Tuulta tarvitaan

Tiedämme, että purjevene ei liiku ilman tuulta. Vain sopivan voimakkaalla tuulella saavuttaa kivan matkanopeuden. Purjeveneellä ei pääse suoraan vastatuleen, mutta oiva purjehtija osaa luovia. Myötätuulessa purjehdittaessa tuuli tulee takaa. Kun purjeveneellä tehdään käännöksiä, kannattaa katsoa ettei saa suuren takapurjeen puomia päähänsä.

Heinäkuussa 1957, siis jo 60 vuotta sitten, järjestettiin Toijalan raviradalla Keski-Hämeen maatalousnäyttely. Näyttely oli järjestäjille ja kauppalalle menestys. Siellä kävi muutaman päivän aikana noin 15 000 ihmistä. Samaan aikaan järjestetyissä Toijalan kauppa- ja teollisuusnäyttelyssä poikkesi 3 000 ihmistä. Akaan seutu oli hetken huomion kohteena sen ajan tiedotusvälineissä. Maatalousnäyttelystä tehtiin mainio filmikin, jonka voi kaivaa nähtäväkseen sosiaalisesta mediasta.

Valkeakoskella järjestään omakotitalojen näyttely 4.–13. elokuuta. Näyttely on selvä jatko vuoden 2009 asuntomessuille, jotka olivat kaupungille menestys. Messuja järjestettäessä huomattiin jokaisessa paikassa, että perusasiat on pistettävä takapihoja myöten kuntoon, jotta suuri ponnistus onnistuisi. Omakotinäyttelyä ovat puuhanneet osin samat toimijat kaupungin organisaatiosta, jotka olivat rakentamassa asuntomessujakin. Kaupunki purjehtii myötätuulessa.

Juuri alkaneet Mikkelin asuntomessut vievät kuukaudeksi median huomion. Jälleen kerran joka ikinen itseään kunnioittava media tekee liitteen tai vähintäänkin juttusuman asuntomessuista. Messut järjestävä kaupunki nousee hetkeksi suuren huomion kohteeksi, ja mikäs siinä, Mikkeliä kyllä kelpaa esitellä. Varsinkin kesällä kaupungin kauneus pääsee oikeuksiinsa. Keskustan ilmeen kohotus on onnistunut. Ja sekin täytyy aina muistaa, että Mikkelistä Mannerheim esikuntineen johti sotaa. Kaupunki on vielä Saimaan rannalla, mikä on purjehtijan oikukas paratiisi.

Maatalousnäyttelyjen jälkeen ei Akaan seudulla ole järjestetty suuria yleisötapahtumia. Lähelle päästiin kun Akaan Nuorkauppakamari järjesti vuonna 2000 moottoritien avajaiset. Tuolloin liikkeellä oli tuhansia ihmisiä olihan houkuttimena muun muassa Laura Voutilainen ja mahtava ilotulitus. Kaupungissa vieraili myös OP-ryhmän pääjohtaja Antti Tanskanen, joka visioi seutukunnalle uutta tulemista.

Purjevene ei liiku jos ei tuule. Silloin ovat hyvät neuvot tarpeen, sillä vähänkin isompi purjevene on hankala soudettava. Useimmiten nykypurjeveneissä on moottori, jolla vene saadaan siististi satamaan ja sieltä pois. Mutta ei purjehtia moottoria kaipaa vaan tuulta. Kun ei ole tuulta, on tehtävä jotakin muuta. Jos vene on huollettu, on aikaa vaikka Konsta Pylkkäsen sinisille ajatuksille.

Akaassa on puhuttu asuntomessuista yli kymmenen vuotta, koska sellaisia visioi jo kaupunginjohtaja Pauli Ihamäki Nahkialanjärven rantaan. Hän oli mukana järjestämässä Ylöjärven ja Heinolan messuja, ja tiesi omakohtaisesti, mitä messujen järjestäminen vaatii ja mitä hyötyä niistä on järjestäjille. Ihamäki sanoo messujen olleen Ylöjärvelle uuden alun. Myös Heinola unohti kuntaliitoksen aiheuttamat ongelmat messuja järjestäessään.

Asuntomessuosuuskunta tutkituttaa joka vuosi messujen merkityksen. Totta kai messuja varten tehtävät perusinvestoinnit ja messupaikkakunnan ilmeen kohottaminen miljoonia maksavat, mutta kovalla työllä miljoonia on myös luvassa. Yksikään paikkakunta ei kadu messujen järjestämistä. Valkeakosken kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen (sd) pitää messujen järjestämistä kaupungin kannalta oleellisena oivalluksena. Tuli myötätuuli.