Akaalaiset oluet kisaavat Suomen parhaan tittelistä

Lidl haluaa avata myymälän Akaaseen, Satamatien ja moottoritien risteykseen, Toijalan ABC:tä vastapäätä. Suunnitelmiin on piirretty 2000 neliön kauppa, jonne ajetaan Satamatien ja Sirkesalontien risteyksen kohdalta eli ABC:lle ja Akaanportin liikekeskukselle vievää liittymää vastapäätä.

Saksalaiskauppaketju ja Akaan kaupunki ovat jo vuosia etsineet Lidlin myymälälle sopivaa tonttia tai rakennusta Toijalan keskustasta, mutta sellaista ei löytynyt. Nyt suunnitelmissa olevalla paikalla, Nahkialanvuoren kupeessa, on ollut kaatopaikka. Siksi konsulttiyhtiö Pöyry tutki Pirkanmaan Ely-keskuksen toimeksiannosta alueen maaperän syksyn aikana. Raportti valmistui jouluviikolla.

Tien laitaa ei tarvitsisi puhdistaa

Toijalan vanha kaatopaikka oli käytössä vuosina 1956–73. Sinne vietiin pääosin yhdyskuntajätettä mutta myös ongelmajätteitä kuten akkuja, öljyjä ja autoja, jonkin verran teollisuusjätteitä kuten tapettitehtaan paperisilppua sekä metalliromua ja eläinten raatoja. Kaatopaikan sulkemisen jälkeen se on peitetty puolen metrin vahvuisella maakerroksella.

Pöyryn tekemän kunnostussuunnittelun ja riskinarvion mukaan entisen kaatopaikan maaperää ei tarvitse kunnostaa lainkaan, mikäli myymälärakennuksen sijainti muutetaan suunnitelmissa olevalta paikalta ABC:n suuntaan eli Satamatien reunaan. Samalla pysäköintialueesta tulisi kuitenkin suunniteltua pienempi.

Toinen vaihtoehto on poistaa myymälärakennuksen alueelta ja ympäriltä ne maat ja jätteet, jotka sisältävät haitta-aineita. Rakennuksen eteläpuolelle, vanhaa kaatopaikkaa vasten, rakennettaisiin tiivis seinämä tai luiskaus. Jätteiden ja pilaantuneen maan poisto maksaisi arviolta 500 000–750 000 euroa.

Kolmas vaihtoehto on koko entisen kaatopaikka-alueen kunnostus eli puhdistus ja peittäminen. Se maksaisi arviolta kahdeksan miljoonaa euroa mutta mahdollistaisi koko alueen käytön ja nostaisi sen arvoa.

Pöyryn raportissa suositellaan ensimmäistä vaihtoehtoa eli rakennuksen sijoittamista lähemmäs Satamatietä maalle, jota ei tarvitse puhdistaa.

Satamatien varrelle mahtuisi muitakin

Kuten Pöyryn raporttikin, Akaan kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen puhuu tässä vaiheessa Lidlin sijaan kaupasta tai myymälästä. Hän uskoo, että rakentaminen onnistuisi Satamatien varteen.

– Seuraavaksi tutkitaan, minkä kokoinen myymälä siihen mahtuisi niin, että myös pysäköinti mahtuisi. Raportissahan tuli ilmi, että pilaantuneen maan päällekin voidaan tehdä pysäköintialuetta ilman että maita tarvitsee käsitellä.

Sarkkisen mukaan esimerkiksi suunniteltu asemapiirros peilikuvana olisi kaatopaikan puolesta mahdollista toteuttaa.

– Korkeusasemaa täytyy miettiä eli sitä, paljonko täytyy nostaa, että pysäköintialue olisi kohtuullisen tasainen. Se ei voi olla mäessä. Toinen asia on se, voiko myymälärakennus tulla tien viereen vai onko rakennuksen suunnitteluun liittyviä asioita, joiden takia sen pitäisi olla tontilla sisällä.

Myymälän rakentaminen vaatii asemakaavamuutoksen, ja sellainen entiselle kaatopaikka-alueelle tehdään joka tapauksessa, tuli risteykseen Lidl tai ei. Satamatien varsi samalla puolella eli Elenian voimalaitosta vastapäätä on tulevassa maakuntakaavassa työpaikka-aluetta, ja myös se on tarkoitus hyödyntää. Akaan kaupunki omistaa tämänkin alueen.

– Onhan se semmoinen paikka, missä on kohtuulliset liikennevirrat, ja voisi ajatella, että tonteille on kysyntää. Itse perustelin jo maakuntakaavapalavereissa työpaikka-alueen laajentamista sillä, että se tekee pientä suojavyöhykettä Satamatien ja virkistysalueen väliin. Jos siihen tulisi muutama rakennus, sitä suojaisemmaksi Nahkialanvuoren alue ja virkistysmahdollisuudet jäisivät, Sarkkinen sanoo.

Mieluummin Akaanporttiin kuin ei mihinkään

Jyri Sarkkinen on jo aiemmin todennut Akaan Seudussa, että hän olisi mielellään nähnyt Lidlin tulevan Toijalan keskustaan, Siwan paikalle Nesteen viereen. Kiinteistöstä ei kuitenkaan pari vuotta sitten saatu kauppoja.

Nyt kaavaprosessiin tullaan liittämään kaupan palveluverkkoselvitys, ja palveluiden sijoittamista moottoritien risteykseen joko puolletaan tai ei puolleta. Sarkkisen näkemys on, että Lidlin tulo Akaanportin alueelle on Toijalan keskustankin kannalta myönteisempi asia kuin se, että Lidliä ei tulisi ollenkaan.

– Kyllähän lähtökohta on se, että tuolla sijainnilla tulee kuitenkin uusia työpaikkoja, jotka enemmänkin ottavat asiakkuuksia niistä sekä akaalaisista että muista ihmisistä, jotka nyt menevät moottoritietä muualle. Asun itse Lempäälän keskustassa, ja yllättävän monesti törmään siellä S-marketissa akaalaisiin ihmisiin.

Vaikka alueen käyttömahdollisuudet paranisivat uuden asemakaavan myötä laajemminkin, vanhan kaatopaikan maaperätutkimukset on tehty Lidliä silmälläpitäen.

– Jossain vaiheessa on varmaan pakko tehdä valintoja, mutta emme me ole lähdössä huutokauppaamaan alueita, Sarkkinen kommentoi mahdollisia korvamerkintöjä.

Jos myymälän ja muiden toimintojen sijoittaminen alueelle onnistuu ja kaavamuutos saadaan tehtyä, itse rakentamisen on Sarkkisen mukaan tarkoitus tapahtua mahdollisimman nopeasti. Siihen hän ei ota kantaa, ostaisiko Lidl tontin Akaan kaupungilta.

Puoliksi maksettu ja hyvin tehty

Toijalan entisen kaatopaikan maaperätutkimuksessa tehtiin maaperäkairauksia, koekuoppia ja pohjavesitutkimusta sekä mitattiin kaatopaikkakaasuja. Maaperän kohonneita pitoisuuksia verrattiin kynnys- ja ohjearvojen lisäksi myös terveydellisiin ja ekologisiin viitearvoihin. Lisäksi laskennassa keskityttiin aineisiin, joita havaittiin korkeimmat pitoisuudet eli esimerkiksi sinkkiin, kupariin, lyijyyn ja öljyhiilivetyihin.

– Laskentojen perusteella ei estettä kohteen nykykäytölle tai kauppakiinteistön rakentamiselle, raportissa todetaan.

Ely-keskus ja Akaan kaupunki maksoivat tutkimukset puoliksi, ja kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen jakaa tähän liittyen kiitokset Akaan tekniselle johtajalle.

– Antti Kemi teki hyvää työtä siinä mielessä, että hän oli yhteydessä Ely-keskuksen Kari Pyötsiään, ja sitä kautta me saimme puolet selvityksen kustannuksista.

Ely-keskuksen ympäristöinsinööri Kari Pyötsiä puolestaan kehuu Akaan Seudulle Pöyryn tekemää selvitystä ja tilannetta, jossa se päästiin tekemään.

– Valtionhallinnossa keskitettiin 1.4.2016 Pirkanmaalle kaikki ne pilaantuneiden maiden tehtävät, joihin kuuluu hankinnat ja raha. Vedän tutkimus- ja kunnostusohjelmaa, jonka tavoite on, että kaikki tehdään esimerkkinä muille eli tehdään hyvin ja otetaan huomioon riskit ja kunnostuksen kestävyys. Tämä raportti on tehty hyvin. Tässä on erittäin hyvä riskinarviointi ja riskinkestävyys, Pyötsiä sanoo.