Veturimuseolla juhlitaan juhannuksena

Akaan kaupunki suunnittelee vuosittain vietettävää Akaa-päivää. Akaan kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää Akaa-päivän ajankohdaksi 20. toukokuuta, joka on myös maailman mehiläisten päivä.

Tänä vuonna Akaa-päivänä on tarkoitus juhlistaa Akaan kaupungin 10-vuotista taivalta. Akaan kaupungin viestintä- ja markkinointisihteeri Sini Kantola kertoo, että koko kaupungin yhteistä juhlaa on suunniteltu Veturimuseolle.

– Luvassa on koko perheen ohjelmaa vauvasta vaariin. Selvittelemme myös kyytimahdollisuuksia paikallisen bussin tihennetyillä vuoroilla muista taajamista, Sini Kantola kertoo.

Kantolan mukaan tapahtumapaikaksi on suunniteltu Veturimuseota, koska se on Akaalle symbolinen, helposti saavutettavissa sekä koko perhettä kiinnostava paikka. Tapahtuman on kaavailtu alkavan aamupäivällä ja jatkuvan iltapäivään.

Akaan moottorimiehet ry järjestää samana päivänä kilpa-autojen esittelytapahtuman Toijalan torilla. Iltapäivätapahtumaan kuuluu myös näytöskierroksia Toijalan keskustan kaduilla reitillä Kalevantie–Valtatie–Myllytie–Kirkkopolku, jotka on tarkoitus sulkea tapahtuman ajaksi muulta liikenteeltä.

Moottorimiesten varapuheenjohtaja Ville Mikkola kertoo, että mukana on nelisenkymmentä kilpa-autoa mikroautosta kuorma-autoon. Suurin osa näytökseen osallistuvista on järjestävästä seurasta.

Ohjelma jatkuu iltaan, jolloin Akaan Isku järjestää torilla nyrkkeilynäytöksen. Näytösotteluissa iskee muun muassa Suomen mestari Satu Lehtonen.