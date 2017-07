Mira värjäsi itsensä hopeasijalle

Viialassa Kati´s Place -nimisessä parturikampaamossa vuokratuoliyrittäjänä työskentelevä Mira Pitkänen sai edellisviikon tiistaina hyviä uutisia. Hän sijoittui toiseksi Goldwell Color Zoom-kilpailun Suomen karsinnassa. Color Zoom on kansainvälinen kampaajien hiustenvärjäyskilpailu, johon osallistui tänä vuonna Suomesta kolmeen eri sarjaan yli 50 ammattilaista.

– Jos pääsee kymmenen parhaan joukkoon, niin se on jo hyvä. Olin tyytyväinen työhöni, mutta oli se kuitenkin yllätys, että pärjäsin näin hyvin. Kansainvälisen tuomariston tunnustus tuntuu hyvältä, Mira iloitsee.

Kilpailuun työt valitsi Suomesta kansallinen tuomaristo, joka lähetti kansainvälisen raadin arvioitavaksi Saksaan jokaisesta sarjasta viiden kampaajan kisatyökuvat. Lokakuussa Barcelonassa pidettävään loppukilpailuun pääsevät kilpailemaan jokaisen sarjan voittajat.

Mira osallistui New Talent -sarjaan, jossa kisasivat alalla alle viisi vuotta olleet kampaajat. Viime viikolla Miralle tuli täyteen juuri tuo viisi vuotta alalla ja Kati´s Placessa.

Myös Miran työkaveri Kati´s Placen Kati Mäkihonko-Tammi osallistui kilpailuun Creative-sarjassa, jossa kilpailevat yli viisi vuotta alalla olleet. Hän sijoittui karsinnoissa kuudenneksi, eli oli juuri viimeinen, jonka työ ei päässyt kansainvälisen tuomariston arvioitavaksi.

– Me ollaan käyty yhdessä koulutuksissa, joissa on ohjeistettu, mitä tässä kilpailussa haetaan. Liekö sillä olleen osuutta meidän menestykseen, Mira tuumii.

Mira lisää heillä käyvän myös paljon rohkeita asiakkaita, joten kampaajat saavat jatkuvasti värjäyskokemusta, mikä auttaa kisoissa pärjäämiseen.

Ensi vuonna Kati ja Mira kilpailevat samassa sarjassa, mikä tekee kilpailemisen Pitkäsen mukaan ”vähän erilaiseksi”.

Trendejä omaan tyyliin mukaillen

Mira Pitkänen osallistui Goldwellin järjestämään kilpailuun nyt jo kolmatta kertaa. Vaikeimmaksi asiaksi kilpailuun osallistumisessa hän kertoo olevan sopivan mallin löytämisen. Viime vuonna kisoihin osallistumiseen tuli tauko tästä syystä.

Mallin ei tarvitse olla ammattilainen, mutta ulkonäkökriteerit ovat olemassa. Kuvan on oltava hyvä, että kilpailussa voi pärjätä.

– Kisassa kokonaisuus ratkaisee. Nyt löysin mallin, joka antoi aikalailla vapaat kädet värjäyksen suhteen, Mira kertoo.

Hänen mallillaan oli pitkät hiukset, ja Mira ajatteli tähän tyyliin sopivan suhteellisen hillityn värjäyksen. Nyt kisassa pärjäsivät värjäykset, joissa eri värien rajat eivät ole selkeitä, vaan raitojen rajat sekoittuvat toisiinsa. Tämä on Pitkäsen mukaan Goldwellin luoma trendi, mutta kampaajan mielestä on vaikea sanoa selkeää vastausta siihen, mikä tänään on muodissa.

– On sileää ja on pörröistä, ja on pastellinsävyä ja luonnollista väriä. Mun ajattelumaailmassa se, minkä kukakin kokee mukavaksi voi olla trendikästä, tai sitä voidaan mukailla tämän päivän trendeihin.

Goldwellin loppukilpailuun Barcelonaan Mira ja Kati aikovat lähteä ammentamaan ideoita ja inspiraatiota, vaikka kisaamaan he eivät tällä kertaa päässeetkään. Viime vuonna kolmipäiväinen kilpailu järjestettiin Tukholmassa, ja kokemus oli niin inspiroiva, että Mira ei malttanut päästä takaisin töihin.

– Sieltä sai ammennettua arkityöskentelyyn niin paljon. Näki eri tyylejä ja huippukouluttajia.