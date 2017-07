Jalkapallosarjoissa alkavat syyskierrokset

Toijalan Pallo-49 herättää perinteisen koulujen välisen, jokakeväisen jalkapalloturnauksen henkiin vuosien tauon jälkeen. Turnauksen suojelijaksi on saatu paras mahdollinen, eli seuran oma kasvatti Juho Pirttijoki. Juhon tähänastinen pelaajaura on hyvä esimerkki siitä, kuinka lyhyt matka kotikentältä on kansainvälisille kentille.

Koulujen välinen turnaus pelataan 19.5. alkaen kello 9.00 Toijalan urheilukentällä. Pelit päättyvät noin kello 14.00 aikaan. Turnaukseen osallistuu Arvo Ylppön koulu, Pappila koulu, Nahkialan koulu, Keskustan koulu, Rasin koulu ja Kirkonkylän koulu.

Turnauksessa pelaavat koulujen 3–5 luokkalaiset ja jokaiselta luokalta pitää joukkueessa olla vähintään yksi oppilas. Turnauksen voittanut joukkue saa vuodeksi haltuunsa Juho Pirttijoki -kiertopalkinnon.

Turnauksen tuomaroinista vastaavat seuran omat kasvatit Niklas Aalto, Valtteri Ahlman ja Joona Miekka. Tuomarointi on osa poikien TET -jaksoa.

Vanhemmat ja isovanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan pelejä. Oheispalveluna turnauksessa on kanttiini, josta voi ostaa makkaraa, pillimehuja, kahvia ja pullaa. Lisäksi paikalle koetetaan järjestää pallotutkaa ja Spede-palloa, joten ajanvietettä riittää.

Pirttijoki kannustaa unelmoimaan

Pirttijoki edustaa Ruotsin pääsarjassa Allsvenskanissa pelaavaa GIF Sundsvallia keskuspuolustajana. Hänen kautensa on ollut tähän mennessä rikkonainen jalkapöydän loukkaantumisen vuoksi. Pirttijoki on parannellut jalkapöytäänsä kuukauden verran ja joutunut tuon ajan seuraamaan pelejä kentän laidalta. Paluu kentille on kuitenkin lähellä.

Valinta koulujen välisen turnauksen suojelijaksi ilahduttaa Pirttijokea.

– Se merkitsee todella paljon. Kun multa kysyttiin tätä, olin heti innoissani. Se on kunnianosoitus, ja on hienoa olla mukana tällaisessa jutussa. Toijalan Pallo on aina lähellä sydäntä.

Pirttijoki muistaa ajanjakson, jolloin hänkin on osallistunut ainakin kolmeen koulujen väliseen turnaukseen. Jo tuolloin hän otti jalkapallon tosissaan ja kerran hän oli myös voittajajoukkueessa.

3–5-luokkalaisille turnaukseen osallistuville pelaajille hän haluaa sanoa, että jalkapallon pitää olla tuossa iässä hauskaa. Muuten ei kannata pelata.

– Jalkapallourasta saa unelmoida. Pieneltäkin paikkakunnalta on mahdollista päästä pitkälle ja unelmat voivat toteutua, jos on tarpeeksi halua.