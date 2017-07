Kuisman sukuseura kokoontuu elokuussa Somerolla

Kuisman sukuseuran hallitus on valinnut tämän vuoden kokouspaikaksi Someron. Elokuun toisena sunnuntaina, 13. elokuuta. Kuismalaiset kokoontuvat Härkälän kartanossa Someron Kirkkojärven rannalla. Juhlapaikka on ollut nykyisessä muodossa toiminnassa vuodesta 2008 lähtien. Kartanon historia ulottuu 1590-luvulle. Kartanon perusti ratsumestari Anders Larsson ja se pysyi saman suvun hallussa 150 vuotta. Tämän jälkeen kartanolla on ollut useita omistajia. Nykyiset omistajat ovat Soili Suominen-Hurme ja Raino Hurme.

Sukujuhla alkaa kello 10 ilmoittautumisella, vuosikokous kello 11, lounaan jälkeen on sukujuhlan vuoro. Tänä vuonna juhlapuhujaksi on lupautunut tohtori, apulaisprofessori Mikko Kuisma Oxford Brookes – yliopistosta. Mikko Kuisman väitöstyön aiheena oli Pohjoismainen hyvinvointivaltion malli, hän on julkaissut aiheesta myös kirjan.

Viime vuoden sukujuhlassa Lappeenrannassa käännettiin kielikakkaraa, kun juhlapuhetta piti Kaisu Lahikainen. Kuisman suku on lähtöisin Kannakselta, mutta se on alueluovutusten jälkeen hajaantunut eri puolille Suomea, suurin osa kuitenkin Hämeeseen, Pirkanmaalle, Satakuntaan ja Uudellemaalle. Sukuseura on perustettu vuonna 2000-luvun alussa. Sukututkimusten mukaan Kuismalaisilla oli kymmenkunta kantaisää. Sukututkimuksen edetessä kantaisät ovat vähentyneet kahteen. Tekeillä on dna-tutkimukset, joiden avulla saadaan selvyys onko olemassa vain yksi kantaisä koko Kuisman suvulle.

Sukuseura tekee perustyötään sääntöjensä mukaan. Vuonna 2015 sukuseura julkaisi kirjan Kuisma- suku Suomen kartalla. Se valittiin vuoden sukukirjaksi ja sen painos on myyty loppuun. Päätöstä uuden kirjan kokoamisesta ei ole tehty, mutta suvun jäsenten kannattaa jatkuvasti tallentaa suvun vaiheisiin liittyvää aineistoa.

Sukuseuran hallitus pyytää kokoukseen tulijoita ilmoittautumaan ennakkoon Päivi Oksaselle numerossa 040 565 6338 kello 17.30 jälkeen tai sähköpostilla paivi.oksanen@kuismansuku.fi

Airi Ruokonen