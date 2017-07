Pentinkulman päivät tarjoaa kulttuuria

Suomen täyttäessä sata vuotta Pentinkulman päivät viettää Urjalassa 40-vuotisjuhliaan. Komeasti keski-ikäinen kirjallisuustapahtuma luo katseensa maahan – ei ujona eikä nolona vaan selvittääkseen, mitä maa suomalaisille merkitsee. Koskelan Jussi halusi omaa pelto- ja metsämaata, mutta nyt yhä useammat suuntaavat asvalttipihojen ympärille suuriin keskuksiin. Vieläkö joku viljelee ja varjelee? Onko maa pelkästään omistamisen ja hyödyntämisen kohde, vai onko sillä syvempiä, henkisiä merkityksiä? Ja kenellä on oikeus pitää Suomea kotimaanaan; kuka nykyään on ylipäätään niin onnekkaassa asemassa, että hänellä on kotimaa?

Juhlaviikon avaa sunnuntaina 30.7. kello 15 järeä sananvapauspaneeli, johon osallistuvat Maryan Abdulkarim, Pasi Kivioja, Markus Leikola ja Yrsa Stenius. Puhetta johtaa Aamulehden päätoimittaja Jouko Jokinen. Samana iltana eläydytään ilmastonmuutoksen herättämään neuvottomuuteen Teatteri Siperian esityksen Eikä kukaan meitä enää etsi myötä. Tiistaina kello 18 sykkii Marian sydän, musiikkinäytelmä aikansa kohukirjailijasta Maria Jotunista.

Keskiviikkona Nuutajärven lasikylän valtaa Kaija Kärkisen ja Antti Korhosen laulelmailta Kaiho. Torstaina runo tulvii yli äyräiden: runobussi kiertää Urjalaa aamunkoitosta keskiyöhön – 17 tuntiin mahtuu 12 erilaista tilaisuutta ja kolmisenkymmentä runoilijaa, lausujaa, suomentajaa, luennoijaa ja keskustelijaa! Perjantain kirjailijakahvilassa kuullaan Mila Terästä, Petri Tammista ja Laura Gustafssonia, ja lauantaina viikko huipentuu Kirjan ja musiikin juhlaan, jossa kustantaja Saara Tiuraniemi sekä kirjailijat Tiina Laitila Kälvemark ja Sami Hilvo esittävät näkemyksensä vuoden teemasta. Väliajan jälkeiseen osuuteen sopraano Laura Pyrrö ja pianisti Tiina Korhonen tuovat runoja ja niihin sävellettyjä lauluja Jenni Haukion kokoamasta antologiasta Katso pohjoista taivasta.

Suurin osa tilaisuuksista on maksuttomia, maksullisiin voi lunastaa lipun ennakkoon verkkokaupasta www.kulttuurinkarkeen.fi sekä kulttuuri- ja matkailupiste Pikku-Linnasta (Urjalantie 13). Lippuja myös ovelta niin kauan kuin tilaa riittää. Pentinkulman päiviin sisältyy myös monipuolinen kurssiohjelma ja lapsille suunnattu kokonaisuus Pienten Pentinkulma.