Näin naapurista

Paikallislehden tekeminen on antoisaa puuhaa. Kun jaksaa kuunnella, saa tietoonsa paljon asioita, joita sitten varmistelee ja joista kirjoittaa. Kaikkea kuulemaansa ei voi eikä tarvitsekaan painaa, mutta ne on silti syytä tietää. Kantaakin voi ottaa, railakkaastikin, jos tietää mitä kantaa ottaa.

Urjalan Sanomissa on juttupula, kun toimittajanalku Iiro-Pekka Airolalla on aikaa pohdiskella Akaan kaupunginjohtaja-asiaa oikein pääkirjoituksessa 20. heinäkuuta. Rohkea poika, ei siinä mitään. Pontimena toimittajanalulla kirjoitukseen lienee ollut hänen samaiseen lehteen tekemänsä Kuntajohtajat ry:n puheenjohtajan Heidi Rämön haastattelu.

Iiro-Pekalle ja muillekin tiedoksi, että 13 valtuutetun aloite tilapäisen valiokunnan perustamiseksi ei tullut puskista. Se on usean vuoden prosessin tulos. Jos Iiro-Pekka olisi malttanut ajatuksella lukea tilapäisen valiokunnan myöhemmin tekemän raportin liitteineen, hän ymmärtäisi mistä tässä on kysymys. Kaiken lisäksi Akaan Seudun saamien tietojen mukaan kaupunginjohtaja itsekin on jo ennen aloitetta pohdiskellut asemansa hankaluutta usealle eri henkilölle.

Jos joku entinen tai nykyinen luottamushenkilö tai kaupunkilainen täällä väittää, että ei tiedä, mistä tässä on kysymys, puhuu muunnettua totuutta tai pitäisikö sanoa vaihtoehtoista totuutta. Alkuperäisen aloitteen allekirjoittajina olivat muun muassa valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen (sd) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Rytkönen (kok), jotka ovat ainakin tämän lehden toimitukselle varsin avoimesti kertoneet ajatuksiaan kaupungin johtamisesta vuosien kuluessa.

Jos taas on malttanut seurata, niin kuin paikallislehti usein tekee, kaupunginjohtajan tekemisiä ja sanomisia julkisuudessa, ei voi välttyä päätelmältä, että kaikki ei ole kunnossa. Ja taas jos palataan tilapäisen valiokunnan loppuraporttiin, sieltä selviää loputkin ihan asiakirjoista. Kaupunginjohtaja on pyytänyt käytöstään jopa anteeksi.

Ja Iiro-Pekalle täytyy kertoa sellainen asia, että valtuutetun toimen nyt jättänyt Juhani Salin ei ole mitä tahansa toimija Akaassa. Hänenkin nimensä löytyy aloitteesta. Salin on kaupunginhallituksen puheenjohtajana, elinkeinojaoston puheenjohtajana ja valtuutettuna seurannut kaupunginjohtajaa varsin läheltä, eikö hänkään ole malttanut olla vuosien kuluessa hiljaa.

Aloitteen allekirjoittivat lisäksi yhtä lukuun ottamatta kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajan. Asian päätti viedä loppuun se joukko, joka oli kaupunginjohtajan kanssa vuosia työskennellytkin. He päättivät, että tästä ei tule mitään. Muutamat heistä istuu uudessakin valtuustossa.

Vaikuttiko kaupunginjohtaja-asia vaalitulokseen. Tätä hellitään eteenkin Viialassa. Sosialidemokraateilla oli iso lista josta valita, ja ei käy kieltäminen etteikö puolueen hajoamisella tässä asiassa olisi ollut merkitystä. Se vaikuttaa tänäänkin. Vaalit Akaassa voitti kuitenkin vihreät. Vaaleissa valittiin myös kaikkiin ryhmiin aivan uusia valtuutettuja mikä kertoo halusta muutokseen. Tämä näkyy jo nyt, ja onneksi, vaikka kaupungin hallintosäännön lukeminen onkin monelta kesken. Sekin täytyy muistaa, että vaalien jälkeen Akaassa istuu aikaisempaa pienempi valtuusto.

Se, että kaupunginjohtaja-asia päätettiin vasta vanhan valtuuston viimeisessä kokouksessa johtuu pelkästään siitä, että kukaan ei arvannut kaupunginjohtajan pakenevan sairauslomalle ja tietymättömiin. Peliä tämäkin. Omituiseksi tämän asian tekee se, että jotkut luottamushenkilöt kuitenkin saivat kaupunginjohtajaan yhteyden. Mikähän tässä oli kaupungin etu ja veronmaksajien etu?

Onneksi kohta ovat Pentinkulman päivät. Saa Urjalan Sanomien toimittajanalku tekemistä.