Kerttu Niinimäki ja Aliisa Keskinen juoksivat kaksoismestareiksi

Ensi viikonloppuna riittää Akaassa tapahtumia, yhtenä niistä Toijalan Vauhdin järjestämät aikuisten ja nuorten Kesän Kansalliset Toijalan urheilukentällä sunnuntaina 11.6.

Kansalliset on yksi 110-vuotiaan Vauhdin juhlavuoden monista tapahtumista. Kisojen teemana on erityisesti seiväshyppy, sillä kisat on nimetty aikoinaan suurta menestystä saavuttaneen Eeles Landströmin nimikkokisoiksi. Landström saavutti muun muassa kaksi Euroopan mestaruutta sekä pronssia Rooman olympialaisista vuonna 1960. 85-vuotias Landström on ilmoittanut tulevansa seuraamaan Kesän Kansallisia ja tietenkin erityisesti seiväshyppyä.

Seipään B-kilpailu alkaa jo kello 11. A-ryhmä aloittaa kello 13.30 tulosrajan ollessa 470. Muut lajit pyörähtävät käyntiin kello 12.

Niin seipääseen kuin miesten keihääseen oli jo alkuviikosta lupaava määrä ilmoittautumisia. Keihääseen on tulossa muun muassa Mohamed Kaida Qatarista. Häntä valmentaa maan keihäsjoukkueen valmennuksesta vastaava Esa Utriainen.

Yksi osallistuja on Vauhdin oma seiväslupaus Joni Uolamo, joka voitti viime vuonna Suomen mestaruuden M16 sarjassa. Hän osallistuu seiväshyppykisaan Kansallisissa M17 sarjassa, ja saa vastaansa kovimman kilpakumppaninsa Jami Siiran Tampereen Pyrinnöstä.

Naisten lajeissa Vauhdin Noora Toivo osallistuu 100 ja 200 metrille. Noora oli toukokuussa valmennusleirillä Etelä-Afrikan lämmössä, ja onneksi lämpöä, jopa hellettä on luvassa sunnuntain kisoihin. Myös Vauhdin 16-vuotias SM-maastojen pronssimitalisti Sini Tirri on hakemassa hyvää pohja-aikaa 3000 metrillä.

Miesten lajit kisoissa ovat 100, 200, 800 ja 3000 metriä, seiväs, pituus, kuula ja keihäs. Naisten lajeissa seipään tilalla on kiekko. M/N17-sarjan lajit ovat keihäs ja kuula.

Ilmoittautumisia voi seurata osoitteessa www.kilpailukalenteri.fi sekä Vauhdin koti- ja Facebook-sivuilla. Yleisöllä on kisoihin vapaa pääsy. Katsojia toivotaankin paikalle kannustamaan urheilijoita hyviin tuloksiin.

Tuulikki Moisio