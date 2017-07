Nelosen kärjessä on tasaista

Toijalan Pallo-49:n edustusjoukkue palasi kolmen viikon pelitauolta voitokkaana. Tampereen piirin nelosdivisioonaa pelaava Topa kaatoi perjantaina 28. heinäkuuta Tervakosken Padon tämän kotikentällä maalein 1–2 (0–0).

Kuuden varoituksen sävyttämä peli oli tasainen alkuvihellyksestä pelin päättymiseen asti. Avausjaksolla pallonhallinta oli kotijoukkue Padolla, vaikkakin vieraat saivat kuvioitua paremmat maalipaikat. Kun oli pelattu 53 minuuttia, Padon puolustaja sortui rangaistuspotkun arvoiseen rikkeeseen. 0–1-vierasjohdon pilkulta ampui Joonas Pietikäinen. Topa lisäsi painetta kotijoukkueen riveihin, ja tulostakin tuli. Tuomas Kallioinen syötti päätyviivalta rankkarialueelle, josta Alex Hård ampui maalilukemiksi 0–2:een. Pelattu oli tällöin 82 minuuttia. Nelisen minuuttia oli pelattu tuomarin antamaa lisäaikaa, kun Padon Arttu Ahlholm ampui päätöslukemiksi 1–2. Ottelun kuudesta varoituksesta Pato sai neljä ja Topa kaksi. Näin Topa kaatoi Padon kauden molemmissa sarjapeleissä.

Topan joukkueenjohtaja Juha Pietikäinen jakoi tähdet joukkueensa parhaille: 3 Jukka-Pekka Jyrämö, 2 Juho Laine, 1 Tuomas Kallioinen.

Topa on lohkokolmonen

Topalla on takanaan jo kuusi peräkkäistä peliä ilman tappiota. Topa jatkoi 28.7. siitä, mihin se jäi ennen kolmen viikon sarjataukoa. Akaalaiset jatkavat kipuamista sarjataulukossa ylöspäin. Kun näistä kuudesta viimeisestä sarjapelistä on voittoja viisi, niin näkyyhän se sarjataulukossa. Kärkipää nelosdivisioonassa 31.7. on seuraava: FJK 12 ottelua ja 28 pistettä, VaKP 12 ottelua ja 24 pistettä, TP-49 12 ottelua ja 22 pistettä, PP-70 12 ottelua ja 21 pistettä, Pato 12 ottelua ja 21 pistettä, KaVo 11 ottelua ja 20 pisetttä.

Topan vahvaa virettä testaamaan tulee seuraavaksi Tampere Unitedin kakkosjoukkue. Toukokuussa TamU/2 löi pöytään selvät 4–0-voittolukemat kotiottelussaan. Tulevan lauantain ottelussa on kyllä vain yksi voittajasuosikki kuntopuntarin kärkipäässä oleva Topa. Peli pelataan lauantaina 5.8. Toijalan Keskusurheilukentällä kello 15 alkaen.

Kärkipeli myös naisilla

Myös Toijalan Pallo-49:n naisjoukkue pelaa 5.8. urheilukentällä. Naisten nelosdivisioonassa kakkossijalla oleva Topa kohtaa maalieron turvin kärjessä olevan Tervakosken Padon kello 18.