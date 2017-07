Hirvialhon väistötilaa viritellään teknisen työn luokiksi

Akaan kaupunki ei saanut kesäkuussa yhtään tarjousta Hirvialhon koulun teknisen työn väistötiloiksi. Niinpä tekninen toimi ryhtyi etsimään tiloja

suorahankinnalla.

Lahtelaiselta Rakennus Vahala Oy:ltä löytyi 300 neliön siirrettävät tilat, jotka on nyt pystytetty Hirvialhon koulun pihapiiriin.

Tiloissa on neljä noin 57 neliön luokkatilaa, eteiset, siivouskomerot, pesupisteet ja vessat. Toimitusjohtaja Vesa Vahala kertoi työmaalla viime perjantaina, että luokkien vesijohdot on Akaassa uusittu, ja jokaisessa luokassa on oma ilmanvaihtokone.

Ristiriitaista tietoa saanut Vahala oli siinä käsityksessä, että luokat ovat syyslomaan saakka normaalissa luokkakäytössä. Paikalle tullut Akaan tekninen johtaja Antti Kemi kuitenkin kertoi, että tiloihin tulee puutyö- ja metallityöluokkia.

– Ei tämä mihinkään yleisopetukseen mene, Kemi vahvisti.

Kaupunki haki tarjouspyynnöllä 500–600 neliön rakennusta, jossa olisi ollut pelkästään opetukseen kahdeksan eri kokoista tilaa. Suurimmat luokat olisivat olleet 70–90 neliötä.

– Kun ei saatu tarjousta, etsittiin markkinoilta, onko mitään saatavilla. Saatiin 300 neliötä, Kemi kertoi.

Kaupunki asentaa koneet ja imurit

Kesäkuun 2019 loppuun saakka vuokrattuun rakennukseen tulee puu- ja metallityöluokat sekä ala-asteen että yläasteen käyttöön. Tarjouspyynnössä

mainittua tekstiilityön luokkaa ja tulityöluokkaa väistötiloihin ei ole tulossa.

Koneet ja laitteet sijoitetaan luokkatiloihin sen mukaan, minkälaiset piirustukset arkkitehti Mikko Uotilalta saadaan. Piirustukset Antti Kemi kertoo puolestaan tilanneensa sen konelistan mukaan, minkä hän sai yhtenäiskoulun alaluokkien teknisentyön opettajalta Teppo Vanhatalolta. Lista kertoo, mitä koneita mistäkin siirretään.

– Näkisin, että kyllä sinne mahtuu ne, mitä on esitettykin. Ainakin ovista mahtuu, Kemi kertoi tämän viikon maanantaina.

Kaupungin tehtäväksi jää asentaa luokkiin myös höylien, sahojen ja muiden koneiden vaatimat puru- ja kaasuimurit. Kemin mukaan imurien tarve ja paikat tarkentuvat myöhemmin. Kuten koneet, myös imurit saattavat tulla nykyisistä teknisen työn luokista.

Esimerkiksi sahanpurut johdetaan Antti Kemin mukaan todennäköisesti erilliseen konttiin, joka tulee väistötilojen yhteyteen. Kemi ei maanantaina osannut vielä sanoa, milloin teknisen työn tilat ovat käyttökunnossa.

Kaksi eri rakennusta

Akaan kaupungin julkisessa tarjouspyynnössä haettiin Viialan yhtenäiskoululle minimissään yli 500 ja enimmillään lähes 600 neliön väistötiloja puutyön,

metallityön ja tekstiilityön opetukseen. Avoimella kilpailulla vedettiin vesiperä, mutta pian sen jälkeen sivistyslautakunnalle esiteltiin korvaava vaihtoehto.

– Neuvotteluissa Akaan kaupunki on saanut yhden teknisen työn tilaa koskevan tarjouksen Rakennus Vahala Oy:ltä. Tarjous sisältää tarjousliitteessä olevan pohjakuvan mukaisen rakennuksen. Tarjous on tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten mukainen ja näin ollen se voidaan hyväksyä, todettiin 5.7. kokoontuneen lautakunnan esityslistassa.

Neljä luokkaa ja eteiset 300 neliön rakennuksessa on kuitenkin aivan eri asia kuin yhdeksän erilaista opetusluokkaa ja joukko muita tarvittavia tiloja 500–600 neliön rakennuksessa. Tämän myöntää myös rakennuksesta 22.6. tarjouksen saanut Antti Kemi.

– Niin on, aika erilainen. Ilmeisimmin jonkinlainen virhe on tapahtunut, Kemi sanoo ja toteaa, että hän ei ole valmistellut sivistyslautakunnan esitystä.

Esityksen perässä on tällä hetkellä lomalla olevien hallintojohtaja Riina Kivistön ja sivistysjohtaja Tero Kuusiston nimi. Antti Kemi kuitenkin kävi neuvottelut ja sanoo välittäneensä tiedon Vahalan tarjoamasta rakennuksesta Tero Kuusistolle kertoen, että tällainen olisi tarjolla. Kemi myös allekirjoitti vuokrasopimuksen Rakennus Vahala Oy:n kanssa.

– Yksistään siitä syystä, että Kuusisto oli lomalla ja delegoi minulle sopimuksen tekemisen, Kemi sanoo.

Myös Akaan kaupungin rakennusvalvonta luuli Hirvialhon koulun pihalle nousevan jotain muuta kuin neljä luokkaa ja eteiset. Rakennusvalvonnan 30.6. julkaistussa tiedotteessa kerrotaan, että rakennusluvan saaneen väistötilan tarkoitus on toimia teknisen työn tilana kerrosalan ollessa 506 neliötä.