Kalakukko ja Sammakki palasivat klinikalta

Useita ympäristötaidetapahtuma Näkymän teoksia tuhottiin tämän viikon alkupuolella Toijalassa Nahkialanjärven puistossa.

Muun muassa Tuomo ”Tumppi” Rantasen molemmat metalliteokset Sammakki ja Kalakukko sivuraiteella on hajotettu ja heitetty Nahkialanjärven rantaveteen.

Taisto ”Tatsa” Kaurasen puusta veistetty teos Topi, Matti ja Katariina ja Kissan viikset oli rikottu, ja myöhemmin Rantanen haki koirat ja kissan pois.

Heidi Hakkaraisen moniosaisesta Kamut-teoksesta on jäljellä vain yksi osa, ja sekin on osin rikottu. Muista osista on jäljellä rippeitä tai ei mitään.

Muitakin teoksia on hajotettu tai kadonnut, ja tämänvuotisen Näkymän kuraattori Pauli Ahopelto kertookin tapahtuman Facebook-sivulla, että hänellä on kädet pystyssä.

– Parhaamme teimme. Akaalta tuntuu puuttuvan kippari. Ja suunta. Taiteilijoita käy sääliksi, sillä arvokkaita teoksia kaikki. Mistä tämä tuhovimma kumpuaa? Ahopelto kysyy.

Näkymän tuottajan Niina-Anneli Kaarnamon mielestä tuhotyö on surullista ja noloa.

– Mitä sitä sanoo taiteilijoille ja tekijöille näistä asioista? Jos on saatu jonkinlaista mainetta Näkymälle heidän puoleltaan, sitähän tässä eniten syödään. Kotipuoleen vaan viestiä, että pitäkää huolta nuoristanne. Pitäisi osata arvostaa sitä, mitä muut ovat tehneet.

Kaarnamo miettii, puuttuuko osalta nuorista Toijalassa tekemistä, kun rautatieasemallakin häiriköidään ja sotketaan paikkoja.

– Tämä ei voi olla koko ympäristön mielipide. Olisi mahtavaa, jos saisi paikallisilta vuorovaikutusta, miten tällaisista takaiskuista selvittäisiin. Vaikka syyllinen löytyisikin, ei se poista sitä faktaa, että näin käy, Kaarnamo sanoo viitaten Näkymän teosten vuosittain määrältään ja laadultaan vaihtelevaan tärvelemiseen.

Kaarnamo miettii, pitäisikö niitä nuoria osallistaa Näkymään, joilta tuntuu puuttuvan ajanvietettä.

– En tiedä keneen pitäisi ottaa yhteyttä. Jos nämä ovat niitä nuoria, kenellä ei ole mitään tekemistä, heitä ei ole tavoitettu nuorisotoimen ja -tilojenkaan kautta.