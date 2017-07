Tekninen lautakunta ei hyväksynyt Keskustan koulun mattotöitä

Akaan tekninen lautakunta ei hyväksynyt vs. tekninen johtaja Juha Jalosen esitystä Keskustan koulun ruokalan lattiamattojen vaihtamisesta. Asia palautettiin keskiviikon kokouksessa valmisteluun.

Kuntotutkija, diplomi-insinööri Kari Immosen mukaan lattiapinnoitteiden vaihtotyön korjauskustannusten piti olla noin 30 000 euroa, mutta tekninen lautakunta sai keskiviikkona aivan toisenlaisen esityksen. Antti Kemiä sijaistavan Jalonen esitti, että ruokalan mattotyöt teetetään maalausliike Mauri Filppula Oy:llä hintaan 98 432 euroa. Määräraha korjaukseen olisi otettu tämän vuoden talousarvion tilahallinnon käyttötalouspuolen PTS-suunnitteluun ja -peruskorjaukseen varatuista määrärahoista.

Jalosen alkuperäinen, sekin vasta kokoukseen tuotu esitys oli, että ruokalan mattotyöt aloitetaan AW-Rakennus Oy:n toimesta 10.7. ja kustannuskysymykset käsitellään myöhemmin. Tähän saakka Akaan kaupunki on yrittänyt saada nimenomaan peruskorjauksen pääurakoitsijan AW-Rakennuksen uusimaan epäonnistuneet lattiatyöt omalla kustannuksellaan. AW-Rakennukselle lähetettiin aiempien pyyntöjen jälkeen 29.6. asianajotoimiston välityksellä korjausvaatimus lattiapinnoitteiden korjauksesta, mutta yritys ei edelleenkään ota virhettä vastuulleen.

Tekninen lautakunta joutui äänestämään asiasta, jonka palauttamista valmisteluun esitti Saija Roininen (sd). Roinisen kanssa samaa mieltä olivat Timo Jaakkola (sd), Kirsi Vaittinen (sd), Anu Salovaara (vihr), Henri Palm (sd), Marko Kivi (ps), Marko Peltola (kok), Petri Aarnio (kok) ja lautakunnan puheenjohtaja Maija Toivonen (kok).

Matti Humaloja (vas) ja Ilkka Rehuttu (kesk) olisivat hyväksyneet töiden teettämisen maalausliike Mauri Filppula Oy:llä, joten äänestystulos oli 9–2.

Hirvialhon alapohjassa paljon purkujätettä

Teknisen lautakunnan kokouksessa käsiteltiin omana asianaan muidenkin sisäilmaongelmista kärsivien koulujen tilannetta. Tässäkin pykälässä saatiin muutettu esitys, kun alkuperäisen esityksen mukaan tilanne olisi vain merkitty tiedoksi.

Nyt lautakunta päätti, että kaupunki poistaa Keskustan koulun ruokalan lattiapinnoitteet ja Kari Immonen ja AW-Rakennus Oy suorittavat tarvittavat lisätutkimukset ja mittaukset 10.7. alkaen. Lisäksi Keskustan koulun tutkimista jatketaan Immosen kuntotutkimuksessa ehdottamien toimenpiteiden mukaisesti.

Rasin koululla ullakon ja vesikaton tuuletuksen parantamiseksi aloitetaan venttiilien asennustyöt välittömästi.

Kirkonkylän koululle tarvittavista mittavista korjauksista pyydetään tarjous koulua tutkineelta FCG:ltä.

Hirvialhon koululla alapohjasta on löytynyt paljon vuosien 2006–2007 remontin aikaista purkujätettä. Alapohjan puhdistus on käynnissä, samoin läpimenojen tiivistystyö ja ilmanvaihdon muutosten suunnittelu. Kellarikerroksen pinnoitteiden vaihtotyö on käynnistymässä.

Samassa pykälässä tekninen lautakunta päätti, että koulujen tutkimuksiin liittyviin raportointeihin laaditaan sitova aikataulu ja alustava korjaustöiden kustannusarvio, jolloin mahdollistetaan korjaussuunnitelmien ja -töiden nopea eteneminen.