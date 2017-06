Toijalan Xmeal tarjoilee suolaista ja makeaa

Yrittäjä Susanna Kaukiainen avasi markkinaperjantaina uuden Xmeal-hampurilaisravintolan ja kahvilan Toijalan keskustaan. Vaikka kyseessä on hampurilaisketju, ovat kaikki Xmeal-ravintolat Susannan mukaan ”omanlaisiaan”. Yrittäjä saa siis oman mielensä mukaan sisustaa ravintolansa, ja lisätä ruokalistalle ketjulta tulleiden tuotteiden oheen omia annoksiaan.

Monet Xmeal-ravintolat sijaitsevat huoltoasemien yhteydessä.

­Oman mausteensa Toijalan Xmealiin tuo fiftari-tyyppinen kahvila, ja pientavaramyymälä, jossa on muun muassa sisustustavaroita ja postikortteja.

– Kahvilaan meille tulee omia, meidän itse leipomia tuotteita. Munkkeja, piirakoita, suolaista ja makeaa, Susanna kertoo.

Lisäksi kahvilasta tulee saamaan myöhemmin smoothieita, jäähilejuomia ja hattaraa. Erikoiskahveja kahvilassa alettiin tarjoilemaan tästä viikonlopusta lähtien, jolloin yrittäjä saa kahvikoneen paikoilleen. Alkoholioikeuksia ravintolaan ei toistaiseksi olla hankkimassa, ja se on yksi asia, jolla Susanna uskoo myös erottuvansa muista Toijalan ravintoloista.

Yrittäjä uskoo myös, että Toijalassa on tilausta hampurilaisravintolalle, sillä kohderyhmä on eri kuin muilla ruokapaikoilla. Hän arvelee ruokalistan vetoavan varsinkin nuoriin, mutta kahvilan tarjonta laajentaa asiakaskuntaa kaikenikäisiin.

Susanna uskoo, että monipuolinen ravintolavalikoima pitää asiakaskunnan paremmin Akaassa. Kun valikoimaa on, ei asiakkaan tarvitse lähteä kauemmaksi syömään.

– Mun oma mielikuvani on, että Toijalassa on tarpeeksi lounas- ja kahvipaikkoja. Meillä käy varmaan enemmän ruokailijoita iltapäivällä ja illalla, Susanna arvioi.

Ravintola sopii yrittäjän mielestä hyvin myös esimerkiksi lasten syntymäpäiväjuhlien viettopaikaksi.

Esteetöntä kulkua Susanna pitää yhtenä tilan valttina. Sivuoven puolella oleva kulkuluiska helpottaa lastenrattaiden kanssa ja pyörätuoleilla kulkevia.

Oma asiakaskuntansa ovat hotellivieraat. Xmeal tulee tekemään Hotelli Ackasin kanssa yhteistyötä järjestäen hotellivieraille aamupalan.

– Hotellin aamupala tarjoillaan jo kello kuudesta lähtien aamulla, mutta varsinaisesti me avataan vasta kello 11. Jos joku haluaa tulla kyliltä jo aamulla tänne, niin saa tulla, Susanna kertoo.

Perhe toimii apuna

Susanna Kaukiainen on ollut jo noin 30 vuotta asiakaspalvelualalla. Viimeksi hän pyöritti kukkakauppaa Iittalassa, mutta myös hotellit ja ravintolat ovat hänelle tuttuja. Yrittäjänä hän on toiminut moneen otteeseen.

Toijalaan hän halusi töihin, että olisi lähempänä perhettään. Heistä on Kaukiaiselle myös apua uudessa ravintolassa, sillä oma tytär, Elisa Savolainen tulee työskentelemään ravintolassa. Mahdollisesti myös toinen tytär Tanja Raittinen työskentelee ravintolassa toisinaan päätyönsä ohella, kuten myös Kaukiaisen avomies Toni Lähteenmäki.

Ennen ravintolan avaamista sitä oli laittamassa kuntoon myös Kaukiaisen äiti ja muutama lapsenlapsi, joista nuorin oli 9-vuotias. Yhtä aikaa ravintolan tiloissa siis hyöri neljä sukupolvea.

– Lapsenlapsistakin on yllättävän paljon apua, Kylmäkosken Sotkialta kotoisin oleva Susanna iloitsee.

Susanna toivoo löytävänsä vielä yhden työntekijän, sillä hän tietää, että uutuuden viehätyksen voimalla on helppo tehdä liikaa töitä. Hän ei halua huomata olevansa töissä seitsemän päivää viikossa ja yhdeksän tuntia päivässä. Samasta syystä hän on päättänyt, että ravintola on suljettu maanantaisin. Sunnuntaisin Susanna haluaa pitää ovet auki, että akaalaisilla olisi myös pyhäpäivänä mahdollisuus käydä syömässä ulkona.

Valinta oman mieltymyksen pohjalta

Sopivan tilan löytäminen Toijalasta oli Kaukiaiselle suhteellisen helppoa. Hän kävi katsomassa kolmea eri vaihtoehtoa, joista entinen Minnan kahvilan tila erottui edukseen. Kriteerinä oli valmis keittiö ja hyvä sijainti.

– Mietin, että miksei kukaan laita tähän Xmealia, kun tämä on niin hyvä paikka sille. Itte se on yritettävä, Susanna nauraa.

Tilat olivat Kaukiaiselle myös valmiiksi tutut, sillä hän tuntee tilojen aiemman yrittäjän ja oli myös Minnan kahvilan asiakas.

Suomalaisen yrittäjävetoisen Xmeal-ketjun Susanna valitsi siitä syystä, että sen tuotteet miellyttävät yrittäjää itseään.

– Olen muutamat hampurilaisateriat elämäni aikana maistellut, ja nämä ovat hyviä, Susanna toteaa.

Kaukiaisella riittää visioita tulevaisuuden varalle. Koska juna-asema ja Hotelli Ackas ovat lähellä ravintolaa, käy siellä todennäköisesti myös ulkopaikkakuntalaisia ja turisteja. Tästä syystä Akaa-aiheiset tuotteet saattaisivat käydä kaupaksi. Lisäksi hän miettii ruokien kotiinkuljetuksen mahdollisuutta.

Alku on näyttänyt noin 40 asiakaspaikan Xmealille lupaavalta. Kaukiaiselle on tullut jo muutama ryhmävaraus. Lisäksi viime keskiviikkona paikkoja kuntoon laittaessaan Susanna kertoo, että tiloissa oli käynyt jo kuusi asiakasta, vaikka paikkaa ei oltu edes vielä avattu.