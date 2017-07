Kurisjärvelle nousi valoisa ja avara navetta

Viialan Heinäsuolla sijaitsevalla Jaakolan syttyi viime viikon tiistaina ennen iltakahdeksaa tulipalo, joka tuhosi noin 500 neliön navetan ja sen vieressä olleita ulkorakennuksia. Lähellä navettaa oleva tilan päärakennus säilyi vahingoittumattomana, eikä tulipalossa tullut henkilövahinkoja.

Sammutustöissä oli eri palokunnista yhteensä 14 raskasta yksikköä sekä muita autoja.

Tutkinnanjohtaja Ossi Kaario Valkeakosken poliisista kertoi tällä viikolla, että palon syttymissyytä ei tiedetä.

– Mitään rikokseen viittaavaa ei ole selvinnyt. Tällaisessa kohteessa on aina esimerkiksi se mahdollisuus, että jyrsijät kaluavat sähköjohtojen eristeitä. Siitä tulee valokaaria tai kipinöintiä, ja kun pölyä on mahdottomat määrät, se syttyy. Välillä tuli voi kyteä pitkäänkin, ennen kuin se leimahtaa ilmiliekkeihin.

Enemmistö eläimistä saatiin suojaan

Navetassa oli palon syttyessä 72 eläintä, joista suurin osa oli sonneja ja joukossa muutama teurashieho. Eläimistä 52 löytyi viereiseltä pellolta, joten 20 eläintä joko paloi navettaan tai katosi läheisiin metsiin.

Pellolla olleista eläimistä yhdeksän oli niin pahasti palanut tai muuten vahingoittunut, että ne piti lopettaa. Päätökset lopettamisesta teki paikalla ollut eläinlääkäri Tuija Setälä, ja eläimet lopetti ampumalla Viialan Erämiesten Jyrki Savolainen poliisin pyytämänä suurriistavirka-apuna.

Kymmenet naapurit ja muut apuun tulleet eri-ikäiset ihmiset auttoivat yöhön saakka pitämään eläimiä pellolla. Auttajia oli myös Viialan Erämiehistä, Vesilahden Metsästysyhdistyksestä ja Vesilahden Ylämäen Metsästysseurasta.

Lopetetut yhdeksän sonnia vietiin nyljettäväksi ja riippumaan metsästysseurojen kylmiöihin. Viialan Erämiesten Jyrki Savolaisen mukaan lihat pyritään hyödyntämään ihmisten tai eläinten ravintona.

Tulipalosta hengissä säilyneitä ja pellolle koottuja sonneja alettiin illan mittaan kuljettaa paikallisille Hyrkkään ja Tupalan tiloille.

Uuden rakennuksen teko on vielä mietinnässä

Navettansa ja osan karjastaan menettäneen Kimmo Jaakolan mukaan uuden eläinhallin rakentaminen on vielä mietinnässä. Lupien hakemisen ja suunnittelun kanssa aikaa menisi todennäköisesti vuoden verran.

– Sanotaan näin, että kyllä se vahvasti pohdinnassa on. Meidän tapaukseen sopii kaikista parhaiten yhdistelmätila, jolla on sekä kasvinviljelyä että nautakarjankasvatusta. Pellon käyttö on silloin monipuolisempaa, Kimmo Jaakola totesi viikko tulipalon jälkeen.

Palanut navetta oli rakennettu alunperin 1934, ja vuosien mittaan sitä on korjattu ja laajennettu. Uudet lantalat tehtiin 90-luvun puolenvälin paikkeilla.

Navetta oli vakuutettu täydestä arvosta, ja eläimet on palovakuutettu. Ulkorakennusten vakuutusten Jaakola sanoo olleen vähän alakanttiin.

Pelastetut eläimet voivat olla Hyrkkään ja Tupalan tiloilla vain väliaikaisesti, mutta Kimmo Jaakola uskoo, että ainakin vasikoille löytyy uusi koti.

– Keskenkasvuisille on vaikeampi löytää paikkaa, mutta jos jollain olisi vaikka rakenteilla navetta, joka halutaan nopeasti täyteen, Jaakola pohtii.

Mikäli Jaakolat päättävät tehdä uuden navetan, karjankasvatus aloitetaan puhtaalta pöydältä.

– Jos vuosi menee, eläimiä on hankala koittaa pitää toisten paikoissa. Naudanlihan tuotanto on sen verran pitkäjänteistä hommaa. Vasikka on noin 20 kuukaudessa teuraskypsä.

Vasikoita Jaakoloille on tullut lähinnä lypsykarjatiloilta, jotka eivät pidä sonneja. Palaneeseen navettaan jääneet eläimet olisivat Kimmo Jaakolan mukaan lähteneet seuraavina teuraaksi.

– Kolmasosa oli lähestulkoon teuraskypsiä, 20 kuukauden nurkilla ja päällekin. Ne sattuivat olemaan siinä päässä rakennusta, mikä ensimmäisenä alkoi tuhoutua. Meillä oli sellainen kierto, että kun teuraita lähti, siirrettiin eläimiä eteenpäin ja otettiin uusia tilalle.

Jaakoloiden tukena oli tulipaloiltana ja on edelleen kiitollisuus ihmisten avusta.

– Siitä oli suuri apu, että saatiin eläimet rajattua eivätkä ne lähteneet juoksentelemaan pitkin Heinäsuota. Oli myös ensiarvoisen tärkeää, että saimme eläimet kuljetettua toisille tiloille. Olen todella kiitollinen kaikille, jotka apuna olivat. Olin yllättynyt, kuinka paljon apua hädän hetkellä löytyy, Kimmo Jaakola sanoo.