Kylmäkosken Tipurilta varastettu ravintoketjun lopun ulkoistettu säilöntäallas. Pankaas seuraten kenen pernamaa on ensi vuonna erikoisen rehevä. Vesilahden Pöyhölässä varastettu Ulkohuusin puusepän tekemä ovi. Jää vain arvaukseksi kenen asumukseen se oli tarkoitettu. Jykevällä ovella on ottajia. Tätä se on kun ei ole ulkohuusiin hälytyslaitetta. Muuten Helsingissä on Hotelli Tornissa myöskin tällainen näköala huusi kuten minulla nyt. Eikä ole Valvontakomission historian rasitetta.

Helena Halmiainen-Matveinen Vesilahti Tuusula