Akaa ei vuokraa Algecon parakkeja Viialaan – Parmacon tarjoama siirtokoulu valmistuisi syyslomaksi

Akaan sivistyslautakunta päätti keskiviikkona äänin 7–4, että kaupunki ei vuokraa Algeco Oy:n tarjoamia 52:ta elementtiä Viialan yhtenäiskoulun väistötiloiksi. Niistä olisi saatu yhdeksän luokkatilaa ja muutama pienempi tila.

Sivistysjohtaja Tero Kuusisto esitti parakkien vuokraamista, mutta keskustelun aikana Mervi Pulkkinen (kesk) esitti, että Algecon tarjous hylätään kokonaisuudessaan. Lautakunnan jäsenistä Heli Einola-Virtanen (ps) ja Brita Salminen (vihr) kannattivat Pulkkisen muutosesitystä.

Äänestyksessä Pulkkisen esityksen taakse tulivat myös Petja Kopperoinen (vihr), Sari Lapinleimu (kok), Mika Rupponen (sd), ja Tuija Toivonen-Perttunen (vas).

Sivistysjohtajan vuokrausesitystä kannattivat lautakunnan puheenjohtaja Mika Setälä (kd), Kirsi Nord-Sarkola (sd), Harri Rantala (sd) ja Kari Taberman (sd).

Sivistysjohtaja Kuusisto jätti asiassa eriävän mielipiteen.

”Lapsia ja opettajia on heitelty tarpeeksi”

Mervi Pulkkisen mielestä Algecon parakeissa on puutteita muun muassa huonekorkeudessa, seinärakenteessa, alapohjassa, äänieristyksessä ja turvallisuudessa. Vuokrahintakin on hänestä korkea.

– Olemme tehneet vertailun neliöhinnoista. Algecon tarjouksessa tuontikustannukset ovat yli 100 000 euroa, ja kun kaikki lasketaan yhteen, saadaan hinnaksi 25,64 euroa per neliö kuussa. Vertailuparakkeja on olemassa kahteen kymppiin.

Pulkkisen mukaan sivistyslautakunnan enemmistön tahtotila on, että lapsille ja opettajille saadaan parakkien sijaan terve siirtokoulu.

– Viialassa tilanne on sellainen, että vuodessa ei saada vanhaa kuntoon eikä uutta pystyyn. Lapsia ja työntekijöitä on heitelty parakkeihin ihan riittävästi. Haluamme, että saataisiin kolmeksi vuodeksi pysyvät rakennusmääräykset täyttävä siirtokoulu kolmen metrin huonekorkeudella.

Tällainen koulu on Pulkkisen mukaan saatavissa ainakin suomalaiselta Parmacolta.

– He pystyvät tarjoamaan siirtokoulua 22 euroon kuukaudessa per neliö eli edullisemmin kuin parakkia on tyrkyllä. Olemme käyneet tutustumassa yhteen vaihtoehtoon Pirkkalassa. Aikataulu heillä on se, että syyslomaan mennessä olisi tuhat neliötä saatavilla ja jouluun mennessä muutama tuhat neliötä lisää, Mervi Pulkkinen kertoo.

Pirkkalassa siirtokoulu korvaa Pulkkisen mukaan tiivistyskorjatun koulun. Muutamalla muulla päättäjällä vahvistettu Akaan kouluverkkotyöryhmä tapasi tutustumiskäynnillä myös koulun terveydenhoitajan ja kuraattorin.

– He olivat todella tyytyväisiä. Siellä ei ole kukaan oireillut. He käyvät vanhan koulun ruokalassa syömässä, ja se aiheuttaa osalle oireilua, mutta käyttäjät ovat tyytyväisiä.

Ruokalan lattia maksaakin 130 000 euroa

Mervi Pulkkinen myöntää ongelmia tulevan siitä, että siirtokoulu valmistuisi vasta syyslomaksi eli lokakuun lopussa. Siihen saakka opetus pitäisi järjestää muissa tiloissa.

Sivistyslautakunta hyväksyi keskiviikkona teknisen työn opetusta varten Hirvialhon koulun pihaan hankittavan väistötilan. Se voisi Pulkkisen mukaan toimia rotaatioperiaatteella neljän ryhmän opetustilana syyslomaan saakka. Viides- ja kuudesluokkalaiset puolestaan mahtuisivat Hirvialhon koululle, jos sen korjaukset valmistuvat kesän aikana. Alemmille luokille on käytössä keväällä Keskustan koulun tenniskentälle hankitut 12 opetustilaa.

Tähän saakka on toivottu, että Keskustan koulun ruokala olisi syksyllä käytössä. Tämä voidaan Pulkkisen mukaan kuitenkin unohtaa, sillä pääurakoitsija AW-Rakennus ei suostu takuukorjauksiin, ja päättäjille aiemmin esitelty lattian muovimattojen vaihtamisen hinta eli 30 000 euroa moninkertaistui tällä viikolla.

– Se maksaa 130 000 euroa. Se kerrottiin meille eilen. Tällaisia virheitä me olemme saaneet kautta linjan, kertoo Mervi Pulkkinen.

Mattojen vaihtoa käsiteltiin eilen teknisessä lautakunnassa, mutta Pulkkisen mukaansa lattian korjauksella ei ole edes rakennuslupaa.

– Tässä vaiheessa vanha matto otetaan pois, että lattia pääsee kuivumaan, mutta muita töitä ei aloiteta.

Pulkkinen korostaa, että toisin kuin diplomi-insinööri Kari Immonen on antanut ymmärtää, Keskustan koulu ei tule olemaan kunnossa syksyllä 2018. A-Insinöörien vuonna 2013 tekemässä tutkimuksessa löytyi monia mikrobivaurioituneita rakenteita ja materiaaleja, joita ei kaupungin tekemän urakkatarjouspyynnön mukaan ollut edes tarkoitus purkaa ja poistaa vuosien 2014–2015 remontissa.

– Suurin osa ei vielä tiedä, mitä Keskustan koulun peruskorjauksessa on ryssitty. Lajunen ja Immonen eivät tienneet edes sisäpihan seinien halkeamista, Pulkkinen sanoo.

Helmikuusta saakka Keskustan koulua tutkineiden Kari Immosen ja Raimo Lajusen raporttia odotetaan edelleen, vaikka se on luvattu moneen kertaan.

– Meillä ei ollut eilen konsulttien raporttia. Se luvattiin maanantaihin mennessä, sitten tiistaihin mennessä, eikä sitä ollut keskiviikkoiltana.