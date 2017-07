Jani Tujunen osti Helmitalon Heimo Hirvoselta

Heimo Hirvonen on myynyt Helmitalon liiketoiminnan ja nimen toiselle akaalaiselle rakennusalan yrittäjälle, Jani Tujuselle. Kaupat tehtiin Hirvosen 63-vuotispäivänä 28. kesäkuuta. Samassa yhteydessä Helmitalo Oy:n nimi on muutettu Akaan Laaturakennus Oy:ksi.

Hirvonen on valmistanut Akaassa sijaitsevilla elementtitehtaillaan Helmitalo-nimellä satoja omakotitaloja ja rakentanut ne valmiiksi eri puolille Suomea. Eläkepäiville tähytessään Hirvosen ajatus oli, että yritystä olisi jatkanut hänen poikansa Harri Hirvonen.

– Tulimme kuitenkin siihen lopputulokseen, että pyrin myymään tämän ulkopuoliselle. Harri sai hyvän paikan muualta, ja näin minäkin pääsen oikeasti eläkkeelle, Heimo Hirvonen sanoo.

Hirvonen ehti tarjota yritystä muutamalla muulle kiinnostuneelle, ja yhden henkilön kanssa suunnitelmat olivat jo pitkälläkin. Ennen pääsiäistä hän kuitenkin kysyi Tujusen ostohalukkuutta miesten tavatessa yhteisen tavarantoimittajan luona. Kaupoista päästiin sopimukseen nopeasti, ja nyt molemmat ovat erittäin tyytyväisiä.

– Tämä meni hyvin, kun on paikallinen, jollain lailla tuttu ihminen ja alan tekijä, Hirvonen kuvailee Tujusta.

Jani Tujunen puolestaan kertoo, että kummankin ajatukset kaupasta olivat heti hyvin samanlaiset.

– Tämä oli helppo yrityskauppa, kun myyjä halusi myydä ja minä halusin ostaa. Piti vain käydä pieni keskustelu pankin kanssa.

Hallit ja tontit jäävät Hirvoselle

Helmitalon myynti on puhdas liiketoimintakauppa. Jani Tujuselle siirtyvät Helmitalo-nimen lisäksi henkilökunta, koneet ja kalusto. Kylmäkoskella ja Toijalassa sijaitsevat hallit sekä tonttivaranto jäävät Hirvoselle.

– Tästäkin olimme täysin samaa mieltä. Meillä on optio ostaa tämä halli, mutta nyt katsoimme, että on selkeämpää jäädä vuokralle, Tujunen sanoo.

Heimo Hirvonen on luvannut jäädä opastamaan Tujusta omakotibisneksen saloihin. Itselleen jääneille tonteille Hirvonen aikoo rakentaa perustamansa Akaan Laaturakennus Oy:n nimissä jotain muuta kuin omakotitaloja.

– Mitään tämän tyylistä en tee. Meillä on liiketoimintakielto.

Hallidivisioona jatkaa entisellään

Jani Tujusen toinen firma, Tujunen Yhtiöt, on profiloitunut hallirakentajana. Akaassa putki aukesi, kun Tujunen sai Elematicin uuden tehdashallin pääurakan. Erityisesti Akaanportin alueelle on sen jälkeen noussut Tujusen tekemiä halleja vieri viereen.

– Toijalaan on tekeillä nyt kymmenes halli. Lisäksi teemme tällä hetkellä Puolustusvoimille julkisivuremonttia, ja Valkeakoskella on yksi pienempi projekti, Tujunen kertoo.

Syksyllä alkaa iso hallityömaa Tampereella.

– Kevääseen asti on täystyöllisyys, ja lisää tulee koko ajan. Olen joutunut ottamaan alihankkijoita rinkiin, ja tuntuu, ettei vieläkään riitä äijät.

Jatkossa hän rakentaisi mielellään lisää halleja kotipaikkakunnalle.

– Kunpa Akaan kaupunki saisi Akaa Pointin alueen auki ja saisimme ulkopaikkakuntalaisiakin yrityksiä, Jani Tujunen toivoo.

Tujunen Yhtiöt toimii jatkossakin omana yrityksenä.

– Hallidivisioona pysyy omanaan ja tämä omanaan. Osaavat työntekijät pysyvät omissa hommissaan.

Helmitalon kanssa ei kannattanut kilpailla

Vaikka Jani Tujunen oli pitkään suunnitellut aloittavansa myös omakotituotantoa, hän ei pitänyt järkevänä lähteä kilpailemaan samalla paikkakunnalla toimivan menestyvän talopakettifirman kanssa. Helmitalon ostamista hän ei ollut edes pohtinut ennen Hirvosen tarjousta.

– Tämä tuli ihan puun takaa. Myyjä ja ostaja kohtasivat puolivahingossa. Mutta tästä on helppo jatkaa, koska Helmitalolla on hyvä maine.

Tujunen aikoo pitää riman korkealla.

– Talon osto on ihmisen elämässä niin iso juttu, että laadusta ei saa tinkiä. Siihen on hallirakentamisessakin panostettu, ja se on tuonut töitä.

Jani Tujunen kertoo, että hänellä on tulevaisuutta varten uusia, talopaketteihin liittyviä ideoita. Ne pysyvät kuitenkin vielä salaisuutena.