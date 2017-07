Maalaiskomediaa Pirttikoskella

Seppo Holttisen 22. näytelmä Pirttikosken kesäteatterissa on nimeltään Homeita ja hajusteita. Se kertoo jälleen kerran ajankohtaisista asioista ja ongelmista. Holttisen näytelmät viehättävät niin näyttelijöitä kuin yleisöä siksi, että ne ovat aina uusinta uutta elävästä elämästä, ja niissä on aina jotain syvällisempää ajatusta.

Tämän vuoden näytelmän tapahtumien keskipisteessä on Litinälammen kyläkoulu. Siellä epäillään olevan kosteusvaurioita, ehkäpä peräti hometta, oppilaita on liian vähän, koulukiusaamista esiintyy ja koulun nuori miesopettaja on yltiöisänmaallinen ja omituinen. Joidenkin lasten vanhemmat ovat tosin vähintään yhtä omituisia kuin hän. Kun kunnan talous on kuralla, uhkaa koulua sulkeminen. Jotkut kyläläisistä ovat valmiita taistelemaan koulunsa puolesta, mutta löytyy kylästä siitä luopumaan halukkaitakin.

Holttisen näytelmissä jo roolihenkilöiden nimet kertovat usein paljon henkilöistä. Niin nytkin. Koulutoimenjohtaja on Tuuli Puisto, yltiöisänmaallinen opettaja on Reima Ryhtilä, ja Otto Hanakka on nimensä mukaisesti viinaanmenevä.

Uusia kasvoja

Kun osa Pirttikosken teatterin vakionäyttelijöistä oli päättänyt pitää tänä vuonna välivuoden, oli Holttisella tavallista enemmän miettimistä näytelmänsä roolituksessa.

Pääosaan, yksinhuoltajaisänsä autoritaarisella otteella kasvattaman opettajan Reima Ryhtilän rooliin löytyi Matvei Ojansuu Hämeenlinnasta.

Aikaisemminkin näyttämöllä ollut Ojansuu kertoo, ettei kauaa roolin vastaan ottamista miettinyt, koska se tuntui heti mielenkiintoiselta ja haastavalta – ja täysin hänen itsensä vastakohdalta.

Ojansuu tekee roolinsa sopivan yliampuvasti ja liioitellenkin. Sotilaallinen kuri niin luokassa kuin pihalla marssiessa hoituu. Ojansuulla pitää pokka, vaikka katsomo ulvoo naurusta opettajan päästellessä muun muassa sattuviitana ja salvettiheetana -kirouksiaan. Kyläläiset toteavat Ryhtilän olevan enemmän oikealla kuin persut, kun tämä kuutelee Leijona-pullo kädessään Karjalaa takaisin.

Muutama vuosi sitten Pirttikoskelle muuttanut Suvi Kelkkanen-Rautiainen on hänkin ensikertalainen näissä maisemissa. Hän on muusikko, eikä karaokeiltoja vetäneelle konkarille tuottanut ongelmia astua yleisön eteen Pirttikosken lavalla. Hän esittää näytelmässä homehtuvassa talossa asuvan Litinojan perheen äitiä, joka siedätyshoitona syöttää lapsilleen homejuustoa.

Roolinsa hän vie ilman ongelmia ja esittää vakuuttavasti näytelmän alku- ja loppulaulut, joissa hänen upea äänensä pääsee oikeuksiinsa.

Näytelmän toisen opettajan roolissa nähtävä henkilö saatiin mukaan Kiinasta. Hän on Seppo Holttisen oma tytär Hanna Holttinen, joka on naimissa Kiinassa ja hän tuli Pirttikoskelle kesäksi.

Hän esittää pirteästi ja raikkaasti Pipsa Piiraista, Ryhtilän ojennukseen saavaa, eksoottista parfyymia käyttävä naisopettajaa.

Koulutoimenjohtaja Tuuli Puistoa esittävä Mira Alhainen on mukana toista kertaa. Hän on vakuuttava ”lähtökohtaisesti tämä on näin”-virkamies, joka ei aina ihan tiedä miten toimittaisiin.

Näytelmässä on mukana myös Kotalammen sateenkaariperhe. Sari Junnila-Saaren esittämä Sanni on räväkkä, maskuliininen hahmo, joka ei pelkää mitään eikä ketään. Hänen puolisoaan Riikkaa esittävä Susanna Kuisma on roolissaan se naisellisempi ja arempi ja tekee hiukan nössön roolinsa hyvin hänkin.

Itselleen Holttinen on kirjoittanut kaksi persoonallista roolia, jotka hän vie kunniakkaasti läpi ja sopivasti yliampuen, ei niin naiivisti kuin joskus ennen.

Hän on sekä kanafarmari, venäläinen maahanmuuttaja, Vladimir Tupin että koulukiusattu Vibra Vatanen, joka on saanut nimensä puheviastaan, jonka sanoo johtuvan synnynnäisesti repaleisista äänihuulista.

Muissa rooleissa nähdään Vallu Litinäojana Kyösti Alhainen, Eemeli Litinäojana Eetu Hyvärinen, Sini Litinäojana Eimi Hyvärinen, Voitto Kyrsämäkenä Sauli Alitalo, Aira Kyrsämäkenä Sirkku Hyytiäinen, Elina Kyrsämäkenä Jenna Alhainen, eversti Ryhtilänä Jukka Haapanen, Herbert Höylänojana Pekka Heino, Otto Hanakkana Joni Laakso ja lapsina Arttu ja Roope Alhainen.

