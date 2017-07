Akaa ei vuokraa Algecon parakkeja Viialaan

Akaan sivistyslautakunta päätti viime keskiviikkona äänin 7–4, että kaupunki ei vuokraa Algeco Oy:n tarjoamia 52:ta elementtiä Viialan yhtenäiskoulun väistötiloiksi. Niistä olisi saatu yhdeksän luokkatilaa ja muutama pienempi tila.

Sivistysjohtaja Tero Kuusisto esitti lautakunnalle parakkien vuokraamista, mutta keskustelun aikana Mervi Pulkkinen (kesk) esitti, että Algecon tarjous hylätään kokonaisuudessaan. Lautakunnan jäsenistä Heli Einola-Virtanen (ps) ja Brita Salminen (vihr) kannattivat Pulkkisen muutosesitystä.

Äänestyksessä Pulkkisen esityksen taakse tulivat myös Petja Kopperoinen (vihr), Sari Lapinleimu (kok), Mika Rupponen (sd), ja Tuija Toivonen-Perttunen (vas).

Sivistysjohtajan vuokrausesitystä kannattivat lautakunnan puheenjohtaja Mika Setälä (kd), Kirsi Nord-Sarkola (sd), Harri Rantala (sd) ja Kari Taberman (sd).

Sivistysjohtaja Kuusisto jätti asiassa eriävän mielipiteen.

”Lapsia ja opettajia on heitelty tarpeeksi”

Mervi Pulkkisen mielestä Algecon parakeissa on puutteita muun muassa huonekorkeudessa, seinärakenteessa, alapohjassa, äänieristyksessä ja turvallisuudessa. Vuokrahintakin on hänestä korkea.

– Olemme tehneet vertailun neliöhinnoista. Algecon tarjouksessa tuontikustannukset ovat yli 100 000 euroa, ja kun kaikki lasketaan yhteen, saadaan hinnaksi 25,64 euroa per neliö kuussa. Vertailuparakkeja on olemassa kahteen kymppiin.

Pulkkisen mukaan sivistyslautakunnan enemmistön tahtotila on, että lapsille ja opettajille saadaan parakkien sijaan terve siirtokoulu.

– Viialassa tilanne on sellainen, että vuodessa ei saada vanhaa kuntoon eikä uutta pystyyn. Lapsia ja työntekijöitä on heitelty parakkeihin ihan riittävästi. Haluamme, että saataisiin kolmeksi vuodeksi pysyvät rakennusmääräykset täyttävä siirtokoulu kolmen metrin huonekorkeudella.

Tällainen koulu on Pulkkisen mukaan saatavissa ainakin suomalaiselta Parmacolta.

– He pystyvät tarjoamaan siirtokoulua 22 euroon kuukaudessa per neliö eli edullisemmin kuin parakkia on tyrkyllä. Olemme käyneet tutustumassa yhteen vaihtoehtoon Pirkkalassa. Aikataulu heillä on se, että syyslomaan mennessä olisi tuhat neliötä saatavilla ja jouluun mennessä muutama tuhat neliötä lisää, Mervi Pulkkinen kertoo.

Pirkkalassa siirtokoulu korvaa Pulkkisen mukaan tiivistyskorjatun koulun. Muutamalla muulla päättäjällä vahvistettu Akaan kouluverkkotyöryhmä tapasi tutustumiskäynnillä myös koulun terveydenhoitajan ja kuraattorin.

– He olivat todella tyytyväisiä. Siellä ei ole kukaan oireillut. He käyvät vanhan koulun ruokalassa syömässä, ja se aiheuttaa osalle oireilua, mutta käyttäjät ovat tyytyväisiä.

Kaikkea hometta ei edes aiottu poistaa

Mervi Pulkkinen myöntää ongelmia tulevan siitä, että siirtokoulu valmistuisi vasta syyslomaksi eli lokakuun lopussa. Siihen saakka opetus pitäisi järjestää muissa tiloissa.

Sivistyslautakunta hyväksyi viime keskiviikkona teknisen työn opetusta varten Hirvialhon koulun pihaan tarvittavan väistötilan vuokraamisen. Se voisi Pulkkisen mukaan toimia rotaatioperiaatteella neljän ryhmän tavallisena opetustilana syyslomaan saakka. Viides- ja kuudesluokkalaiset mahtuisivat Hirvialhon koululle, jos sen korjaukset valmistuvat kesän aikana. Alemmille luokille on käytössä keväällä Keskustan koulun tenniskentälle hankitut 12 opetustilaa.

Diplomi-insinööri Kari Immosen aikatauluarvioon Keskustan koulun uusista korjauksista Pulkkinen ei usko.

– Immonen sanoi valtuutetuille, että vuoden päästä Keskuri on remontoitu käyttökuntoon, mutta se ei kyllä ole totta. Olen sitä niin paljon pöyhinyt ja saanut valmiiksi tehtyä dokumentaatiota, että se ei vuodessa valmistu.

A-Insinöörien vuonna 2013 tekemässä tutkimuksessa löytyi monia mikrobivaurioituneita rakenteita ja materiaaleja, joita ei kaupungin tekemän urakkatarjouspyynnön mukaan ollut edes tarkoitus purkaa ja poistaa vuosien 2014–2015 remontissa.

– Suurin osa ei vielä tiedä, mitä Keskustan koulun peruskorjauksessa on ryssitty. Lajunen ja Immonen eivät tienneet edes sisäpihan seinien halkeamista, Pulkkinen sanoo.

Kevättalvesta saakka Keskustan koulua tutkineiden Kari Immosen ja Raimo Lajusen raporttia odotetaan edelleen, vaikka se on luvattu moneen kertaan.

– Se luvattiin maanantaihin mennessä, sitten tiistaihin mennessä, eikä sitä ollut keskiviikkoiltana, Mervi Pulkkinen kertoi viime torstaina.

”Meillä on vain heittoja konsulteilta”

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mika Setälä (kd) kannatti Algecon tarjouksen hyväksymistä, koska se lupasi parakkeja Viialaan jo elokuussa.

– Minä priorisoin sen niin, että olisi tärkeintä saada koulun alkuun varmistettua väistötilat ja lähteä sitten tutkimaan kolmen vuoden vaihtoehtoa. En usko, että ongelmat lähtevät laantumaan niin pian, ettei tarvittaisi tiloja. Ne ovat halvemmat ja laadukkaammat kuin vuodeksi kerralla tulevat parakit, Setälä sanoo siirtokoulusta.

Siirtokoulun vuokra-aikaa voitaisiin Setälän mukaan tarvittaessa jatkaa jopa kymmeneen tai kahteenkymmeneen vuoteen tai viedä tilat Akaan muille kouluille, jos yhden ongelmat ratkeavat. Tällä hetkellä pitkäjänteisten päätösten tekeminen on kuitenkin mahdotonta.

– Meillä ei ole arvioitu sitä, kuinka kauan minkäkin koulun remppa kestää. Meillä on vain heittoja konsulteilta. Jos meillä olisi esimerkiksi tieto, että Keskustan koulu aiotaan remontoida ja remontti kestää kaksi vuotta, kolmen vuoden siirtokoulu olisi ollut erittäin perusteltu. Nyt arvio on yksi vuosi.

Mervi Pulkkisen tavoin Mika Setäläkään ei usko vuoden päästä valmistuvaan remonttiin.

– Ensin pitäisi saada valtuustossa päätettyä siitä, että me yleensäkään remontoimme sen. En usko, että vuosi riittää.

Setälän mukaan Akaassa on oltu rakennusten suhteen optimistia. Tästä syystä pidempiaikaisten siirtokoulujen sijaan on esitetty vain parakkien vuokraamista.

– Me lähdemme siitä, että ne pystytään nopeasti korjaamaan. Teknisen toimen resurssipulan vuoksi siellä ei ole ehditty miettimään muita vaihtoehtoja.

Setälä puhuu määrällisistä resursseista.

– Moni valtuutettu on puoli vuotta tuonut esille sitä, että me tarvitsisimme projektipäällikön sisäilma-asioihin. Me olisimme kipeästi tarvinneet sen puoli vuotta sitten. Jos olisi tartuttu toimeen, emme me olisi kokoontuneet heinäkuussa tekemään hätäratkaisuja.

Setälän mukaan moni pallo on edelleen ilmassa ja myös pysyy siellä.

– Olisi kiva tietää enemmän, mutta epävarmuutta pitää varman jatkossakin sietää.