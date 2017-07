Akaan Pessimismi-päivät

Puolangalla on oivallettu pitää tapahtuma joka eroaa perinteisistä, pessimismin savuverhoon naamioituna tämä asia saadaan kansalaisia naurattamaan ja viihtymään. Tapahtuma on alueelle mahtava vetonaula, sitä on päättäjätkin ymmärtäneet hyödyntää. Turisteja lappaa katkeamattomina jonoina, alueen kauppiaat kihisevät onnesta, vaikka teeman mukaan valittavat huonosti sujuvia ”pisneksiä”.

Akaan kulttuuritoimessa puuhastelevien henkilöiden kannattaa heti tilata liput Puolangalle ja sopia siellä paikallisen tapahtuman johtoportaan seurassa siitä kuinka samalla nimellä (pessimismi -päivät) voidaan täällä Akaassa pitää kesätapahtuma, joka vetää turistit meidän muuten kuivahkoon kylään.

Aiheeseen sopivia tapahtumia on täällä riittävästi, onneksi.

Toni Lajos