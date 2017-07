Toijalan Vauhdille kolme kultaa Aikuisurheiluliiton kansallisista

Viikonloppuna naisten SM-kultaa nyrkkeilyssä sarjassa 51 kiloa voittanut akaalainen Satu Lehtonen kuvailee finaaliottelua uransa parhaaksi. Finaalissa hän kukisti ennakkosuosikkina otteluun lähteneen kajaanilaisen Sallamaari Hannosen 2–1.

– Sallamaari on teknisesti minua taitavampi nyrkkeilijä, joka osaa rokottaa minua virheistä. Mutta tahto ja sisukkuus olivat minun puolellani. Ajattelin, että päälle on mentävä. Olemme kohdanneet kolme kertaa, joista kaksi kertaa hän on voittanut minut. Nyt kolmannella kerralla oli minun vuoroni, Satu Lehtonen toteaa.

Voittoon Lehtosta kannustivat myös Tampereelle SM-kisoja seuraamaan tulleet läheiset, perhe, ystävät ja tutut.

– Kaikki läheiset ihmiset olivat paikan päällä. Huuto ja kannustus antoivat viimeisen potkun voitolle, hän kiittelee.

Lehtosen etuna on myös vasenkätisyys, kun taas harjoituskumppanit ovat pääasiassa oikeakätisiä.

– Se on vastustajalle vaikeampaa, kun liikkeen suunta on toisin päin.

Kaikki peliin

Satu Lehtonen lähti SM-kisoihin kirkastamaan viime vuoden pronssimitaliaan. Kulta oli silti haastajalle yllätys. Ennen finaalia 17 ottelua iskenyt Lehtonen kiittelee arpaonneaan, sillä kohtasi eri lohkoon arvotun kokeneen Hannosen vasta finaalissa.

– Minulla oli voittajafiilis jo lauantai-iltana, kun selvisi, että pääsen finaaliin. Ajattelin, että kun mitali on jo kirkastettu, voidaan pistää kaikki peliin.

Uimataidottomana altaaseen

Akaan Iskua edustava 27-vuotias Lehtonen on nyrkkeillyt vasta vähän yli kaksi vuotta. Seuran päävalmentaja Raimo Sinkkonen bongasi Lehtosen, kun tämä oli tullut Monitoimihallille pitämään kahvakuulatunteja ja iski huvikseen nyrkkeilysäkkiä. Kuntonyrkkeilytaustaa Lehtoselle ei ole.

– Olin kolme kuukautta pitänyt hanskoja kädessä, kun menin ensimmäiseen otteluun. Rupesin heti harrastamaan lajia kilpailumielessä. Urheillut en ollut sitä ennen sen enempää, liikunta oli ollut omatoimista.

Suomen mestari nauttii, että voi nyrkkeilyssä haastaa jatkuvasti itsensä ja harjoitella monipuolisesti. Kun Lehtonen edellissyksynä kärsi rasitusmurtumista molemmissa jaloissaan, hänen piti keksiä harjoittelumuoto, joka ei rasittaisi jalkoja. Hän aloitti uimisen, vaikka omien sanojensa mukaan oli lähes uimataidoton.

– Opettelin uimista katselemalla Youtube-videoita ja lukemalla kirjoja. Kun ensimmäistä kertaa menin Valkeakosken uimahalliin, räpiköin reunaa pitkin ja ajattelin, että kohta hukun. Mutta räpiköidessäkin syke nousee, ja kun aikani räpiköin, nyt pystyn tekemään treenin uimalla.

Kymmenen kertaa viikossa harjoitteleva Lehtonen on kiitollinen, että on saanut muuten harjoitella terveenä. Hän arvelee sen olevan myös oikean lihashuollon ansiosta.

Sopivasti omapäinen

Päävalmentaja Raimo Sinkkosen mukaan Lehtosesta löytyy vaadittavaa pippurista luonnetta ja omapäisyyttä. Sinnikkyys näkyy harjoittelussa. Kun Kanta-Hämeen Keskussairaalan ensiavussa työskentelevä lähihoitaja Lehtonen menee aamuvuoroon, on herätyskello soimassa kello 4.15 aamulenkille.

– Välillä kuuntelen, että vettä sataa kaatamalla, mutta eivät mestaritkaan jää sängyn pohjalle makaamaan. Enhän tätä tekisi, jos tämä ei olisi kivaa.

Satu Lehtoselle tärkeintä on kuitenkin arkielämä ja perhe, johon kuuluvat ensimmäisellä luokalla oleva tytär Amanda ja puoliso, itsekin nyrkkeilevä Jussi Mäkelä, joka on myös Satun toinen valmentaja. Toijalassa asuvan perheen, kolmivuorotyön ja nyrkkeilyn lisäksi aikaa vaativat myös sairaanhoitajaopinnot Hamkissa. Lehtosen suunnitelmissa on valmistua vuoden sisällä.

Aikataulujen yhteensovittamista helpottaa laaja ja vahva tukiverkosto. Amanda-tytär kulkee myös vanhempien mukana harjoituksissa. Lisäksi eläkkeellä oleva valmentaja Raimo Sinkkonen pystyy joustamaan Lehtosen kolmivuorotyön mukaan.

– Telkkaria en kerkeä katsomaan enkä makaamaan sohvalla enkä käydä juhlimassa. Tunteja jää vuorokauteen kuitenkin aika paljon, kun sen rytmittää oikein, Lehtonen sanoo.

Tulevia tavoitteita miettiessään Lehtonen ei halua lähteä arvailemaan, onko Suomen mestaruudella vaikutusta maajoukkuevalintoihin.

– Haluan otella hyviä otteluita, kehittyä ja nyrkkeillä niin kauan, kun saan tätä tehdä ja tämä on kivaa. Sellainen fiilis minulla on, että kun olen ikäni puolesta aloittanut lajin myöhään ja vasta kaksi vuotta tehnyt tätä, urheilu-uran aika on nyt käsillä. Minun on painettava nyt.

Satu Lehtosen ottelut SM-kisoissa

Satu Lehtonen–Lotta Loikkanen, TVS

Lauantain ensimmäiseen otteluun Satu Lehtonen sai vastaansa Tampereen Voimailuseuran Lotta Loikkasen. Tamperelainen oli Satu Lehtoselle tuttu vastustaja, sillä hän aloitti nyrkkeilyuransa Toijalassa. Kun Loikkasen tyyli ja tavat olivat tiedossa, Lehtosen oli helppo suunnitella oma taktiikkansa tähän otteluun. Tiukan ottelun jälkeen voitto Lehtoselle 2–1, mikä oli shokki TVS:n tiimille.

Satu Lehtonen–Fatama Hajizadeh, RoRe

Myös Rovaniemen Reippaan Fatama Hajizadeh oli Lehtoselle tuttu vastustaja, josta Lehtonen otti selvän voiton Raahen kisoissa helmikuun alussa. Kova ottelu Loikkasta vastaan näkyi Lehtosen ottelussa jäykkyytenä. Voitto tuli silti Lehtoselle 3–0 ja pääsy finaaliin oli selvä.

Satu Lehtonen–Sallamaari Hannonen, KajKu

Sunnuntain finaalissa Satu Lehtonen sai vastaansa Kajaanin Kuohon Sallamaari Hannosen, joka on Suomen mestari ja olympiavalmennettava. Lehtonen hävisi 2013 SM-kisoissa Hannoselle selvästi ja vielä viime syksyn Ruskaturnauksessa tuli tappio.

Lehtonen lähti otteluun altavastaajana, mutta oikealla asenteella Lehtonen nyrkkeili tähänastisen uransa parhaan ottelun. Voittotulos Lehtosen hyväksi oli 2–1.

Paula Leppäkorvelle SM-hopeaa

Naisten SM-nyrkkeilyistä hopeaa Akaaseen toi Akaan Iskun Paula Leppäkorpi sarjassa 75 kiloa. Sarjassa käytiin suora finaaliottelu, jossa voittajaksi iski Hyvinkään Boxing Teamia edustava Pauliina Virta tuomariäänin 3–0.

Akaan Iskun päävalmentajan Raimo Sinkkosen mukaan Paula Leppäkorpi kuului kisojen yllättäjiin, sillä päätös kisoihin osallistumisesta syntyi vasta kisoja edeltävänä tiistaina. Vastus tiedettiin kovaksi, sillä Leppäkorvella on takanaan alla kymmenkunta ottelua, kun Suomen mestaruuksia saavuttanut Paula Virta on otellut lähes sata kilpailua. Sinkkosen mukaan Leppäkorpi otteli hyvin, eikä voittokaan olisi ollut tavoittamattomissa.