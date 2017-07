Kylmäkosken kesäkahvilasta vietiin kassakone

Kylmäkosken Asemalla sijaitsevaan kesäkahvilaan murtauduttu viime viikolla tiistaina 4.7. Kioskista anastettiin kassakone. Tapahtumapaikalta on nähty poistuvan henkilöauto, jonka rekisteritunnus on poliisin tiedossa. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua epäiltynä varkautena.

Samana päivänä rikottiin Viialan Keskuskadulla kerrostalon rapun alaoven ikkuna. Tekijän henkilöllisyys on poliisin tiedossa, ja asiaa on tutkittu vahingontekona. Tekijä on itse ottanut yhteyttä taloyhtiöön ja he ovat sopineet yhdessä korjauskustannuksista.

Lauantaina 8.7. iltakymmeneltä Viialan Haihunkosken virkistysalueen laavun läheisyyteen oli tehty iso nuotio, joka oli sytytetty ilmeisesti bensalla. Palolaitos kävi sammuttamassa nuotion. Tapahtumapaikalla poliisi sai tiedon, että sivulliset henkilöt olivat nähneet laavun läheisyydessä kaksi mieshenkilöä, joilla oli ollut mukanaan 1,5 litran limsapulloja. Miehet olivat katkoneet puita ja tehneet niistä nuotion. Puiden päälle oli kaadettu pulloista bensaa, jolloin nuotio oli roihahtanut tuleen ja miehet olivat poistuneet paikalta juosten. Nuotio oli kyhätty niin lähelle laavua, että se oli vaarassa syttyä tuleen.

Poliisi tutkii asiaa pelastusrikkomuksena. Havaintoja laavulla liikkuneista miehistä voi ilmoittaa Valkeakosken poliisin päivystykseen numeroon 029 544 5877.