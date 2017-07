Viitasaari sai sekä palautetta että mahdollisuuden tulla kuulluksi

Akaan irtisanottu kaupunginjohtaja Aki Viitasaari jätti hallinto-oikeudelle 7. heinäkuuta valituksen, jolla hän haluaa valtuuston päätöksen kumottavaksi. Viitasaaren mukaan päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on muutoinkin lainvastainen. Valituksen sisältöä käsiteltiin Akaan Seudussa 12. heinäkuuta.

Suurin osa Viitasaaren valituksesta käsittelee valtuuston asettaman tilapäisen valiokunnan työtä. Siksi Akaan Seutu pyysi valiokunnan puheenjohtajaa Mika Pajasmaata (kok) kommentoimaan valitusta.

Viitasaaren mukaan irtisanomisasiaa ei esimerkiksi ollut valmisteltu ja selvitetty lain edellyttämällä tavalla.

– Kyllä tämä kuntalain mukaan on käsitelty. Valiokunta tutkii ja valtuusto päättää, onko luottamusta vai ei. Nyt on selvästi nähty, että luottamusta ei ole ollut, Pajasmaa sanoo.

Viitasaari pitää valituksessaan hänelle annettua vastineaikaa kohtuuttoman lyhyenä. Valiokunnan 26.5. päivätyn loppulausunnon mukaan valiokunnan muistio liitteineen on toimitettu Pirkanmaan käräjäoikeuden haastemiehelle 27.3.2017, mutta haastemies sai annettua asiakirjat tiedoksi Aki Viitasaarelle vasta 10.5.

Kutsu hakea asiakirjat haastemieheltä on lähtenyt kaupunginjohtajalle 24.4., 26.4. ja 2.5. kirjatuilla kirjeillä ja sähköpostilla.

– Minä en ymmärrä hänen yhteistyökyvyttömyyttään. Ihmettelen sitä, että hänen asemassaan oleva henkilö piilottelee. Se, että hän ei vastaa lähimmän esimiehen yhteydenottopyyntöihin, kuulostaa kovasti oudolta. Lisäksi haastemies kävi pari kertaa viikossa oven takana, mutta ovea hänelle ei avattu, sanoo Pajasmaa.

Viitasaari toteaa valituksessaan myös, että hänelle ei annettu mahdollisuutta selvittää asiaa suullisesti.

Valiokunnan loppulausunnon mukaan Aki Viitasaarelle ilmoitettiin 12.5. tekstiviestillä, sähköpostilla ja kirjeitse 21.5. pidettävästä valiokunnan kokouksesta, jonka yhteydessä hänellä olisi mahdollisuus tulla henkilökohtaisesti kuulluksi. Valiokunnan mukaan henkilökohtaisen kuulemisen sopiminen on ollut käytännössä mahdotonta, koska kaupunginjohtajaan ei ole valiokunnan taholta saatu yhteyttä.

– Miten voit sopia mistään kuulemisesta, jos toista osapuolta ei saa mitenkään kiinni? pohtii Pajasmaa.

Entä mitä mieltä Pajasmaa on siitä, että Viitasaaren mielestä koko johtoryhmää olisi pitänyt kuulla?

– Hän voi olla sitä mieltä, mutta me emme voi pakottaa. Lausuntojen antaminen oli vapaaehtoista.

Entä kysyikö valiokunta kaupungin johtoryhmän jäseniltä heidän suostumustaan vastata tilapäisen valiokunnan Viitasaarta koskeviin kysymyksiin?

– Ei. Olemme antaneet viestiä, että otamme vastaan lausumia, jos joku haluaa antaa. Me kysyimme sitä julkisesti valtuuston kokouksessa, ja ryhmän jäsenet ovat keskustelleet ihmisten kanssa. Mitään listaa ei ole tehty, johon olisi laitettu nimiä ja päivämääriä, kenelle soitetaan.

Johtoryhmän jäsenistä valiokunnalle on antanut lausuntonsa kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen. Pajasmaan mukaan häneltäkään ei erikseen kysytty suostumusta eikä lausuntoa.

– Emme halunneet pakottaa ketään kuultavaksi, enkä usko, että kukaan johtoryhmän jäsen olisi ollut epätietoinen siitä, että hänellä on mahdollisuus antaa lausunto. Sarkkinen halusi oma-aloitteisesti antaa lausunnon.

Uskotko, että hallinto-oikeus ottaa Viitasaaren valituksen käsittelyyn?

– Tietysti valitusasiat käsitellään normaalijärjestyksen mukaan. Jos näillä perusteilla ei päästä kaupungin työntekijästä eroon, silloin kunnanjohtajat ovat käytännössä erottamattomia ja heillä on elinikäinen virka. Täytyyhän kaupungilla olla joku oikeus ja mahdollisuus vaihtaa kaupunginjohtajaa, toteaa Mika Pajasmaa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta kerrottiin Akaan Seudulle, että sekä valitusasian esittelijätuomari että sijainen ovat tällä hetkellä lomalla.

Palautetta on annettu vuosittain

Aki Viitasaaren ja asianajaja John-Henrik Spåren hallinto-oikeudelle tekemässä valituksessa otetaan useaan otteeseen kantaa myös Viitasaaren kanssa käytyihin kehityskeskusteluihin. Niihin liittyen Akaan Seutu pyysi kommentteja edellisen kaupunginhallituksen puheenjohtajalta Jouko Rytköseltä (kok).

Valituksesta poimitut kohdat ovat lainausmerkeissä ja Rytkösen kommentit niiden perässä kursiivilla.

”Viitasaaren kanssa ei ole käyty viime vuosien kuluessa mitään senkaltaista keskustelua, jossa olisi nostettu esiin olennaisia, saati toistuvia epäkohtia hänen viranhoidossaan.”

Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa on Viitasaarelle annettu palautetta hänen toiminnastaan ja toiminnan kehittämisestä. Keskeisimpänä kehittymiskohteena, kuten tilapäiselle valiokunnalle laatimastani kehityskeskusteluiden koosteesta käy ilmi, nähtiin johtoryhmätyöskentelyn ja henkilöstöjohtamisen parantaminen. Valtuuston puheenjohtajan Saila Kallioisen kanssa korostimme myönteisellä esimerkillä johtamisen tärkeyttä.

”Viitasaarta ei ole kehityskeskusteluissa huomautettu Valiokunnan väittämistä olennaisista seikoista. Kyse on jälkijättöisistä väitteistä. Valiokunnan selvitys ei ole asianmukaista eikä riittävää. Jos kehityskeskustelut olisi dokumentoitu, ne osoittaisivat Viitasaaren näkemyksen mukaan Valiokunnan väitteet virheellisiksi.”

Minulla on kehityskeskusteluista keskustelun aikana tehdyt muistiinpanot tallessa. Näiden muistiinpanojen pohjalta tein vuosittain muistion, joka tarkastamisen jälkeen allekirjoitettiin kaupunginjohtajan, valtuuston puheenjohtajan ja minun toimesta. On ymmärrettävää, että kaupunginjohtaja ei näitä muistioita itselleen epäedullisina halua muistaa, eikä näin ollen myöskään ole toimittanut kaupungin arkistoon. Omalta osaltani olen hävittänyt käydyn keskustelun jälkeen edellisen vuoden muistion, joten tallessa oli ainoastaan 6.4.2016 keskustelun muistio.

”Kehityskeskusteluissa olisi todellakin tullut käydä läpi toiminnan painopisteitä, koska jokaisella meistä, myös kaupunginjohtajalla, on viikossa sama aika käytettävissä.”

Kehityskeskusteluiden pohjana ovat olleet johtajasopimukseen sekä Akaan kaupungin strategia -asiakirjaan kirjatut kaupunginjohtajan keskeiset tehtäväalueet. Kaupunginjohtajan keskeisiksi avaintehtäväalueiksi nostettiin elinkeinopolitiikka, strateginen suunnittelu, hallinnon ja johtoryhmän johtaminen sekä ulkoiset suhteet ja edustaminen. Kehityskeskusteluissa on korostettu näitä osa-alueita ja kaupunginjohtajan vaikutusmahdollisuuksia niiden osalta. Tältä pohjalta keskustelussa 23.1.2014 sovittiin muun muassa Viitasaaren jaksamisen edistämiseksi ne maakunnalliset ja seutukunnalliset edustustilaisuudet, joihin Viitasaaren tulee panostaa. Luottamushenkilöt ja toimialajohtajat tuovat kaupungin tervehdyksen akaalaisten järjestämiin tilaisuuksiin.

Valituksessa mainitaan myös väite siitä, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja on lähettänyt 7.4.2017 Viitasaarelle kirjeen, jossa on pyytänyt Viitasaarta ilmoittamaan yhteystietonsa ja miten on tavoitettavissa.

”Valiokunnan mukaan Viitasaari ei koskaan vastannut. Jos Viitasaarta olisi kuultu loppulausunnosta, hän olisi voinut muun lisäksi selvittää, ettei tällaista kirjettä ole hänelle tullut. Tällä olisi luonnollisesti saattanut olla merkitystä asian ratkaisulle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole ollut helmikuun 2017 jälkeen Viitasaareen yhteydessä myöskään puhelimitse, sähköpostilla eikä tekstiviestillä.”

Tilapäisen valiokunnan työskentelyn yhteydessä selvisi, että kaupunginjohtajalla on kaupungin tietojärjestelmässä vanhentuneet yhteystiedot. Kehotin hallintopäällikkö Riina Kivistöä lähettämään nimissäni Viitasaarelle yhteystietopyynnön, koska olin tuolloin asiasta tiedon saadessani lomamatkalla Kanarialla. Viitasaaren esittämän kiusaamisväitteen jälkeen en ole yrittänyt henkilökohtaisesti ottaa yhteyttä häneen. Katsoin mahdollisten yhteydenottoyritysteni saattavan vaikuttaa epäsuotuisasti hänen toipumiseensa.