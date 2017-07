Heikki Kansasen sota ei ollut sankaritarina

Akaa-Volleyn Mestaruusliigaan nostanut Lauri Tihinen jatkaa joukkueen päävalmentajana tulevallakin kaudella. Hän on allekirjoittanut päävalmentajasopimuksen seuran kanssa. Tihinen korostaa kuitenkin, että yksin hän ei valmenna, vaan Akaa-Volleyssä jatkaa edellisien vuosien tapaan tiimi.

– Jonkun tiimiäkin täytyy vetää, ja se on nyt minun roolini. Tiimiä kasataan vielä ja tehtävät tullaan siellä jakamaan. Niko Rouvali, joka nyt vetää fysiikkatreenit, on edelleen vastuussa fysiikkapuolesta, mutta ei onneksi yksin. Niko on taustaltaan fysioterapeutti ja erittäin kiinnostunut ihmisen fysiologiasta ja erilaisista harjoitustilanteista tieteellisellä tasolla. Hän myös kouluttaa itseään koko ajan, kertoo Tihinen.

Tiimiin etsitään vielä ainakin kahta toimijaa.

Joukkueen kokoaminen käynnissä

Joukkueen harjoittelu on jo käynnissä, vaikka kaikkia pelaajiakaan ei vielä tiedetä.

– Lähtötason testit on jo pidetty. Toukokuusta eteenpäin niitä tulee olemaan kerran kuussa. Näyttää vahvasti siltä, että pelaajat ovat hyvin ostaneet itselleen harjoittelun ja tekemisen. On ollut huikea nähdä, kuinka nousumme on vaikuttanut motivaatioon. Vanhat pelaajatkin painavat lenkillä ja kyselevät salin avaimia.

Lauri Tihinen miettii nauraen, että pysyykö hän valmentajana ollenkaan perässä innostunutta joukkuetta luotaamassa.

– Näinhän se pitää mennä. Nykyurheilussa kaikki lähtee urheilijasta itsestään ja valmentajat ovat auttamassa urheilijoita huipputuloksiin. Tässä onnistuimme meillä viime kaudella erittäin hyvin.

Yksi päävalmentajan töistä on markkinoida Akaa-Volleyn tapa toimia niille pelaajille, joista seura on kiinnostunut. Pelaajahankinnat ovat käynnissä.

– Olen esitellyt pakettiamme, kuinka pystymme täällä parantamaan pelaajan tulostasoa, ja uskon, että vaihtoehtoamme mietitään vakavasti.

Seura hakee ensisijaisesti nuoria pelaajia, joiden suoritustaso ei ole vielä puhjennut kukkaan, mutta puhkeaminen on lähellä.

– Ei meillä mitään vanhempaa motivoitunutta pelaajaakaan vastaan ole. Ja kieltoa ei ole rekrytoida ulkomailtakaan. Mutta onhan se resurssien kanssa kovaa kilpailua, niin kuin varmasti jokaisella seuralla, sanoo Tihinen.

Tiedotustilaisuudessa viime viikolla Akaa-Volley julkisti Teemu Koivusen ja Ossi Heinon pelaajasopimukset. Aikaisemmin on julkistettu Joni Mikkosen ja Hasse Mattilan sopimukset.

Akaa-Volley neuvottelee myös farmisopimuksista Lempäälän, Aitolahden, Vilppulan ja Pälkäneen lentopalloseurojen kanssa.

Uutta oppia Kuortaneelta

Lauri Tihinen itse opiskelee valmentajan ammattitutkintoa Kuortaneen Urheiluopistossa. Osana opiskelua Tihinen on mukana ohjelmassa, jonka tavoitteena on uudistaa suomalainen lentopallovalmennus.

– Olen työn vetäjänä valmentajan polku -ohjelmassa, jonka tavoitteena on uudistaa lentopalloliiton valmentajakoulutus. Yritämme rakentaa alalle kisällijärjestelmän, jossa Kuortane on keskuspaikkana. Uusi aluevalmennusjärjestelmäkin avautuu toukokuussa. Olen nyt sellaisessa paikassa, että kuvani Suomen lentopallosta on hyvä. Esimerkiksi kun Sammelvuon Tuomas on ollut Suomessa, hän on ollut koko ajan meidän kanssa, sanoo Tihinen.

Kuortaneen opit Tihinen tuo omalle joukkueelle, mutta myös lähiseudulle. Akaassa on pitkät ja kunniakkaat lentopalloperinteet. Liikkeelle lähdettiin systemaattisesti jo Viialan Pyryssä 1960-luvulla. Tuolloin kaikissa seuroissa oli omat joukkueensa. A-Volley perustettiin 1991, jonka junioritoiminnassa ovat myös Akaa-Volleyn juuret. Suuren työn seurassa on tehnyt valmentajana ja kannustajana sekä lahjakkuuksien etsijänä Risto Lahti, joka on mukana aktiivisesti edelleen.

Tavoitteena yleisöystävällinen ottelutapahtuma

Liigassa pelaavan Akaa-Volleyn tavoitteena on tehdä kotiotteluistaan nautittavia ja yleisöystävällisiä tapahtumia. Uuteen kauteen lähdetään yli 200 000 euron budjetilla, mutta velattomana. Puheenjohtaja Teemu Salminen on seuran nykytilaan tyytyväinen, mutta silti realistinen.

– Meillä on iso talkooporukka tekemässä asioita, mutta lisää tarvitaan. Tärkeintä on saada ottelutapahtumasta toimiva ja yleisöystävällinen. Yleisön on viihdyttävä salissa, jotta tullaan toisenkin kerran ja ehkä otetaan kavereitakin mukaan, sanoo Salminen.

Joukkueen johtajana jatkaa Erkki Tuomi, myynnissä ja markkinoinnissa on Mika Paloluoma ja uutena Markku Kuoppa. Tiedottamisesta vastaa Markku Ruonala.

– Tämä on meille ihan uusi tilanne. Budjetissa on huima nousu edelliseen kauteen, kaksin-kolminkertainen. Raha tulee yhteistyösopimuksista, pääsylipuista ja muista ottelukohtaisista tuotoista sekä seuran järjestämistä muista tapahtumista, kertoo Salminen.

Teemu Salminen kiittelee vuolaasti pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat luottaneet seuraan jo vuosia. Realistisena tavoitteena Akaa-Volleyllä on säilyttää liigapaikka. Sarja alkaa 23. syyskuuta. Tätä ennen pelataan Suomen Cup.

Akaa-Volleyn kotiottelut pelataan Toijalan monitoimihallissa.