Akaan valtuusto irtisanoi yksimielisesti kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren

Akaan valtuusto irtisanoi kokouksessaan 31. toukokuuta Aki Viitasaaren Akaan kaupunginjohtajan virasta. Viisikohtaisesta päätösesityksestä itse irtisanomispäätös syntyi yksimielisesti, koska valtuutettu Jukka Saaren (vas) hylkäämisesitystä ei kukaan kannattanut, joten kohdasta ei äänestetty. Sen sijaan luottamuspulasta äänestettiin ja se hyväksyttiin äänin 32-10, yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää. Luottamuspula ja irtisanominen edellyttivät vähintään 29 valtuutetun kannatusta.

Valtuusto päätti myös pistää irtisanomispäätöksen täytäntöön heti ja vapautti Viitasaaren tehtäviensä hoidosta. Valtuusto myös totesi, että Viitasaaren virkasuhde päättyy kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Nämä päätökset syntyivät äänin 32-11 valtuutettu Saaren esittäessä, että esitykset hylätään. Nämä päätökset edellyttivät yksinkertaista enemmistöä. Yksimielisesti sen sijaan annettiin kaupunginhallituksen tehtäväksi päätöksien toimeenpano.

Kokouksen rintamalinja näkyi äänestystuloksissa.

Irtisanomispäätöksen täytäntöönpanoa heti kannattivat Markku Anttila (kesk), Salla Bister (sd), Sirpa Hämäläinen (kok), Sanna Jaakkola (kok), Saila Kallioinen (sd), Sirkka Koivuniemi (kesk), Eero Lapinleimu (kok), Jaakko Leinonen (kok), Vesa Liehu (kesk), Inka Loppi (sd), Antti Maijala (vas), Tuomo Närkki (kok), Mika Pajasmaa (kok), Henri Palm (sd), Vesa Peltola (kesk), Mari Peräkivi (kesk), Heli Piirainen (vihr), Arja Raiski (sd), Harri Rantala (sd), Henna Rantanen (sd), Ilkka Rehuttu (kesk), Mirva Ritari (kok), Jouko Rytkönen (kok), Juhani Salin (sd), Jukka Salminen (kok), Mika Setälä (kd), Tuomo Smått (kok), Timo Tammisto (sd), Anni Tiura (kok), Jouni Vaittinen (kesk), Heli Inkinen (sd) ja Nina Welzien (kok).

Päätöstä vastaan äänestivät Matti Humaloja (vas), Hannu Järvinen (sd), Maritta Markkula (ps), Kirsti Nord-Sarkola (sd), Saija Roininen (sd), Harri Rämö (sd), Jukka Saari (vas) Jouni Salonen (sd), Seija Tromstedt (sd) ja Tapio Kivistö (ps) sekä Jarno Palander (vas).

Työnantajalle on oltava lojaali

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja Mika Pajasmaa totesi valtuustolle tehtävän olleen kovin paikka, mihin hän elämässään on joutunut. Puheenjohtaja kävi läpi tilapäisen valiokunnan työskentelyn ja kertasi tulokset. Uutena asiana Pajasmaa otti esiin työntekijän lojaliteettivelvoitteen työnantajaa kohtaan, joka työntekijän on otettava lain mukaan aina huomioon oli töissä tai sairauslomalla.

– Hän ei saa vaarantaa epäasiallisella käyttäytymisellään työnantajan mainetta. Jos ajattelemme, mitä Viitasaari on tehnyt: hän on ollut näkymättömissä, hän on vältellyt haastemiehen yhteydenottoa, joka johti siihen, että jouduimme pistämään Aamulehteen ja Viralliseen lehteen ilmoitukset. Nämä kaikki ovat aiheuttaneet suurta haittaa kaupungin imagolle, sanoi Pajasmaa.

Puheenjohtaja Pajasmaa lähtee siitä, että mitä vastuullisemmassa asemassa ihminen on, sitä pienempi mahdollisuus hänellä on rikkoa lojaliteettivelvollisuutta. Pajasmaa totesi, että lehti-ilmoitukset saivat onneksi Viitasaaren lopulta ottamaan tilapäisen valiokunnan asiakirjat vastaan.

– Todella ihmeellistä on, että hän on sosiaalisen median tietojen mukaan ollut yhteydessä yksittäisiin valtuutettuihin ja valtuutettuja on kyläillyt Vesilahdella. Absurdia on tämäkin, että valtuutettu saa häneen yhteyden, mutta kaupunginhallituksen puheenjohtajan yhteydenottopyyntöihin ei vastata.

Puheenjohtaja Rytkönen lähetti Viitasaarelle 7. huhtikuuta kirjeen, jossa pyysi ottamaan yhteyttä.

– Taas mietitään, 1000 ihmisen esimies. Oma esimies ei saa häntä kiinni, eikä hän vastaa yhteydenottopyyntöihin.

Mika Pajasmaa kysyi myös valtuustossa Aki Viitasaarta puolustavilta, kumman etua nämä ajavat, kaupungin vai kaupunginjohtajan.

– Onko kaupunginjohtajan etu sama kuin kaupungin etu tässä asiassa. Olen sitä mieltä, että ei ole.

Valiokunnan jäsen Markku Anttilan mielestä tilapäisen valiokunnan työskentely sujui kaikesta huolimatta hyvin. Anttila jätti eriävän mielipiteen valiokunnan muistoon, koska Aki Viitasaaren kanssa käytyjä kehityskeskusteluja ei oltu dokumentoitu molempien osapuolten kanssa yhtäpitävästi. Tähän problematiikkaan puuttui myös Aki Viitasaaren lakimies.

Markku Anttila oli kuitenkin Viitasaaren irtisanomisen kannalla. Luottamus on mennyt.

– Selviä puutteita on kuitenkin ollut kaupungin johtamisessa, henkilöstön johtamisessa ja Akaan kehittämisessä, sanoi Anttila.

Kaupunginjohtajalla on Anttilan mukaan lukkiutuneet suhteet luottamushenkilöihin, muuhun organisaatioon ja puutteita kaupungin johtamisessa. Nämä seikat ovat merkittäviä, niistä on selviä näyttöjä, eikä niitä voi vähällä ohittaa.

Lehdistö puhuu yksipuolisesti

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaarta voimakkaasti pitkin talvea ja kevättä puolustanut tilapäisen valiokunnan varajäsen ja valtuutettu Hannu Järvinen (sd) sanoi puhuvansa valtuustolle, koska lehdistö puhuu vain yksipuolista totuutta.

– Tilapäisen valiokunnan muistiossa on hirveästi ristiriitaisia ja paljon avoimia asioita, vaikka töitä on tehty paljon.

Hannu Järvinen nosti esille Viitasaaren kanssa käydyn kehityskeskustelun 13.5.2015. Kaupunginjohtajalle on keskustelussa huomautettu näkyvyyden vähyydestä ja hän onkin parantanut tapojaan.

– Jos olette nämä paperit lukenut, ja sieltä Viitasaaren lausunnon, niin siellä kohdassa Viialan Markkinat alkaen, on aika paljon näitä edustuksia. En tiedä, mihin perustuu teidän puheet ja valiokunnan näkemys, ja kuka on antanut valiokuntaan tiedon, että on vähän edustuksia.

Aki Viitasaari on lausunnossaan listannut Järvisen mukaan kymmenkunta eri tapahtumaa yrittäjäyhdistyksien kanssa lounaista puurojuhliin.

– Eikö tämä ole kaupunginjohtajalle ihan tarpeellinen määrä ainakin yksiä järjestöjä kohtaan. Nämä Viitasaari on ilmoittanut, en tiedä, miksi on totuus.

Myös Valkeakosken Seudun Kehityksen toiminnan vaikeuttaminen ja lopettaminen on lausunnossa listattu Viitasaaren synniksi, vaikka siitä irtaantumisesta päätti Akaan valtuusto. Hannu Järvinen nosti esille valtuutettu Eero Lapinleimun, joka kuului myös Vasken toiminnan arvostelijoihin.

– Toijalan keskustan kehittäminenkin on lausunnossa mainittu. En tiedä, kuinka Viitasaari on sen kehitystä jarruttanut, kun omistamme vain tuon kadun ja torin. Loput taitavat olla yksityisten tontteja. En oikein tiedä, miten voimme ruveta sitä kehittämään, mietti Järvinen.

Johtoryhmä toimii huonosti?

Jos valiokunnan lausunnossa sanotaan, että kaupungin johtoryhmä toimii huonosti, olisi Hannu Järvien halunnut, että lausuntoon olisi haastateltu kaikkia johtoryhmän jäseniä.

– Yhtä johtoryhmän jäsentä on kaiketi haastateltu. Valiokunnan olisi pitänyt ottaa huomioon kaikki johtoryhmän jäsenet, ja eläkkeelle jääneet jäsenet, jotka pitkään ovat olleet johtoryhmässä. Olisi ollut tarvis heidänkin mielipiteensä kuulla.

Eniten Järvistä ihmetyttää, että tarkastuslautakunnat eivät ole puuttuneet ollenkaan kaupunginjohtajan toimiin. Viitasaaren esittämää kiusaamisväitettä Järvinen kommentoi toteamalla, että ei ole hyvää henkilöstöpolitiikkaa marssia kaupunginjohtajan luokse sanomaan, että lähde tai sinut lähetetään.

– En tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Ja en tiedä onko sekään hyvää, että kun kaupunginjohtaja ilmoittaa palaavansa töihin, seistään ketjussa hymyssä suin ovenpielessä, että nyt olet tulossa. Ei kenenkään, jolla on mieliala järkkynyt, ole kiva tulla töihin, jos ovella ketjussa ollaan odottamassa, ajatteli Järvinen.

Hannu Järvisen mielestä tilapäisen valiokunnan työskentelyssä on tehty niin paljon virheitä, että asia jatkuu oikeusasteissa ja kaupunki joutuu veroäyriä nostamaan, jotta maksut saadaan kuitattua.

Ajojahti

Tilapäisen valiokunnan jäsen ja valtuutettu Matti Humaloja pitää kaupunginjohtajan kohtelua ajojahtina. Valiokunnan työ oli tarkoitushakuista. Henkilöt, jotka näkivät jotakin muutakin, kuin tarkoituksenhakuista takaa-ajoa, leimattiin.

– Yksi henkilö jäi pois valiokunnasta, koska tunsi itsensä leimatuksi. Ei nähty mitään muuta kuin huonoa puolta tässä asiassa. Aki Viitasaari on sanonut joitakin paukapäiksi, kyllä minäkin sanon, se on aika lievä sana, pahemminkin voisi sanoa.

Myös Akaan Seudussa ollut Pajasmaan kommentti, että asia ”runnotaan läpi”, kismitti Humalojaa.

– Sanoin valiokunnassa, että otetaan mukaan johtoryhmä, ei käynyt. Haettiin tarkoituksenhakuisesti muutamia henkilöitä, joilta pyydettiin lausuntoja. Ovat lähteneet kaupungin palveluksesta pois syystä tai toisesta, ei varmasti Viitasaaren takia, sanoi Humaloja.

Aki Viitasaaren puolesta puhui myös valtuutettu Jukka Saari. Kaupunginjohtajan toimia käsiteltäessä elinkeinoasiat ovat nousseet Saaren mukaan merkittävään asemaan.

– Kaupunginjohtaja otti niin ison asian hoitaakseen, että sovussa Valkeakosken ja Urjalan kanssa Vaske otettiin omaksi toiminnaksi. Tässä on niitä todellisia mittareita, Akaahan on onnistunut siinä. Vaikea on sanoa, että se on Viitasaaren ansiota, että ABC:n alueelle on tullut yrittäjyyttä, mutta ainakin itse näen, että nyt tehdään sellaista elinkeinopolitiikkaa, joka hyödyttää Akaata.

Puheenvuoroja kaupunginjohtaja Viitasaaren asiassa käyttivät vielä Jouko Rytkönen, Jouni Vaittinen, Henri Palm, Henna Rantanen ja Tuomo Smått. Keskustelu kokonaisuudessaan löytyy Akaan Seudun Digilän videolta.

KOMMENTTI:

Vasikan ajojahti

En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa. Jos joku kuvittelee, että paikallislehden päätoimittajana mietin ja suhmuroin päivätyökseni kaupunginjohtajan erottamista, ei tunne minua. Tapoihini on kuulunut koko urani ajan ajautua hyvin läheisiin tekemisiin muun muassa kuntajohtajien kanssa, ja minua on siitä jopa arvosteltukin. Ystävystyimmekin, minä ja Jaana Karrimaa, Leena Siikanen-Toivio ja Pauli Ihamäki. Tietysti tämä on vaarallista leikkiä ja on turmellut journalistisen riippumattomuuteni.

Arvostan suunnattomasti kuntajohtajien työtä. Varsinkin tänä aikana se on hyvin haasteellista. Arvostan myös luottamushenkilöiden työtä ja ihan samasta syystä. Minä en työkseni keskittyneesti halveeraa pakinoissani ja muissakaan kirjoituksissani kotikaupunkiani ja sen asukkaita – saati muita kaupunkeja asukkaineen – sillä Akaa on upea paikkakunta ja täällä asuu upeita ihmisiä. Ja täällä saa myös unelmoida!

Lähden työssäni siitä, että kaikkien kanssa on oltava tekemisissä ja mielellään myös hyvissä väleissä. Kyllä minä tulistun ja riitelenkin, mutta lepyn viimeistään silloin, kun en enää muista miksi tulistuin. Joskus toki olen sanonut niinkin, että rakastan lihavaa riitaa enemmän kuin laihaa sopua, koska lihava riita tuottaa uutisia.

En ole pitänyt tästä päättyneestä keväästä ollenkaan. Ei riitä, että kollegat ovat toimineet omituisesti, tuntuu, että koko järjestelmä on sekaisin. Jos saan luettavaksi laillisesti toimineen valiokunnan lausunnon, ei sen raportointi ole ajojahtia. Jos kuulen ja näen, mitä tapahtuu, ei siitä kertominen ole ajojahtia. Jos työyhteisöni jäsentä sanotaan valehtelijaksi, reagoin. Jos kaupungintalolla työskentelevät eivät uskalla puhua kuin nimettöminä, hämmennyn. Jos joku nimittää Sanomalehtien liiton tunnustusta vasikkapatsaaksi, en unohda sitä koskaan.

Valtuusto on päätöksensä tehnyt. Toivon hartaasti, että nyt kaikki osapuolet ymmärtävät Akaan kaupungin edun. Ja vaikka mitä tahansa väitetään, Akaan Seutu ei ole ollut tässä asiassa osapuoli. Olemme kertoneet mitä on tapahtunut. Olemme julkaisseet kaikki tänne lähetetyt kannanotot. Haastateltukin on, kaikkia mahdollisia.

Toki olen tehnyt johtopäätöksiä näkemästäni ja kokemastani, ja kirjoittanut asiasta pääkirjoituksiakin. Minut saa haastaa ihan vapaasti, mutta asia-argumentein. Ja tämä lehti on aina – aina – Akaan puolella.

Juha Kosonen