Ongelmia tiedossa

YK:n pakolaisjärjestö on korjannut ennustettaan ilmastopakolaisten määrästä, arviot olivat hiljattain kymmenissä miljoonissa, uuden tiedon mukaan kyse onkin sadoista miljoonista. Aikamoinen ero. Suomessa Maahanmuuttovirasto tuskin on edes kuullut asiasta, saati tehnyt ohjeistusta, odotetaan kädet ristissä ja housut kintuissa.

Tästä aiheesta on edelleen kriittinen keskustelu kielletty, hymistely sallitaan nippanappa. Vihervasemmiston ja kulttuuriväen into on piukassa tulevien tapahtumien johdosta.

Toni Lajos