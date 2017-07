Maahisten maassa kasvit ovat statisteja

Leila Shemeikka on asunut Kylmäkosken kirkon lähellä vuodesta 2001. Perheen muuttaessa vasta rakennettuun rivitalonsa, oli piha vielä tuolloin pelkkää multaa. Nykyään puutarhasta löytyy muun muassa koristeellinen leikkimökki, jota reunustavat kookkaat saniaset, kuunliljat ja vuorenkilvet. Pergolaa koristaa köynnöshortensia ja sen alla on viihtyisä oleskelualue. Lisäksi etupihalla on taidokkaasti kivillä koristeltu lyhtyalue ja takapihalla yin ja yang -kuvion mallinen kukkapenkki.

– Kyllä tässä on pientä projektia ollut. Ihan kaikki täällä on minun ja mieheni käsialaa. Pergola oli ihan ensimmäinen tänne tehty asia, isäntä on kova tekemään kaikenlaista puusta. Hän teki itse myös leikkimökin ja sen koristeet, Leila kertoo.

Puutarhassa on runsaasti yksityiskohtia

Yin ja yang -kuviosta inspiraationsa saaneen kukkapenkin halkaisija on neljä metriä. Kukkapenkki on Leilan miehen ideoima.

– Minulla on sellainen ajatus ollut tässä, että toisella puolella olisi punaisia ja valkoisia kukkia, ja toisella sinisiä ja violetteja. Ikään kuin tumma ja valoisa puoli. Nyt siinä alkaa olla kukkien kukinta jo vähän ohi, mutta aikaisemmin kesällä karpaattienkellotkin kukkivat ihan kauheasti, Leila sanoo.

Kukkapenkissä on runsaasti yksityiskohtia kuten ruukku, josta pursuaa mehitähtiä sekä koira, joka myös kantaa selässään mehitähtiä. Toista puoliskoa valaisee lamppu ja toisella puolella on enkelipatsas. Erilaisia patsaita ja lyhtyjä löytyy myös muualta pihasta. Etupihaa koristaa Leilan miehen tekemä maitolaituri, jonka päällä on aito maitotonkka.

Puutarhanhoito ja sen suunnittelu on Leilan ja hänen miehensä yhteinen harrastus, jossa Leilan osaksi on tullut kasvien hoitaminen. Hänen miehensä puolestaan huolehtii enemmän suunnittelusta ja rakentamisesta.

– Nyt hän on suunnitellut pihaan sellaista kaarta, johon on tulossa ainakin lohikäärmeen pää. Se projekti on kuitenkin vielä kesken. Kaikkea suunnitellaan, mutta kaikkea ei ehdi toteuttaa. Suihkulähdekin jäi laittamatta tältä kesältä, Leila nauraa.

Leila kertoo puutarhanhoidon olevan hänelle henkireikä, jota ilman hän ei pystyisi elämään.

– Asuimme aikaisemmin Vilppulassa vuokra-asunnossa, ja minun sormeni syyhysivät päästä laittamaan pihaa. Vuokra-asuntojen pihoja ei kuitenkaan kauheasti voi laittaa. Tähän kun muutettiin, olen viettänyt monta kesää sormet mullassa, Leila sanoo.

Rankka talvi vei osan kasveista

Puutarhansa kasvilajeja Leila ei ole laskenut, mutta pihassa kukkii monen muun lisäksi ainakin ruusuja, kaunokaisia, särkyneitäsydämiä ja liljoja. Myös kesäkukkia roikkuu amppeleissa useassa paikassa. Olosuhteiltaan rankka viime talvi aiheutti kuitenkin sen, että osa hänen kasveistaan kuoli.

– Se harmittaa. Nyt olen joutunut kauheasti jakamaan kasveja, että saisin jotakin täytettä tyhjiin kohtiin. Osaan laitoin yksivuotisia kukkia, että saan vähän miettiä mitä niihin tulevaisuudessa laittaisi.

Lempikukikseen Leila mainitsee ruusut. Etupihalla hänellä onkin komea köynnösruusu, jossa teki aikaisemmin kesällä toista sataa kukkaa. Köynnösruusun yhteydessä on Leilan suunnittelema japanilaishenkinen lyhtyalue, jota ympäröi kivistä tehty aurinko. Pihassa on monessa muussakin kohdassa käytetty paljon kiviä.

– Olen useamman kerran lastannut peräkontin täyteen kiviä. Teiden varsilta ja pururadalta sekä kivikaatopaikalta olen niitä hakenut. Siinä on bodausta riittävästi, Leila nauraa.

Takapihalla Leilan puutarha jatkuu asunnon lasitetulle terassille, jolla hän viettää miehensä kanssa paljon aikaa.

– Keväisin se on iso asia, kun pääsee terassille. Myös syksyllä terassi tavallaan jatkaa ulkoilmassa oleilua. Usein me istuskelemme siellä juomassa kahvia ja suunnittelemassa tulevia puutarhaprojekteja, Leila toteaa.