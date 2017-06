”Huumori auttaa huonon kuulon kanssa”

Akaan Seudun Kuulo ry juhlisti 85 vuotta täyttänyttä Kuuloliittoa tarjoamalla kuuloon liittyviä tietoiskuja sekä järjestämällä halukkaille mahdollisuuden testata kuulonsa kuuloauton kuuloseulassa. Testejä tehtiin torstaina Toijalassa ja tänään perjantaina Urjalassa. Kuulotestit teki toimitusjohtaja Heikki Hiippala vaasalaisesta FinFonic Oy:stä, joka erikoistunut kuulemiseen ja kuulonsuojaukseen liittyviin laitteisiin sekä kuulontutkimuspalveluihin.

– Noin 8 prosentilla suomalaisista on kuulonalenema, joskin tämä on ikuisuusaihe, josta on useampia mielipiteitä. Kuitenkin lähes 100 prosentilla 80-vuotta täyttäneistä on jonkinlaisia kuulovaikeuksia. Tosin minulla on tänään käynyt muutama 80-vuotias, joilla ei ollut mitään ongelmia kuulonsa kanssa, kertoi Heikki Hiippala Toijalassa.

Tinnitus on yhä nuorempien ongelma

Hiippalan mukaan kuulovaikeudet aiheuttavat monia ongelmia niistä kärsiville, eivätkä sosiaaliset ongelmat ole niistä suinkaan vähäisimpiä. Monet kuulo-ongelmista kärsivät eivät halua olla ystäviensä kanssa tekemisissä kuulovaikeuksien ilmaannuttua.

– Kun muut nauravat porukassa, miettii huonosti kuuleva, että nauravatko he minulle. Monesti myös vanhempien ihmisten äreyden takana voi olla kuulonalenema tai puheen erottelukyvyn heikkeneminen, Hiippala kuvailee.

Kuulonaleneman ja huonon puheen erottelukyvyn lisäksi myös tinnitus vaivaa monia. Tinnitus tarkoittaa korvien soimista, joka ei selity ulkoisella äänilähteellä. Se voi kuulostaa vinkumiselta, suhinalta tai kohinalta. Kyseessä on kuulojärjestelmän poikkeava toiminta, jonka yleisin syy on altistuminen melulle.

Hiippala kertoo, että tinnitus on nykyään yhä nuorempien ongelma, joka johtuu monesti musiikin kuuntelusta huonolaatuisilla nappikuulokkeilla. Kun huonosti korvaan istuva kuuloke vuotaa ääntä, nostetaan äänenvoimakkuutta.

– Itsekin kärsin tinnituksesta. Aamuisin tulee kuunneltua, että mikä on päivän sävel. Tinnitusta voidaan hoitaa esimerkiksi lääkinnällisellä kuntoutuksella ja poisoppimisella. Akaalaiset ovat onnellisessa asemassa, sillä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on tinnitusspesialisteja, joiden puoleen kääntyä, Hiippala kertoo.

Monille suositeltiin lisätutkimuksia

Akaan Seudun Kuulo ry:n sihteerin Riitta Suomisen mukaan Toijalan tapahtumassa kuulonsa kävi testaamassa 24 asiakasta, jotka olivat pääasiassa iäkkäämpää väkeä.

– Muutama hyväkuuloinenkin oli joukossa, mutta aika monet saivat suosituksen hakeutua tarkempiin tutkimuksiin, Suominen kertoo.

Suominen toteaa, että kuulolaite on kaikille sitä tarvitseville ilmainen, mutta muut kuulovammaisten apuvälineet ovat Akaassa harkinnanvaraisia.

– Esimerkiksi täristinherätyskelloa eivät saa kuin työssäkäyvät kuulovammaiset. Eläkeläiset joutuvat kuitenkin usein heräämään aikaisin esimerkiksi lääkäriajan takia. Siinä voi monelle vanhukselle tulla turvaton olo, jos joutuu koko yön vahtimaan kelloa, Suominen miettii.