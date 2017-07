Raha ratkaisee – kesäksi töihin

Toijalan Seutu 11. heinäkuuta 1967

Rahantarve on nykynuorella suuri, sen vuoksi monet koululaiset menevät kesäksi töihin. Useimmat heistä yrittävät saada hiukan säästöön talven varalle, vaikka palkat eivät luonnollisesti huikeita olekaan. Toisilla saattaa kesätyöpaikalla olla myös merkitystä ammattiharjoittelun kannalta. Samalla koululainen oppii taloudellisuutta – ainakin sen, ettei rahaa ole koskaan tarpeeksi. Seuraavassa eräiden pulpetinkuluttajien mielipiteitä kesätyöstään.

Jäätelönmyyjä sään armoilla. Pirjo Vierimaa on toista kesää myyjänä eräässä jäätelökioskissa. Työ on vuorotyötä ja palkka riippuu myyntituloksista, ts. vallitsevasta säästä. ”On vaan vähän ikävää, kun joutuu tekemään talvet kesät istumatyötä. Saattaa tulla vaikka selkävikoja. Kauppa on käynyt tänä kesänä keskinkertaisesti, mutta paremminkin saisi mennä. Mielestäni koululaiset tarvitsevat vähintään 6 viikkoa kesälomaa, meikäläinen ei saa kuin kaksi viikkoa.”