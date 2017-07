Keittiöstä kajahtaa: Sadepäivään suussasulavaa

Schwartswaldin suklaisesta kirsikkakakusta on näkynyt lehdissä useampia muunnelmia. Siitä on tehty kääretorttua, muffinseja ja taisi jossain olla myös porkkanakakun tapaan tehty leipomus.

Piti sitten kaivaa esille alunperin jostain aikakauslehdestä vuosia sitten talteen otettu ja moneen kertaan omaksi tuunattu ohje. Se on muropohjainen kreemillä täytetty leivos, joka on meillä kuulunut moniin tarjoiluihin etenkin kesällä, kun tuoreita marjoja on saatavana runsaasti. Toki hedelmätkin sopivat hyvin.

Yön yli tekeytynyt ajatus muotoutui mallin mukaiseen kuosiin suklaiseksi ja kirsikkaiseksi. Tuotos kävi hieman krantuksi tunnetun isännän makuun, joten lienee kokeilun arvoinen.

Aiemmin olen täyttänyt hiekkaleivospohjat sitruunakreemillä, koristellut marjoilla ja toisinaan peittänyt ne säilyvyyden lisäämiseksi hyytelösokerikiilteellä. Oheisen version tekemisessä emännän pannu alkoi kiehua siinä vaiheessa, kun tuli mätettyä mascarpone-kermaseos pursotuspussiin ennen tyllaa, eli pursotinterää. Koiran korvia ei kiroilu haitannut, joten homma jatkui ja puristeltiin tötterö tyhjäksi niine hyvineen. Tuli niin rumia, että vieraille kahvipöytään ei kehtaisi laittaa tarjolle, mutta näköjään lehdessä julkaistavaan kuvaan kyllä. Hölmön hommaa, mutta tulipa tehtyä. Maku ehkä ratkaisee… Näitä kannattaa tehdä tuplamäärä ja täytellä tarpeen mukaan. Pohjat ja kreemi säilyvät jääkaapissa muutaman päivän.

Kirsikkaiset hiekkaleivokset 15 kpl

Leivospohjat

125 g voita

0,75 dl sokeria

3 dl vehnäjauhoja

(3 rkl Marianne-rouhetta)

1 munan keltuainen

Sekoita ainekset notkeaksi taikinaksi. Taputtele taikina kertakäyttö-foliovuokien pohjalle ja reunoille. Paista 175-asteisessa uunissa noin 10 minuuttia tai kunnes ovat kullankeltaiset ja kypsät. Irrota leivonnaiset vuoista.

Kirsikkakreemi

1,25 dl kermaa

1 keltuainen

0,5 dl sokeria

2 tl perunajauhoja

50g voita

maun mukaan kirsikoita (tai yhden sitruunan/appelsiinin raastettu kuori)

Sekoita kerma, keltuainen, sokeri ja perunajauhot kylminä keskenään kattilassa. Kuumenna seosta koko ajan vatkaten kunnes se sakenee ja jäähdytä. Hiero pehmeä voi vaahdoksi. Lisää jäähtynyt kiisseli voivaahtoon vähitellen pieninä erinä hyvin vatkaten. Huuhtele ja puolita kirsikat, poista kivet, hienonna ja lisää kreemiin.

Jaa kreemi jäähtyneille leivospohjille. Koristele kaakao-mascarpone-kermavaahdolla ja kirsikoilla tai levitä kirsikoitten päälle hyytelösokeri-kiille pakkauksen ohjeen mukaan.

Mascarpone-kermavaahtoa varten vaahdota 1,5 dl vispikermaa, lisää siihen yksi rasia mascarponea, ja 1 rkl sokeria. Jos haluat kahta väriä, jaa massa puoliksi. Mausta toinen kaakaojauheella tai kaakao-pähkinälevitteellä, toinen puoli vaniljasokerilla. Tarvittaessa notkista kylmällä kahvijuomalla tai vaalealla mehulla.