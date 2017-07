Vauvakeinun luota löytyi vaarallinen ansa

Viialan Alkkulan leikkipuistosta löytyi sunnuntaina kaksi hiekkaan haudattua puunpalaa, joissa oli kiinni pitkä ruuvi. Viime vuonna korjatusta leikkipuiston aidasta oli irrotettu kaksi tolpanhattua ruuveineen, ja ne oli haudattu hiekkaan siten, että ruuvista tuli esiin noin kaksi senttiä.

Puunpalat ruuveineen huomasivat sunnuntaina leikkipuistossa olleet Risto ja Paula Vuorinen. Mukana oli ollut myös heidän puolitoistavuotias lapsenlapsensa.

Akaan kaupungille on tiedotettu löydöistä.

– Joku on nyt käynyt repimässä aidan tolppienhattuja ja käynyt laittamassa keinujen alle hiekkaan, niin kuin ansoiksi, kertoo Akaan teknisellä puolella alueiden kunnossapidossa työskentelevä Risto Viitanen.

Hän pitää asiaa erikoisena siksi, että toisella puolella leikkipuistoa on kerrostalo, jonka ikkunoista näkee suoraan keinuille. Usein kiinnijäämisen mahdollisuus hillitsee ilkivallan tekijöitä. Aivan helposti tolpanhattuja ei ole saatu irti, vaan tekijällä tai tekijöillä on täytynyt olla mukanaan jonkinlainen työkalu, jolla ne on irrotettu.

Alkkulan leikkipuistossa on aiemminkin tapahtunut ilkivaltaa, mutta kaupungille ei ole tullut kertaakaan ilmoitusta tapahtumista. Viitanen toivoo, että ihmiset kertoisivat kaupungille havainnoistaan. Ilman niitä hänestä asiaa ei voida viedä eteenpäin poliisille.

– Jos ei mitään lisätietoa tule, niin eihän tälle voida tehdä mitään. Pitäisi olla valvontakamerankuva, josta voisi tunnistaa tekijöitä, mutta ei me voida laittaa joka paikkaan kameroita. Lähinnä kiinteistöt ollaan turvattu, vaikka monta kertaa kameroita on tehnyt mieli laittaa muuallekin. Esimerkiksi Luttusissa on ollut ilkivaltaa iät ja ajat. Mutta me jäädään seuraamaan, että jos saadaan jotain lisävinkkiä, niin ilmoitetaan poliisille, mutta ei näillä tiedoilla vielä päästä kovin pitkälle, Viitanen kertoo.

Vastaavia viritelmiä, jotka on kohdistettu tietynlaiseen leikkipuiston käyttäjäryhmään, ei ole löydetty aiemmin Akaasta. Viitasen mukaan yleensä vain rikotaan paikkoja.

– Tällä tavalla terrorismimaisesti ei ole aiemmin käyttäydytty. Eli ei ole epidemiaa onneksi.

Leikkipuistossa leikkineen lapsen äiti Saija Vuorinen kertoo, että tulee jatkossa katsomaan tarkasti alueet, joilla lapsi liikkuu. Tällä kertaa onni oli tavallaan se, että viritelmään kompastui aikuinen, eikä lapsi. Hänestä on pelottavaa ajatella mahdollisuutta, että pieni lapsi olisi kompuroinut ansaan. Lisäksi hän on surullinen siitä, mistä tällaiset ideat voivat saada alkunsa.

– Toivottavasti tämä oli vain ajattelemattomuutta, ettei ihan suunnitelmallisesti ollut haluttu satuttaa ketään. Vaan mistäs sitä tietää. Kun ihmisille tulee tällaisia ideoita, niin toivoisin, että ajateltaisiin loppuun asti mitä niistä voi seurata, Vuorinen sanoo.