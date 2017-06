Kirkonkylän koulussa on paljon mikrobivaurioita

Kirkonkylän koulun tuorein kuntotutkimus on valmistunut. Rakennuksessa on mikrobivaurioita useassa kohdassa niin ulko- ja väliseinissä kuin välipohjarakenteissa.

Rakennuksessa on myös pah-yhdisteitä välipohjarakenteessa. Ikkunoiden ja ulkoseinän liitoskohdissa, lattian ja seinän liitoskohdissa sekä ulkoseinärakenteen ja välipohjarakenteen liitoskohtien läpivienneissä on selviä ilmavuotokohtia. Epäpuhtaista lähteistä on useita ilmavuotoreittejä työ- ja oleskelutilojen sisäilmaan.

Uusimman tutkimuksen teki porilainen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Jo aiemmin Hämeen rakennustutkimus Oy:n tutkimuksessa selvisi, että alapohjarakenteisiin on jäänyt vaurioitunutta materiaalia. Lisäksi kellarikerroksen korjattujen rakenteiden pinnoite irtoilee paikoin maaperäkosteudesta johtuen.

– Kellaritilojen lattiat vaativat massiivisempia korjaustoimia. Alapohjarakenteet tulisi uusia kosteusteknisesti toimiviksi. Tämän vuoksi kellaritilojen käyttöä on syytä harkita. Jos kellaritilat ovat ainoastaan varastokäytössä, tulee todennäköisesti halvemmaksi rakentaa erillinen varasto pihalle kuin korjata kellarin vaurioituneet rakenteet, toteavat Piritta Salmi ja Harri Särkipaju FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.

Homevaurioita ja kreosootin hajua

1950-luvun alussa rakennetulle Kirkonkylän koululle on tehty laaja remontti Kylmäkosken kunnan aikana vuosina 1996–1997. Akaan aikana, vuosina 2013–2014 välipohjien vanha pintarakenne purettiin, veistoluokan alapohjarakenteesta purettiin tojalevyt pois ja salaojat uusittiin.

– 2010-luvulla on tehty korjaus- ja tiivistystoimia, mutta tarkempia tietoja korjaustavoista ei ollut käytettävissä, tutkimusraportissa kerrotaan.

Tuoreiden tutkimusten tarkoituksena oli selvittää tehtyjen korjausten onnistuminen sekä selvittää tiloissa koettujen sisäilmaongelmien aiheuttajia ja rakennuksen mahdollisia korjaustarpeita. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisäksi selvittää, mitä rakenteellisia riskejä kiinteistössä on ja ovatko riskit toteutuneet.

Tutkimukset koostuivat aistinvaraisista havainnoista, erilaista kosteusmittauksista, rakenteiden tiiveyden ja vuotoilmareittien tutkimisesta, rakenneavauksista ja näytteenotoista. Kellarista tutkittiin ainoastaan puutyöluokka.

Vahva viite mikrobivauriosta löytyi muun muassa liikuntasalin välipohjan eristekerroksesta.

– Lattiarakenne ei ole tiivis seinän ja lattian rajakohdasta, mikä mahdollistaa epäpuhtaiden ilmavirtausten pääsyn eristekerroksesta sisäilmaan. Vaurioitunut eristekerros tulee poistaa tai lattiarakenne tulee korjata tiiviiksi niin, että rakenteissa todetut mikrobit eivät pääse kulkeutumaan sisäilmaan, tutkijat toteavat.

Myös Eskari-Kirkkis tilojen välipohjan purueristeestä otetussa näytteessä ja toisen kerroksen asunnon eteisen välipohjan laudoituksessa todettiin viitteitä vauriosta. Eskari-Kirkkis tilojen välipohjan pikipaperissa otetussa näytteessä todettiin myös pah-yhdisteiden kokonaispitoisuuden ylittävän moninkertaisesti vaarallisen jätteen raja-arvon.

– Rakenneavauskohdissa oli aistittavissa voimakas kreosootin haju, tutkijat kirjoittavat.

Heidän mukaansa tulevissa korjauksissa on huomioitava pikipaperin pah-pitoisuus, ja mahdollinen purkutyö tulee tehdä asbesti- ja haitta-aineiden purkutyöohjeen mukaisesti.

– Mikäli pikipaperia ei poisteta, tulee lattiarakenne korjata tiiviiksi niin, että todettu pah-pitoisuus ei pääse kulkeutumaan sisäilmaan.

Muovimatto ja liima ovat reagoineet

Vuosina 2013–2014 korjatun veistoluokan maanvaraisen ulkoseinän eristevillasta otetuissa materiaalinäytteissä todettiin viitteitä vaurioista. Tutkijoiden mukaan vaurioitunut eristekerros tulee poistaa tai seinärakenne tulee korjata tiiviiksi niin, että rakenteissa todetut mikrobit eivät pääse kulkeutumaan sisäilmaan. Seinässä olevan eristekerroksen poisto vaatii massiivisia korjaustoimia.

Veistoluokassa oli havaittavissa myös paljon epätiiviitä läpivientejä, joiden kautta rakenteiden sisällä olevat epäpuhtauden pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan.

Ilmanvaihdon osalta Eskari-Kirkkis tila oli selvästi alipaineinen. Alipaineen vuoksi sisäilmaan pääsee kulkeutumaan korvausilmaa rakenteiden kautta epäpuhtaista lähteistä.

– Ilmanvaihto tulee säätää ja epätiiviit rakenteet ja läpiviennit tiivistää, tutkijat toteavat.

Välipohjien lattiapinnoitteista otettujen bulk-näytteiden tvoc-kokonaispitoisuudet ylittivät liimakerroksesta otetuissa näytteissä viitearvon. Löydettyjä yhdisteiden esiintyminen viittaa siihen, että muovimatto ja liima ovat reagoineet keskenään.

Avin kehotusten määräajat ummessa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) teki työsuojelutarkastuskäynnin Kirkonkylän koululle 31.1.2017. Maaliskuun 8. päivä avi totesi, että työnantaja eli Akaan kaupunki ei ollut järjestelmällisesti selvittänyt, arvioinut tai seurannut vuosina 2012, 2013, 2014, 2016 ja 2017 tehtyjen korjaustoimenpiteiden ja vaiheittaisten korjausten vaikutusta työpaikan altistumisolosuhteisiin.

Avi antoi Akaan kaupungille kehotuksen selvittää 30.4.2017 mennessä työpaikan rakenteiden ja materiaalien turvallisuuden ja terveellisyyden sekä arvioida todennäköisyyden altistua työpaikan sisäilman epäpuhtauksille.

Lisäksi Akaan kaupunkia kehotettiin 15.5.2017 mennessä selvittämään sisäilman laadusta työntekijöiden terveydelle aiheutuva haitta tai vaara.

– Työnantajan on yhdessä työterveyshuollon kanssa ratkaistava, kuka tai ketkä työntekijät voivat ja millä edellytyksillä jatkaa turvallisesti työskentelyä kyseisissä työtiloissa. Työntekijöiden, jotka eivät voi työskennellä työtilassa sairastumatta, altistuminen on estettävä, avin työsuojelukertomuksessa todetaan.

Akaan kouluverkkotyöryhmän 7.6. kokouksen pöytäkirjan mukaan avilta oli tulossa uhkasakkovaatimus uudella aikaviiveellä.

– Lisäaikojen myöntäminen ei ole mahdollista, pöytäkirjassa todetaan.