Harrastus innoitti alanvaihtoon

Vantaalta kotoisin oleva Juhana Leinonen pyöräilee joka päivä Toijalasta Luttusten uimarantaan, jos vain ehtii. Pyöräilyharrastus on vienyt 35-vuotiaan tietotekniikan ammattilaisen mukanaan niin, että hän päätyi alanvaihtoon, ja avaa tasan viikon päästä keskiviikkona entisiin Toijattaren tiloihin polkupyöräkaupan, Akaan Pyörän.

– Olen rassannut polkupyöriä jo monta vuotta, että se on tuttua hommaa. Sitten kun itse tarvitsin pyörätarvikkeita, niin se alkoi harmittamaan, että niitä joutui lähteä aina hakemaan pitkän matkan takaa. Ajattelin, että täällä voisi olla tarvetta pyöräliikkeelle, Leinonen kertoo yrityksen perustamisen taustoista.

Yrittäjyys itsessään ei ole Leinoselle vierasta, vaan aiemmin hänellä on ollut IT-firma. Kun entisten asiakkaiden sopimukset päättyivät, koki Leinonen, että nyt olisi sopiva aika toisenlaiselle yritykselle.

Tampereen teknillisessä yliopistossa tietotekniikkaa opiskellut Leinonen aikoo valjastaa osaamisensa myös uuteen yritykseen. Leinonen kertoo, että tulevana talvena hän avaa Akaan Pyörälle nettisivut, joiden kautta voi tilata tavaraa, tarkistaa huollon tilanteen ja huoltohistorian.

– Tulen kehittämään verkkopuolta. Tarkoituksena on tehdä palvelu mahdollisimman helpoksi. Asiakas voi esimerkiksi tilata polkupyörän ja noutaa sen ajovalmiina täältä.

Rauhallisuus viehätti

Ainakin aluksi Leinonen tulee pyörittämään pyöräliikettään yksin. Hänellä on kuitenkin jo eläkkeelle siirtynyt hyvä apuri, jonka voi kutsua tarpeen mukaan selvittämään ruuhkia. Sama mies auttaa Leinosta saamaan liikkeen valmiiksi. Viime viikolla Leinoselle saapui myös ensimmäinen erä polkupyöriä.

Avajaispäivänä 26.7. Leinonen aikoo tarjota kävijöille kahvit, ja 100 euron lahjakorttiarvonnan. Lisäksi Leinonen lupailee hyviä avajaistarjouksia.

– Osa tavarasta lähtee tosi halvalla. Haluan panostaa avajaisiin, koska ne voi pitää vain kerran.

Liikkeen perustaminen Toijalaan tuntui Leinosesta luontevalta, sillä hän tykästyi Toijalaan jo opiskeluaikoinaan niin, ettei halua lähteä pois.

– Täällä on hyvät liikenneyhteydet, ja paikkakunta on sopivan pieni. Minua viehättää Akaassa se, että tämä on niin rauhallinen paikka. Ei ole mitään syytä lähteä pois.

Pyöräilymaastoja Leinonen kehuu todella hyviksi. Pyöräteitä on paljon ja niitä pitkin pääsee aina Iittalaan ja Valkeakoskellekin. Leinosen luottopyörä on hybridi, jolla hän kulkee pidempiä matkoja. Lyhempiä pätkiä hän kulkee fatbikellään, leveärenkaisella maastopyörällään.

Luttusten uimarannalle hän pyöräilee mielellään, koska etäisyys kotoa Sontulantieltä on hyvä, ja samalla pääsee myös uimaan.

Turvallisuutta huollosta

Liikkeeseensä Leinonen aikoo ottaa myyntiin polkupyörien koko lajikirjon fatbikeistä maantiepyörien kautta Onni-pyöriin, jotka ovat Jopon tyylisiä pyöriä. Suurta valikoimaa liikkeeseen ei mahdu, mutta Leinonen lupaa, että jos tilaus tehdään aamupäivällä, saapuu pyörä jo seuraavana päivänä liikkeeseen.

– Ja jos pyörä ei ole sopiva, niin sitten voi tilata uuden. Sokkona ei tarvitse ostaa, vaan pyörää voi kokeilla ensin, Leinonen kertoo.

Lasten- ja nuorten pyörille Leinonen lupaa takaisinostotakuun, jolla asiakas saa seuraavaa pyörää ostaessaan vaihdossa takaisin 70–80 prosenttia maksamastaan hinnasta riippumatta vanhan pyörän kunnosta. Tämän palvelun Leinonen toivoo sitouttavan asiakkaat liikkeeseensä.

– Se tulee edulliseksi perheille, kun lasten pyöriä joutuu kuitenkin vaihtamaan kasvun mukaan.

Pahimman kilpailun Leinonen uskoo tulevan nettikauppojen suunnalta. Toisaalta hän uskoo, että liikkeestä polkupyörän ostaminen on helpompaa ja turvallisempaa, mikä tuo asiakkaita. Leinosen käsistä pyörät lähtevät valmiiksi koottuina, ja lisäksi asiakas saa ensihuollon.

– Osat asettuvat paikoilleen parin kuukauden ajon jälkeen, jolloin niitä täytyy kiristellä ja tarkistella. Se on turvallisuusasia myös. Jos ei ole kunnon työkaluja, niin pyörää on vaikea huoltaa kotona. Monille kuitenkin ajaminen on tärkeintä, Leinonen uskoo.

Leinonen toivoo, että viiden vuoden kuluttua hänen liikkeensä olisi akaalaisille vakiintunut paikka pyörän ostamiselle.

– Toivoisin, että olisi ikään kuin itsestäänselvyys, että pyörä haetaan täältä. Että palveluja ja laatu ovat sellaisia, ettei tarvitse edes miettiä vaihtoehtoja.

Jo nyt Leinonen on iloinen saamastaan positiivisesta vastaanotosta Toijalan keskustassa. Kiinnostuneita on riittänyt ikkunoiden takana, eikä Leinonen ihmettele sitä. Hän itsekin toivoo, että omalta kylältä löytyy kaikki tarvittavat palvelut.