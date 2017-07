Pokémon Go yhdistää ihmisiä

Seitsemän eri ikäistä ihmistä naputtaa vimmatusti ja keskittyneesti kännyköitään Jehovan todistajien valtakunnansalin parkkipaikalla. Menossa on Pokémon Go -mobiilipelin raid, joka tarkoittaa käytännössä, että Pokémon on napattavissa vain tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Tämä parkkipaikka on yksi Toijalan kahdeksasta paikasta, joissa raideja on.

Tunnelma vaihtuu jännittyneisyydestä ainakin osan kohdalla helpotukseksi. Isä ja poika, Ville ja Eetu nappasivat nelostason Pokémonin, Rhydonin. Kiireisimmät lähtevät paikalta omille teilleen pyörillään ja autoillaan.

– Ei se kauhean harvinainen ole, mutta kyllä näitä nelostason Pokémoneja kannattaa raidata, Ville toteaa.

Hän ja hänen kolme vanhinta lastaan harrastavat pogotusta vaihtelevasti. Nyt vanhin oli jäänyt kotiin sairastamaan. Nuorinkin, 2-vuotias Nella osaa napata jo Pokémoneja, vaikkei varsinaisesti lajia harrastakaan.

Samasta porukasta löytyy myös Toijalan ehkä aktiivisin pogottaja Ossi. Hän kertoo harrastuksen vievän joka päivä aikaa tunnista puoleentoista tuntiin. Ossi aloitti pogottamisen vaimonsa innoittamana ensimmäisten joukossa vuosi sitten, kun peli lanseerattiin Suomessa. Sen jälkeen hän on ottanut kiinni yhteensä 42 563 Pokémonia, ja liikkunut niiden perässä peräti 150 kilometriä, joista osa tosin on kuljettu polkupyörällä ja autolla. Ossi pelaa 39 tasolla, joten häneltä on saavuttamatta enää yksi taso.

– Tästä saa välillä liikuntaa, ja tapaa ihmisiä. Tämä on mukavaa vaihtelua työn lomassa. Nyt tullut uudistus on mukava, sillä nyt tavataan enemmän porukalla toisiamme, Ossi kertoo ja selventää, että ei tuntenut entuudestaan paikalla olleesta ryhmästä ketään.

– Aluksi tunnettiin vain nicknameilla toisemme. Nyt on tutustuttu paremmin ja tiedetään jo toistemme oikeatkin nimet, Ville kertoo.

Hiljattain ilmestynyt päivitys toi peliin rutkasti lisää sosiaalista kanssakäymistä pelaajien kesken. Kun pelaajat aiemmin kilpailivat keskenään, on heidän nyt yhdistettävä voimansa, että he saavat napattua kovatasoisempia Pokémoneja.

Nuoremmilta ohjeita vanhemmille

Perjantaina yhdessä raidanneen porukan mielestä Toijala on hyvä paikka pelata Pokémon Go:ta, sillä täällä raideille löytyy ihmisiä. Ossi kertoo, että isommilla paikkakunnilla porukkaa ei välttämättä keräänny saleille. Toijalalaiset pelaajat varmistelevat oman WhatsApp-ryhmänsä kautta osallistujien määrää.

Se että porukassa on hyvin eri ikäisiä ihmisiä mukana, on ryhmäläisten mielestä ihan positiivinen asia. Nyt raidin ikähaitari oli 49:stä kahdeksaan vuoteen, ja olipa mukana menossa vieläkin nuorempia lapsia. Pokémon Go voi laittaa ikäasetelmat uuteen uskoon, sillä pelissä ikä ei tuo välttämättä mitään etua. Isä Ville kertoo, että hänen poikansa Eetu on opastanut häntä esimerkiksi siinä, mitä Pokémoneja kannattaa asettaa vastakkain.

Ryhmän mukaan Pokémon Go:n parissa viihtyvissä on kuitenkin paljon aikuisia. Yksi syy saattaa piillä siinä, että Pokémonit tulivat 1990-luvulla televisioon, joten tuolloin ohjelmasta innostuneet ovat nyt aikuisia. Ossi ja Ville vakuuttavat, että ei ole mitenkään noloa harrastaa pogottamista aikuisiällä.

Ulkopuolisen ja peliin tutustumattoman korviin ryhmän keskustelut ovat hepreaa, mutta Ville vannoo, että peliin on helppo päästä sisälle. Perusidea pelissä on yksinkertainen: yritetään napata Pokémoneja.

Mutta mistä oli nyt kiinni se, että seitsemän hengen ryhmästä vain kaksi nappasi Rhydonin?

– Se oli säkästä kiinni. Olen saanut nyt kiinni viisi tai kuusi putkeen, mutta ennen sitä oli viiden putki, etten saanut. Kierreheiton osaaminen auttaa kyllä nappaamisessa, Ville kertoo.

Entä saako raideille osallistua kuka tahansa?

– Kyllä saa.

Toijalan Pokémon Go salit, joilla raideja on, löytyvät Jehovan todistajien parkkipaikan lisäksi Ali Baban vierestä, Akaan kirkon pihasta, Nahkialanlammen suihkulähteen luota, Veturimuseolta sekä rautatieaseman, kirjaston ja Kulttuuritalo Laaksolan pihasta.

Viialassa salit ovat PokémonGoVinkit -sivuston mukaan Haihunkosken parkkipaikalla, Viialan kirkossa ja kirjasto Vilkun edustalla. Kylmäkosken ainut sali on pelaajien mukaan Kylmäkosken kirkossa.