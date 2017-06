Varas käytti polkupyörää vuorokauden

Toijalan Kirkkotorin R-kioskin edustalta varastettiin tiistaina 6.6. oranssi KTM-merkkinen nuorten polkupyörä. Varas toimi keskellä päivää noin kello 12.30. Tapauksen tekee erityisen röyhkeäksi se, että polkupyörän omistaja, 11-vuotias poika oli vain hetken kioskissa sisällä.

Tarinalla on onnellinen loppu. Pojan äiti Teija Allen kertoo, että he saivat sosiaalisen median kautta vihjeen eilen keskiviikkona, että polkupyörä on Toijalan Monitoimihallin pihassa. Pyörän löydyttyä perhe soitti poliisille, joka sai aikuisen varkaan kiinni. Varas selitti poliisille vähän lainanneensa pyörää.

– Kehotan myös muita varovaisuuteen! Polkupyörä oli lähtenyt varkaan matkaan lyhyen, noin viiden minuutin kioskilla asioinnin aikana, Allen varoittaa.