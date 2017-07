Vintin kätköistä kirjaston näyttelytilaan

Akaan kaupungin sivistystoimi päätti viime perjantaina, että noin 40 Keskustan koululla oireilevaa oppilasta siirretään tällä viikolla Viialan kirjastolle. Jo torstaina kaupunki julkaisi tiedotteen rakennuksen ongelmallisesta sisäilmatilanteesta. Marraskuussa oppilaille ja henkilökunnalle tehtyjen kyselyjen mukaan oireet peruskorjatulla koululla ovat lisääntyneet viime keväästä.

Kaupungin tiedotteissa ei ole kerrottu koululta otettujen näytteiden tuloksista. Niistä löytyi muun muassa homeita ja hiivoja, jotka viittaavat kosteusvaurioon.

Akaan vs. sivistysjohtaja Tuovi Ronkainen kertoo, että hän oli tekemässä torstain tiedotetta teknisen johtajan Antti Kemin kanssa ja halusi tiedotteeseen nimenomaan aikataulun tulevista toimenpiteistä.

– Koska minun asiantuntemukseni ei tietenkään riitä kommentoimaan näytteitä, minun näkökulmani oli, että tiedotteeseen saadaan toiminta-aikataulu, johon mennessä saadaan lisää tulkintoja. Tiedottaminen on äärimmäisen tärkeää, mutta yhtä tärkeää on se, että tehdään toimenpiteitä.

Ronkainen ei koe, että kaupungin organisaatiosta puuttuu asiantuntemusta sisäilma-asioissa.

– Kyllä siellä varmaan sen verran on asiantuntemusta kuin yleensä normaalikaupungeissa on. En koe, että tämä olisi sen suhteen takapajula, mutta meillä on niin massiiviset ongelmat, että varmaan on epätavallisen vaativa tehtävä. Minulle nämä tulevat ensimmäistä kertaa, enkä pysty reagoimaan niihin niin kuin ne, joilla on vahva kokemus takana.

Akaan lukion sisäilmatilanteeseen Tuovi Ronkainen on peruskorjauksen jäljiltä tyytyväinen.

– Meillä on ollut hyvä tilanne, ja olen myös muistanut olla siitä kiitollinen.

Sivistysjohtajuus on oppimista

Akaan lukion rehtorista Tuovi Ronkaisesta tuli vs. sivistysjohtaja Akaan hallintosäännön mukaisesti ja nopealla aikataululla. Jukka Oksa lähti virastaan vuoden vaihteessa.

– Sain tietää pari päivää ennen kuin Jukka antoi tiedon lähdöstään. Aika yllättäen tämä tuli, Ronkainen sanoo.

Vaikka kokemusta sivistysjohtajan työstä ei ole, Ronkainen muistuttaa olleensa pitkään töissä opettajana peruskoulussa ja Kirkkonummella myös 12 vuotta pääluottamusmiehenä.

– Se tehtävä sivusi myös varhaiskasvatusta. Muuten se puoli on tietysti uutta, mutta ajattelen, että pitää olla valmius oppia tehtävä.

Myös kunnalliselämä on aina kiinnostanut rehtori Ronkaista. Hän seuraa paikallislehdistä paitsi Akaan myös Kirkkonummen ja Ilomantsin vaiheita. Tästä on hyötyä vs. sivistysjohtajanakin.

– Siinä näkee muiden suhtautumista ja ilmiöiden laajuutta. Ratkaisumallithan ovat joka kunnassa omansa.

Akaan sivistysjohtajan rooteliin kuuluu myös kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, ja niihinkin Ronkaisella on omaa kiinnostusta.

– Kaikkeen ei kuitenkaan aika riitä, Ronkainen myöntää.

Vs. sivistysjohtajan toimenkuvan määrittely on vielä kesken, eikä sitä ole käsitelty esimerkiksi kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa. Lukiolla Tuovi Ronkainen on jakanut osan rehtorin tehtävistä muille, mutta sekin työ jatkuu vielä.

– Oppilashuolto on jaettu muille, päivittäiset sijaisrutiinit ovat vararehtorilla, ja meneillään olevat hankkeet ovat yhdellä ihmisellä. Ylioppilaskirjoitukset tulen hoitamaan osittain itse, ettei opiskelijoille vaan tule sellainen tunne, että meillä olisi vajaa miehitys, Ronkainen lupaa.

Hän arvelee, että kaikkine vaiheineen Akaan uuden sivistysjohtajan valintaprosessi voi kestää jopa elokuulle. Näillä näkymin Ronkainen sijaistaa koko tuon ajan, sillä omien sanojensa mukaan hänellä ei ole jalka oven välissä muualle eikä aikomustakaan hakeutua toisiin tehtäviin.