Sauli Turja arvelee Akaan perussuomalaisten hajoavan kahtia

SDP:n, Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten tekninen vaaliliitto syntyi Akaassa hankkiakseen demareille kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden. Tämä oli tavoite, johon 12 tulevaa demarivaltuutettua tarvitsi kuusi kollegaa kahdesta muusta puolueesta.

Demareista neuvottelijoina olivat Salla Bister, Hannu Järvinen ja Harri Rämö, joista Rämö kutsui neuvotteluihin mukaan perussuomalaiset ja Järvinen Vasemmistoliiton.

– Olin itse loppuviikosta Tallinnassa ja soitin sieltä ensin kokoomuksen Jaakko Leinoselle. Sovimme, että keskustelemme viimeistään keskiviikkona valtuuston kokouksessa. Sitten soitin perussuomalaisten Sauli Turjalle, ja hänen kanssaan sovimme, että jo sunnuntaina tavataan ja neuvotellaan. Sunnuntaina kahdeksan aikaan illalla kokoonnuttiin ensimmäistä kertaa, ja se oli kovin avointa ja helppoa keskustelua. Tämä Ryhmä 18 syntyi luonnollista tietä, Harri Rämö kuvailee reilun viikon takaisia tapahtumia.

Rämön mukaan demareilla on paljon päteviä ihmisiä kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Myös Rämö itse.

– Olen lähtenyt siitä, että en ole pyrkinyt mihinkään, mutta jos muut niin päättävät, olen käytettävissä.

Turjan mukaan kokoomus tarjosi Rytköstä

Harri Rämön lisäksi teknisen vaaliliiton julkilausuman ovat allekirjoittaneet Sauli Turja ja Vasemmistoliiton Matti Humaloja. Koko kolmikko vakuuttaa Akaan Seudulle, että Akaan uuden valtuuston puheenjohtajuus kuuluu kokoomukselle. Näin siitäkin huolimatta, että voima, jota vastaan liitto perustettiin, oli nimenomaan kokoomus.

Sauli Turjan mukaan perussuomalaiset keskustelivat aiemmin kokoomuksen kanssa, joka vihreiden kera kasasi koalitiota ja pyysi keskusteluihin myös keskustan ja kristillisdemokraatit.

– Meille vihjattiin kokoomuksen suunnasta, että perussuomalaisille ei paljon lautakuntapaikkoja kuuluisi. Ajattelimme, että jos vasemmistoyhteistyöllä pääsemme vaikuttamaan enemmän, se kelpaa meille mieluummin, sanoo Sauli Turja.

Turja kertoo, että perussuomalaisista olivat vaaliliittoneuvotteluissa myös Tapio Kivistö ja Heli Einola-Virtanen. Turjan mukaan perussuomalaiset saavat vaaliliiton ansiosta paikan kaikkiin lautakuntiin. Paikkajaon lisäksi perussuomalaisia epäilyttivät kokoomuksen nimiehdotukset.

– Me emme pitäneet suoralta kädeltä tiettyjä nimiä sopivina luottamustehtäviin. Lähinnä tuli esille se, että kaupunginhallituksen puheenjohtajana jatkaisi Jouko Rytkönen, ja meidän ryhmittymämme on katsonut, että tässä on niin monet asiat painaneet päälle, että varavaltuutettua ei ole siihen tehtävään syytä valita, Turja kertoo Akaan Seudulle.

Muutenkin vasemmisto ansaitsi Turjan mielestä perussuomalaisten tuen.

– Kun demareilla on 12 valtuutettua ja kokoomuksella 8, niin parhaiten äänestäjiä kuullaan, kun demareita ja Vasemmistoliittoa ei panna altavastaajan asemaan, Turja sanoo.

Koalitio tukee keskustaa ja kristillisiä

Sekä Sauli Turjan että Harri Rämön mukaan Ryhmä 18 on sopinut tukevansa myös keskustaa ja kristillisdemokraatteja. Keskustalla on uudessa valtuustossa kolme ja kristillisillä yksi valtuutettu, nykyisin koulutuslautakuntaa johtava Mika Setälä.

– Me sovimme, että tuemme keskustaa, jos he haluavat valtuuston toisen varapuheenjohtajuuden. Jos kristillisdemokraatit haluavat sivistyslautakunnan puheenjohtajuuden, me tuemme heitä siinä. Ne pistimme keskenämme paperille, sanoo Harri Rämö.

Rämön mukaan valtuustossa 1. varapuheenjohtajan paikka kuuluu demareille ja hallituksessa kokoomukselle. Lautakuntien puheenjohtajuuksista demarit tavoittelevat uutta elinvoimalautakuntaa ja perusturvavaliokuntaa.

– Lähdemme kuitenkin siitä, että ilman muuta kokoomukselle kuuluu lautakuntien puheenjohtajuuksia, jos se niitä haluaa, Rämö sanoo.

Sauli Turja ja Matti Humaloja kertovat kumpikin, että heidän puolueensa ei ole kiinnostunut lautakuntien puheenjohtajuuksista.

Viitasaaren kohtalo ei ollut agendalla

Harri Rämön mukaan tekninen vaaliliitto on solmittu luottamuselinten paikanjakoa varten eikä se sido mitään puoluetta asiakysymyksissä.

Perussuomalaisten Sauli Turja sen sijaan on valmis käyttämään yhden paikan enemmistön tuomaa joukkovoimaa myös 35-jäsenisessä, 1.6. työnsä aloittavassa valtuustossa.

– Tällä yhteenliittymällä voi joissain tärkeissä asioissa olla tarvittaessa kyky viedä omaa näkemystään eteenpäin, ettei tarvitse sohia yksin, Turja muotoilee.

Hän sanoo, että näihin asioihin ei kuulu kaupunginjohtajan mahdollinen irtisanominen, eikä se ole vetänyt koalitiota yhteen, vaikka perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto ovat yhtenä rintamana puolustaneet Aki Viitasaarta, ja hänet haluavat pitää virassaan uusista demarivaltuutetuista muun muassa Hannu Järvinen ja Harri Rämö.

– Kun oli kokouksia, niin melkeinpä ainakin meidän ryhmittymältä tuli esiin sellainen kanta, että ei puhuta siitä mitään. Miksi siitä puhuttaisiin? Antaa sen olla rauhassa, Turja sanoo.

Myös Harri Rämö ja Matti Humaloja vakuuttavat, että kaupunginjohtajasta ei ole puhuttu mitään.

– Olimme kaikki sitä mieltä, että taloutta pitää hoitaa hyvin, mutta pitää huomioida myös kuntalaisten palvelut. Kaupungin sisäilmaongelmaisille rakennuksille pitää tehdä kaikki mitä pystytään. Nämä olivat yksitäisiä asioita, joihin kaikki sitoutuivat, Rämö kertoo.

– Se ei ole tullut millään tapaa esille kolmen ryhmän neuvotteluissa. Se on tämän kuntavaaliasian ulkopuolella nyt, kun aletaan mennä eteenpäin, Humaloja puolestaan sanoo kaupunginjohtajan irtisanomisesta, jota tilapäinen valiokunta on valmistellut.

Harri Rämö luottaa siihen, että demarit saavat kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden.

– Jos hallituksen puheenjohtajuudesta joudutaan äänestämään, niin äänestyksen tulos on 18–17. Tai ainakin 18:sta ollaan varmoja, mutta en tiedä miten muut käyttäytyvät. Sitä varten tekninen vaaliliitto tehtiin, että kaikki ovat asioiden takana.

Rämön mukaan valtuustokaudeksi on tavoitteena tehdä valtuustosopimus kaikkien valtuustoryhmien kesken.