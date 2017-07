Kirpputori Parkki muuttaa Viialan Siwan paikalle

Viialan entisellä nahkatehtaalla parikymmentä vuotta toiminut Kirpputori Parkki muuttaa tyhjäksi jääneisiin Viialan Siwan tiloihin Asemakadun ja Keskuskadun kulmaan. Muuton on tarkoitus tapahtua elokuussa.

– Siellä on remontit käynnissä. Ensimmäiseksi täytyy purkaa väliseinät. Nykyisen tilan on oltava tyhjä syyskuun lopussa, kertoo kirpputorin yrittäjänä neljä ja puoli vuotta sitten aloittanut Kaarina Huuhtanen.

Entisen Siwan rakennuksen omistaa Huuhtasen mukaan ruotsalainen sijoitusyhtiö, ja Huuhtanen on vuokrannut sen kokonaan. Tilaa on kahdessa kerroksessa saman verran kuin nahkatehtaalla nyt.

– Se on ihan saman kokoinen. Siellä vaan yläkerta on pienempi ja alakerta suurempi, kun täällä on toisin päin, Huuhtanen sanoo.

Kirpputori Parkki jatkaa myös uusissa tiloissa samalla nimellä. Keskon viime vuonna ostama Viialan Siwa sulki ovensa huhtikuun lopulla.