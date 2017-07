Vuohi piirtyy musiikin saattelemana

Sanna Uusi-Rasi on luonut paperille vuohen, sarvipäisen ystävän, joka elää rocklyriikkaa sarjakuvissa, ja käyttää housuja. Vuohen syntytarina juontaa juurensa Uusi-Rasin mieltymykseen piirtää eläimiä ja kuunnella musiikkia.

Sarjakuvaa Se Saatanan Vuohi on julkaistu musiikkinettilehti Kaaoszinessä vuosina 2015–2016. Nyt Vuohen seikkailut on nähtävillä Akaan pääkirjaston näyttelysalissa aina 17.8. asti.

– Idea lähti siitä, kun olin menossa 2015 syksyllä ystävän syntymäpäiville, ja minulla ei ollut korttia. Piirsin sitten tympääntyneen näköisen kissan, ja lainasin oheen Yön Joutsenlaulusta sanat: ”Taas hetken lähempänä kuolemaa”. Arvelin että ystävä ymmärtää vitsin, Uusi-Rasi kertoo.

Hän oli samaan aikaan toimittajana Kaaoszinessä, johon hän jatkokehitteli kortin ideaa. Vaihtoehtoisen, raskaan musiikin lehteen vuohi oli eläimistä sopivin.

Uusi-Rasi pitää sarjakuvansa vuohta ”pörröisenä, sympaattisena ja sukupuolettomana” hahmona. Sen seikkailut tuovat humoristisesti konkreettiseksi sen, mitä rocklyriikoissa sanotaan.

– Se on sellainen veitikka, vaikka se tekee pahoja juttuja. Ei sitä voi kuitenkaan syyttää, koska se ei ole tästä maailmasta.

Poliittista sanomaa

Kuviin päätyvät musiikkikappaleet valikoituvat sarjakuvan luojan mielen mukaan. Useimmiten ne ovat hänen omia suosikkejaan, mutta osan hän on bongannut sattumalta radiosta.

– Yleensä on helppo löytää biisejä piirrettäväksi. Joskus taas on synnytystuskia, että ei meinaa löytyä sopivaa kappaletta. Kun ilmiselvät kappaleet on käytetty, niin on vaikea löytää sellaisia, mistä ei tule järjettömiä puujalkoja. Välillä olen pähkäillyt monta päivää, mistä piirtäisin.

Toijalassa kolme vuotta asuneen Uusi-Rasin yksi suosituimmista kuvista pohjautuu Black Sabbathin kappaleeseen Fairies wear boots. Se on piirretty alkuvuodesta 2016, jolloin pinnalla oli myös katupartioliike Soldiers of Odin. Kuvassa nahkatakkeihin pukeutuneet siivekkäät miehet kävelevät vuohen yli. Ovatko vuohikuvat siis poliittisia?

– Kyllä kaikki taide on aina poliittista. Näistä kuvista löytyy viittauksia siihen, mitä itse ajattelen asioista, mutta vuohella ei sinänsä ole agendaa, Uusi-Rasi kertoo.

Tampereen yliopistosta etnomusikologiksi kolme vuotta sitten valmistunut Uusi-Rasi on piirtänyt kuviin myös viittauksia omasta elämästään, elämäntapahtumista ja yksittäisiä huonekaluja kotoa. Se on hänestä palkitsevaa, ja sarjakuvan lukijat eivät niitä välttämättä edes havaitse.

Ihana joulu

Yksi suosikkiaihe Uusi-Rasilla on, josta on helppo piirtää: jouluvuohet. Ne ovat poikkeuksellisia, sillä jouluaiheisiin hän on käyttänyt myös perinteisten joululaulujen sanoituksia. Kaikki muut kuvat on piirretty raskaamman musiikin sanoitusten pohjalta.

– Jouluvuohissa on vähän vapaampi formaatti. Niitä on kiva piirtää, sillä rakastan joulua, Uusi-Rasi hymyilee.

Vapaammasta formaatista hän nostaa esimerkiksi joulukuvan, jossa vuohi on koristellut kolme joulukuusta. Kappale kuvan takana on Iron Maidenin The Number of the Beast, jossa lauletaan ”666 the number of the beast”. Suoraan suomennettuna siis ”kuusi kuusi kuusi, pedon luku”.

Lisäksi joulukuviin on päässyt Raskasta Joulua -albumeiden kappaleiden sanoituksia, sekä Sika ja Joulupukki suukon sai. Uusi-Rasi paljastaa, ettei itse kuuntele jouluisin muuta kuin Arja Korisevan levyttämiä joululauluja.

Tällä hetkellä Uusi-Rasi kertoo vuohen lomailevan. Syy siihen on se, että vuohen piirtäminen alkoi tuntua liikaa työltä. Sen sijaan Uusi-Rasi piirtää kaikkea muuta. Hän paljastaa, että meneillään on hitaasti etenevä lastenkirjaprojekti, jota hän työstää puolisonsa Emmi Perttolan kanssa.

– Siihen piirrän perinteisiä, herttaisia ja kunnollisia kuvia, Uusi-Rasi virnistää ja arvelee kirjan valmistuvan ehkä heidän lapsenlapsilleen.

– Se on kiva projekti. Ei tarvitse miettiä kauheuksia, vaan kivoja ja söpöjä asioita.