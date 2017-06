Akaa-Volleyn Mestaruusliigajoukkue alkaa hahmottumaan

Miesten lentopallon korkeimmalle sarjatasolle Mestaruusliigaan noussut Akaa-Volley kokoaa joukkuettaan harkiten, mutta kelpo vauhdilla. Uusina kiinnityksinä joukkueeseen on otettu yleispelaaja Teemu Kuusela, passari Mikko Kuusela, keskitorjuja Jukka-Pekka Tuikka ja libero Sakari Liehu. Kuuselan veljekset ovat Akaa-Volleyssa uusia tuttavuuksia. He muuttavat nousijajoukkueeseen tamperelaisesta Aitolahden Riennosta. Tuikka ja Liehu kuuluivat Akaa-Volleyn ykkössarjamiehistöön.

Jo aiempina kiinnityksiä on julkistettu Akaa-Volleyn riveihin sopimuksen tehneet yleispelaaja Joni Mikkonen, libero Hasse Mattila, passari Ossi Heino ja keskitorjuja Teemu Koivunen.

Passari Mikko Kuusela on nuori 22-vuotias pelinrakentaja. Kalevan Lentopallon kasvatille on mittaa kertynyt 187 sentin verran ja ulottuvuus on passarille kelvollinen 324 senttiä. Ensimmäistä liigakauttaan varten harjoitteleva ja puolustusvoimissa IT-harjoittelijana toimiva opiskelija on avoliitossa.

Mikon kaksosveli Teemu on ponnistanut lentopalloilijan uralle niin ikään Kalevan Lentopallosta. Yleispelaajalla on pituutta ”vain” 185 senttiä, mutta kuitenkin vaivaisen sentin vähemmän kuin maajoukkueessa menestyksellä palloa tappaneella Jan Heleniuksella (186). Lentopallossa pituus ei suinkaan ole ratkaisevin tekijä, vaikka suurin osa pelaajista on yli 190-senttisiä. Pallonkäsittelytaidot, oikeat ajoitukset ja vastustajan pelin lukeminen nousevat merkittävään rooliin ottelun kuluessa. Teemu Kuusela on opiskelija ja poikamies. Hänellekin alkava liigakausi on uran ensimmäinen.

Akaa-Volleyn viime kausi osoitti, että pelaajarosterin on oltava laaja kauden alkaessa. Kova harjoittelu ja pelien runsas määrä aiheuttavat väistämättä myös loukkaantumisia. Jokaiselle pelipaikalle olisi hyvä löytyä laadukas korvaaja vaihtopenkiltä.

Sopimusneuvotteluja vetävä Risto Lahti kertoo, että seura käy neuvotteluja useiden pelaajien, muun muassa Akaa-Volleyssa kolme viimeistä kautta pelanneen Dmitri Borichevin kanssa.

– Kuten listasta näkyy, kovakätinen hakkuri on vielä hakusessa. Eikä olisi pahitteeksi, vaikka heitä olisi kaksi. Vaikka yleispelaajamme pystyvät tarvittaessa myös hakkurin hommiin, tarvitsemme heitä erityisesti myös vastaanottajina. Jos toista hakkuria ei löydy, tarvitaan vähintään yksi yleispelaaja lisää. Lisäksi loukkaantumisherkkä keskitorjunta kaipaisi lisävoimaa.

Neuvottelut ovat koko ajan käynnissä ja tuloksista tiedotetaan heti, kun tulosta syntyy, vakuuttaa Lahti.