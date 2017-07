Akaalla on kesällä neljä kaupunginjohtajaa

Akaan kaupungin henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori toimii Akaan kaupungin vs. kaupunginjohtajana 30.11.2017 saakka.

Sinivuori on toiminut vs. kaupunginjohtajana helmikuusta 2017 alkaen. Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari jäi tuolloin pois töistä, ja 31. toukokuuta Akaan valtuusto irtisanoi Viitasaaaren puolen vuoden irtisanomisajalla luottamuspulan vuoksi. Tällä hetkellä Viitasaari on sairauslomalla.

Briitta-Liisa Sinivuoren ollessa vuosilomalla 10.7. – 6.8.2017 kaupunginjohtajan sijaisena toimivat 10.–16.7. tekninen johtaja Antti Kemi, 17.–30.7. talousjohtaja Mari Puhka-Susi ja 31.7.–6.8. hallintopäällikkö Riina Kivistö.