirtynyt aloittamaan koulun Urjalassa, ja Viialan yhtenäiskouluun siirtyy kuusi kuutosluokkalaista, kertoo sivistysjohtaja Tero Kuusisto.

Kirkonkylän koululla on tänä syksynä kolme opettajaa, jotka ovat Kuusiston mukaan jakaneet lapset mahdollisimman järkevästi yhdysluokkiin.