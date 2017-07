Nahkalinnassa elellään tilavimmin, Onnin mitoitus niukimmasta päästä

Päiväkodit ja perhepäivähoitajat hoitavat Akaassa yhteensä noin 600 lasta. Näistä lapsista lähes 93 prosenttia on hoidossa päiväkodeissa.

Akaan päiväkotien neliömitoitukset ovat varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säterin mukaan lainmukaisia ja riittäviä lapsimäärille, jotka päiväkoteihin on sijoitettu. Sisätilojen neliömetrit vaihtelevat lasta kohti hieman alle seitsemästä aina lähes 17 neliömetriin. Niukimmin tilaa on Viialan taajamassa sijaitsevassa Pajantien päiväkodissa, jossa lapsia on tällä hetkellä eniten koko Akaan päiväkodeista: 104. Eniten tilaa on taas Viialan Nahkalinnan päiväkodissa, joka on Akaan pienin päiväkoti vain 32 lapsen lukumäärällä.

– Neliömääristä on olemassa jonkinmoisia suosituksia. 6–7 neliötä per lapsi on tyypillinen ja hyväkin määrä. Mutta mitä siihen lasketaan? Jossain ohjeistuksissa sanotaan, että esimerkiksi käytävät eivät kuuluisi siihen, mutta uudessa ajattelutavassa kaikki tilat, jotka voidaan valjastaa lapsien käyttöön voidaan laskea, Säteri selittää.

Esimerkiksi hän nostaa Sahurin päiväkodin, jossa on ”varsin kivat käytävät”. Niihin on järjestetty pieniä leikkinurkkauksia, joissa lapset voivat askarrella tai muovailla rauhassa. Lisäksi käytävillä on ruudukoita ja muita teippauksia, jotka voidaan valjastaa leikkeihin.

Päiväkotien tiloja Säteri ei mielellään vertaile, sillä kaikkien päiväkotien tilat ovat hyvin erilaisia. Neliömetreiltään pienimmänkin Pajantien päiväkodinkin tiloja Säteri pitää riittävänä.

– Siellä ne neliöt on käytetty hyödyllisesti. Tilojen rakenne on optimaalinen Pajantiellä, Säteri kommentoi.

Varhaiskasvatusjohtaja huomauttaa, että nykyisen hoitoaikaperusteisen laskutuksen vuoksi lapsia on päiväkodeissa paikalla jonkun verran vähemmän, kuin ilmoitettu lapsilukumäärä antaa ymmärtää. Vaihtelua Rautalan, Sahurin, Pajantien ja Kylmäkosken päiväkotien lapsilukumäärään tuo myös se, että ne ovat perhepäivähoidon varahoitopaikkoja.

– Esimerkiksi Rautalan käyttö varahoitopaikkana oli vähäistä viime kaudella. Käyttöaste saattaa olla ennakoimatonta, jos tulee pitkiä sairauspoissaoloja, mutta tässä suhteessa ei ole ollut suuria ongelmia, Säteri kertoo.

Tiloja muokataan tarpeen mukaan

Akaassa tulee käyttöön ensi kuun alussa uusi paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka mukaan entistä enemmän huomiota kiinnitetään tilojen toimivuuteen ja muunneltavuuteen. Yksittäisestä tilasta pyritään jakamaan erilaisia ryhmätiloja ja oppimisympäristöjä luovilla keinoilla. Tavoitteena on, ettei suuria lapsiryhmiä liikuteltaisi ympäriinsä, vaan että tilat muuntuisivat pienryhmien tarpeisiin ja erilaisiksi toimintapisteiksi.

Esimerkiksi päiväkotien liikuntatiloissa voidaan liikkumisen lisäksi pitää juhlia. Päiväkodeista Sahurissa ja Pajantiellä on erillinen liikuntatila, ja Päiväkoti Onnin liikuntatila tullaan luomaan yhdistämällä kahden yksikön tilat.

– Pajantiellä on pienehkö liikuntatila, mikä mahdollistaa pienen ryhmän liikunnan. Hämmästyttävä määrä lasten vanhempiakin mahtuu liikuntatilaan esimerkiksi vanhempainilloissa. Rautalassa ei ole erillistä liikuntatilaa, mutta aktiivisuus ja liikkuminen pyritään huomioimaan Vasun mukaan näissäkin päiväkodeissa, joissa ei ole ihanteellisia tiloja, Säteri kertoo.

Viialassa haasteellisin paikkatilanne

Toijalan taajamassa avataan 1.8. Päiväkoti Onni, joka tuo Säterin mukaan varteenotettavan lisänsä Toijalan päiväkotitarjontaan. Vanhemmat ovatkin löytäneet päiväkodin hyvin, sillä tällä hetkellä Onniin on tulossa 107 lasta. Akaan kaupunki on solminut Onnin palveluita tuottavan Norlandia päiväkotien kanssa 12 vuoden sopimuksen.

– Lämmöllä, ja luottavaisin mielin otamme sen vaihtoehdon vastaan. Sijainti on vanhempien ja työmatkaliikenteen kannalta optimaalinen tässä Toijalan taajamassa, Säteri kehuu.

Toistaiseksi Onniin on tulossa lapsia ainoastaan Toijalan taajamasta.

Onni lisää jonkin verran varhaiskasvatuspaikkojen määrää Akaassa. Tällä hetkellä Toijalan taajamassa on jonkin verran paikkoja yli 3-vuotiaille, mutta Viialassa ja Kylmäkoskella tilanne on haastavampi. Siellä on vain yksittäisiä vapaita paikkoja. Kaikkein haasteellisinta on löytää paikkoja alle 3-vuotiaille.

Alkusyksystä opiskelupaikkojen selvittyä lapsia ilmoitetaan varhaiskasvatuksen piiriin yllättävän nopeallakin aikataululla. Yleensä kauden aikana uusia lapsia tulee varhaiskasvatukseen 50–70. Se asettaa haasteet tilojen ja henkilöstön riittämiselle, ja lakisääteisen kasvattaja–lapsisuhdeluvun toteutumiselle.

Perhepäivähoidossa Akaassa on tällä hetkellä 44 lasta, ja vain yksittäisiä paikkoja on vapaana.

– Kun huomioidaan lähipalveluperiaate, niin Viialan taajaman tilanne on haasteellisin kokonaisuutena, ja lisätilan tarve on ilmeinen, Säteri kertoo.

Hän kertoo pyrkivänsä täyttämään päiväkoteja lähipalveluperiaatteella. Tosin heinäkuun aikana lapsia joudutaan viemään hoitoon taajamasta toiseen, sillä päivystäviä päiväkoteja on ainoastaan kaksi: Sahuri ja Toivo. Viialan Sahuriin pääsevät keskitetysti kaikki Akaan alle 3-vuotiaat lapset ja vuorohoitoa tarvitsevat lapset, ja Toijalan Toivoon pääsääntöisesti yli 3-vuotiaat lapset.

Rautala vaakalaudalla

Akaan kaupunginhallitus päätti viime kuussa teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että Rautalan päiväkodin ylläpitoluokitusta ei nostetakaan kolmosesta ykköseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että päiväkotirakennukselle tehdään ainoastaan välttämättömät huoltotoimenpiteet. Päätös pohjautuu Säterin mukaan siihen, että vanhoista ja huonokuntoisista kiinteistöistä luovutaan uudisrakennusten valmistuttua tai tiloja aletaan poistaa käyttötarpeen vähennyttyä.

Uuden Päiväkoti Onnin myötä Rautalan päiväkodin lapsimäärä tulee vähentymään parin vuoden sisällä. Myös syntyvyyden laskiessa ja ikäryhmien pienentyessä tulee tarvetta tarkastella päiväkotien määrää.

– Rautalaa tarvitaan ainakin vielä ensi kaudella. Tekninen tekee omat päätöksensä… Ymmärrän että näihin vanhoihinkin rakennuksiin voidaan tehdä laajamittaisia peruskorjauksia. Aina täytyy miettiä, mikä on taloudellisesti järkevää. Kunnossapito Rautalan päiväkodissa on sama kuin muissakin päiväkotirakennuksissa. Rautalan kohdalla on esimerkiksi keskusteltu ikkunoiden uusimisista, mikä liittyy laajaan peruskorjaukseen, Säteri pohtii.

Rautalan päiväkotiin on ensi kaudella tulossa vähintään sama lapsimäärä kuin kuluvallakin kaudella. Etenkin pienten, alle 2-vuotiaiden määrä tulee olemaan päiväkodissa nykyistä suurempi. Sen sijaan Nahkialan päiväkodin lapsimäärää vähennetään, ja käytöstä poistetaan erillinen vanhempi rakennus. Neljän lapsiryhmän sijasta Nahkialan päiväkodissa aloittaa elokuussa kolme ryhmää.

Viialan tilanteeseen on mahdollisesti tulossa helpotusta, sillä Akaan kaupunginhallitus päätti samaisessa kokouksessaan, että Sahurin päiväkodin huomioita -sarakkeeseen merkitään laajennustarve?. Sen sijaan Kylmäkosken päiväkodilta vastaavasti poistettiin merkintä laajennustarve?. Säterin mukaan Kylmäkoskella lasten määrä on vähenemässä jonkun verran.

Tekninen lautakunta on todennut, että huomio-sarake on valmistelun ohje, ei päätöksenteossa sitova.

Päiväkotien neliömetrit:

Nahkialan päiväkoti 13,5 m2 / lapsi

Rautalan päiväkoti 10,6 m2 / lapsi

Päiväkoti Onni 8,4 m2 / lapsi

Ylpönpihan päiväkoti 10 m2 / lapsi

Kylmäkosken päiväkoti 8,4 m2 / lapsi

Nahkalinnan päiväkoti 16,8 m2 / lapsi

Pajantien päiväkoti 6,9 m2 / lapsi

Sahurin päiväkoti 11,4 m2 / lapsi

Päiväkoti Toivo 12,9 m2 / lapsi