Kuka lopettaa laittomuudet?

Akaan kaupungin vastaava rakennustarkastaja Henri Salonen on aiheuttanut harmaita hiuksia kaupungin teknisen toimen johdolle. Salonen kun vaatii kaupunkia hakemaan rakennuksilleen ja peruskorjauksilleen rakennusluvat, kuten laki määrää.

Pitkään Salonen yritti hoitaa asiaa puhumalla kaupungintalon sisällä. Keväällä hän sanoi lopulta ääneen, että tekninen toimi ei esimerkiksi ollut hakenut rakennuslupaa Keskustan koulun viereen nousseille parakeille, vaikka niitä oltiin jo ottamassa käyttöön.

Juuri nyt Salonen miettii, keskeyttääkö hän Hirvialhon koulun teknisten töiden väistötilojen rakentamisen. Todennäköisesti näin tulee tapahtumaan, koska vuokratila sai rakennusluvan kesäkuun lopussa, mutta esimerkiksi työnjohtajia ei ollut vielä tämän viikon tiistainakaan nimetty. Rakennuslupakin on haettu väärillä piirustuksilla.

Salonen on mielestään antanut tekniselle toimelle tarpeeksi monta keltaista korttia. Seuraava kortti on punainen, koska rakennustarkastaja valvoo lakia, ja jos ei valvo, oma oikeusturva on vaarassa.

– Piittaamattomuus meidän määräyksiämme kohtaan on liian toistuvaa. Viimeisiä varoituksia on annettu liian monta. Tämä on kaupungin kannalta noloa. Ihmettelen, miksi meidän ammattilaisemme eivät toimi niin kuin pitäisi, Salonen sanoi Akaan Seudulle tiistaina.

Jos Henri Salonen tällä viikolla päättää keskeyttää väistötilojen rakennustyön, Akaan elinvoimalautakunta joutuu ensi viikon kokouksessaan puntaroimaan, pitääkö se päätöksen voimassa. Vastuu siirtyy poliitikoille, ja tätä vastuuta Akaassa on pakoiltu vuosikausia.

Akaan edellisen kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli Pirkanmaan hätäkeskuksen johtaja Jouko Rytkönen. Edellisen kaupunginhallituksen jäsen ja nykyisen puheenjohtaja on vankilanjohtaja Harri Rämö. Näistä työssään lakia noudattavista valtion virkamiehistä kumpikaan ei ole saanut Antti Kemiä kuriin.

Jouko Rytkönen ajoi sentään Kemin esimiehen, kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren irtisanomista osittain siksi, että Viitasaari antoi Kemin koheltaa vapaasti. Kouluremontit valmisteltiin valheellisesti ja toteutettiin päin mäntyjä. Sairaille ihmisille Viitasaari vinoili ja Kemi puhui lemmikkieläimistä ja kenkien aiheuttamasta homeongelmasta. Kemi sekä tilasi johti keskustan koulun purkutöitä, joissa osa homevaurioista jätettiin tietoisesti seinien ja lattioiden sisään.

Harri Rämö on seisonut Aki Viitasaaren puolella kuin vallankumousbarrikadeilla konsanaan ja antanut tällä toiminnallaan täyden tuen myös Antti Kemille. Jos Rämö ei hyvin pian saa kaupunginhallitusta keskeyttämään Antti Kemin lainvastaista toimintaa, koko Akaan kaupungin olemassaololta menee pohja. Jo nyt ollaan siinä tilanteessa, että Akaan vertaaminen Kittilään ei enää kuulostakaan kovin kaukaa haetulta.

Toki Akaalla on helmikuusta saakka ollut myös vs. kaupunginjohtaja, joka voisi ohjata Antti Kemin kaidalle polulle. Ainakin kesäkuussa Briitta-Liisa Sinivuori kertoi kuitenkin Akaan Seudulle, että Antti Kemi hoitaa normaaleja virkatehtäviä eikä ollut jäävi esimerkiksi toimimaan Keskustan koulun remontin purkutöiden vastaavana johtajana.

Akaassa sekin oli normaalia, että kaikkialla muualla Antti Kemi toimi vs. kiinteistöpäällikkö Juha Jalosen esimiehenä, mutta Keskustan koululla Juha Jalonen seurasi toisessa roolissaan työmaavalvojana, että Kemi noudattaa lakia ja suunnitelmia. Seurasihan?