Jaakonpäivillä tuuletetaan kansallispukuja ja kuullaan itsenäisyyden vuosikymmenet sävelin

Ensi tiistaina 25.7. vietetään perinteiseen tapaan Jaakonpäiviä Sampolan rannassa Toijalassa. Samassa yhteydessä järjestetään Kansallispukutuuletus. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi paikalle toivotaan mahdollisimman paljon osallistujia.

Kaikki kansallispukukulkueeseen halukkaat ovat tervetulleita Toijalan torille kello 17.30, josta lähdetään kulkueena kohti Sampolan rantaa. Sateen sattuessa kulkuetta ei kuitenkaan järjestä, vaan pukuja esitellään sisällä Sampolassa.

Nahkialanjärven rannassa alkaa ohjelma kello 18. Viialan Pyryn puhallinseitsikko esittää musiikkia itsenäisyytemme eri vuosikymmeniltä. Puffetissa voi virkistäytyä kupposella kahvia tai sammuttaa nälkänsä kuumalla makkaralla. Paikalle on varattu myös istuimia, jotta musiikista ja kansallispukuesittelystä saa nauttia rauhassa.

Arpoja ja kotiseututuotteita on myynnissä. Uudesta Akaan patsaat ja muistomerkit -kirjasta on viimeiset kappaleet myynnissä, samoin tarjolla on muita Toijala-aiheisia kirjoja ja mukeja. Akaan kansallispuvun uudistamisen rahoittamiseksi myytäviä kansallispuvun kuosiin tehtyjä putkihuiveja on myös saatavana.

Lapsia ajelutetaan paloautolla Sampolan maastossa. Ja tietenkin paikalla olevista Jaakoista joku on se onnekas, joka saa heittää kylmän kiven Nahkialanjärveen. Kaikki Jaakot siis paikalle ja ilmoittautumaan kisaan kivenheittäjän tittelistä!

Jaakonpäivätapahtuma on Akaa-Seuran Suomi 100 -tapahtuma, ja siinä ovat mukana Akaan Kalevalaiset, Akaan Ruskat, Kurisjärven VPK sekä SPR Toijalan osasto. Tapahtumapaikalle on vapaa pääsy.